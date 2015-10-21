Алексей Кордичев официально возглавил банк "Восточный экспресс"

Совет директоров банка «Восточный экспресс» после согласования Банком России назначил председателем правления первого зампреда правления Алексея КОРДИЧЕВА, с 20 июля исполнявшего обязанности председателя правления кредитной организации.

Напомним, что бывший глава правления «Восточного экспресса» Алексей КОРОВИН сосредоточился на работе в управляющей команде инвестиционного фонда Baring Vostok Capital Partners (крупнейший акционер «Восточного экспресса»).

Алексей Коровин возглавлял банк «Восточный экспресс» с 20 января 2015 года, до этого три года руководил розничным бизнесом Альфа-Банка.

Алексей Кордичев с 2006 года работал в Росбанке. В конце 2013 года возглавил блок рисков в банке «Восточный экспресс». В феврале 2015 года назначен на пост первого заместителя председателя правления «Восточного».

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.