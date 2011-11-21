Автобизнес попал на налоги

Физические лица, активно занимающиеся автобизнесом, попали под пристальное внимание налоговых инспекторов.

"Данная категория граждан все чаще обращается к нам за консультациями по поводу уплаты налогов, - рассказывает директор "Консультационного центра предпринимательства" Игорь ТКАЧЕНКО. - Оказалось, что налоговые инспектора берут данные о постановке и снятии с учета. Если у гражданина более 10 таких случаев (каждая такая операция с автомобилем приравнивается к сделке купли-продажи), то налоговый инспектор вправе инициировать выездную проверку.

Бывают случаи, когда в течение последних 3 лет через отдельные физические лица проходит более 200 автомобилей. А в декларациях полученный доход не указан. Сумма неуплаченных налогов в этом случае довольно внушительная, и вряд ли налоговые инспекторы "забудут" про такого автопредпринимателя. При этом если задолженность не погасить, налоговый орган вправе ходатайствовать о возбуждении уголовного дела".