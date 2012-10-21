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Владимир МИХАЙЛИЧЕНКО, исполнительный директор НП по координации использования Северного морского пути: Главные рычаги - тарифы, ледоколы, инфраструктура
Необходимо было как можно скорее приступить к строительству головного универсального атомного ледокола (атомохода нового поколения). В противном случае, начиная с 2016 года, возникнет «ледовая пауза», обусловленная списанием двух атомных мелкосидящих ледоколов «Таймыр» и «Вайгач», работающих в устьях рек. «Ледовая пауза» может затормозить комплексную программу по развитию производства сжиженного природного газа на полуострове Ямал и транспортировку углеводородного сырья с шельфовых месторождений Баренцева и Печерского морей. Кроме этого, значительно снизит транзитный потенциал Севморпути и доминирующее положение России в Арктической зоне.
Для эффективной и регулярной работы СМП требуется обеспечение безопасности мореплавания и надлежащего обслуживания транзитных судов. Для чего необходимы продолжение картографической съемки на трассе СМП, регулярные промеры глубин, для проводки крупнотоннажных судов должен быть окончательно проложен глубоководный маршрут к северу от Новосибирских островов. В 2011 году на эти работы из бюджета было выделено финансирование, и впервые за последние годы на трассе работало 7 гидрографических судов. Необходимо обеспечить в районе трассы СМП возможность бункеровки судов, их снабжение пресной водой, выполнение аварийного и срочного ремонта, водолазных осмотров, смену экипажей, в том числе для иностранных транзитных судов. А для этого необходимо открыть порты на трассе СМП и восстановить или вновь создать инфраструктуру. Такими портами на трассе могут стать Диксон на Западе и Певек на Востоке, имеющие глубоководные и закрытые рейды, пригодные для крупнотоннажных судов и расположенные непосредственно на трассе. Необходимо восстановить инфраструктуру для обслуживания судов в дальневосточном порту Провидения. Этот порт называют «Ворота Арктики», и он открыт для захода иностранных судов.
Для увеличения транзитного грузопотока на Севморпути необходимо, чтобы тариф за ледокольную проводку по трассе оставался равным или ниже на 10-15% тарифа Суэцкого канала. Необходимо работать над привлечением обратных грузов и доказывать экономическую целесообразность их перевозки по Северному морскому пути, исключающую плавание судов в балласте. В настоящую время ФГУП АТОМФЛОТ и Дирекция партнерства занимаются такой работой. У нас имеется информация, что шахта «Red Dog» (Аляска, залив Коцебу) экспортирует около 1 млн тонн цинкового и свинцового концентрата, часть этого концентрата поставляет на Европейский рынок. Обычно суда для этой перевозки используют Панамский канал. Расстояние от шахты «Red Dog» до Роттердама по Севморпути составляет 4500 миль, что более чем в два раза короче расстояния через Панамский Канал (10800 миль). Стоимость ледовой проводки по Севморпути для судов с грузом с этим концентратом примерно равна стоимости проводки этого судна Панамским каналом ($4,0-4,5 за тонну). Выгода - налицо.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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