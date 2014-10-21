ООО "Октан-тест" выполнила ремонт установки ИДТ-90

В испытательной лаборатории на нефтебазе Башнефть-Оренбургнефтепродукт специалисты ООО «Октан-тест» выполнили ремонт с последующей подготовкой к аттестации одноцилиндровой установки для определения цетановых чисел дизельных топлив ИДТ-90 производства ОАО «САВМА».

В процессе выполнения работ была проведена диагностика и ремонт узлов установки ИДТ-90: ИПВЗ-2, форсунки ФБ-7, емкостного датчика. Выполнена проверка исправности и настройка органов управления и автоматики установки ИДТ-90. Обеспечен выход показаний установки ИДТ-90 на требования ГОСТ 3122-67 и ГОСТ Р 52709-2007. Специалисты испытательной лаборатории Башнефть-Оренбургнефтепродукт остались довольны, а потребители могут быть спокойны за качество топлива на заправках Башнефть-Оренбургнефтепродукт. Компания ООО «Октан-тест» существует с 2009 года и занимается поставкой и сервисом лабораторного оборудования для контроля качества нефтепродуктов, аналитического оборудования. ООО «Октан-тест» поставляет и обслуживает оборудование таких известных компаний, как Agilent Technologies, PerkinElmer, Horiba, Herzog, Koehler, VELP Scientifica.

ZRPRESS.RU, Владивосток.