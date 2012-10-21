Евгений АМБРОСОВ, заместитель генерального директора ОАО "Совкомфлот": Логистика и тарифы сделают Севморпуть выгодным

- Создание картографической базы даст возможность использования Севморпути не только для проводки судов, но и для буксировки объектов с большой осадкой, что немаловажно для дальнейшего развития нефтяной отрасли в российской Арктике.

Проблема Севморпути заключается в том, что он пролегал по проливу Санникова между Новосибирскими островами. Там ограничение осадки - 12 м. Никому не нужен маршрут с такой осадкой. Там ходили суда 12-30-тысячники, возили уголь, но по сравнению с сегодняшними судами - это ничего. Для транспортировки нефти и нефтепродуктов нужны большие суда, так как чем больше партия, тем дешевле каждая тонна перевозки. Поэтому в 2011 году, когда был разработан новый маршрут, мы попробовали пройти 160-тысячником. В 2010 году по нашему настоянию специализированное унитарное предприятие сделало подробные промеры глубин значительно севернее Новосибирских островов, пока в узком коридоре, что позволило нам совершить эту проводку. Сейчас предприятие работает над расширением этого коридора.

- Будет ли для развития Севморпути иметь значение тариф на ледокольную проводку?

- Будет. Сейчас «Росатомфлот» ведет разумную коммерческую политику. Говорят, мы сделаем такой тариф, который вам обеспечит проход по трассе СМП выгоднее, чем переход через Суэцкий канал. А учитывая снижение сроков проводки, этот путь, конечно, станет предпочтительнее. Ледокольный флот такой тарифной политикой уже привлек значительные грузы на Севморпуть, стали длиннее караваны. Соответственно, за счет объема грузопотока «Росатомфлот» больше заработал.

- А как решать проблему обратного грузопотока?

- НОВАТЭК для себя частично решил этот вопрос. У них большое число судов возвращается из Кореи с авиационным топливом, которое идет далее на Европу.

Сегодня рыночная партия груза составляет 70 тыс. т. Это судно типа «Панамакс», которое позволяет везти на восток, например, СПГ, а обратно - авиатопливо. Большее по дедвейту судно загрузить авиатопливом пока невозможно, нет таких партий. Да и газом загрузить сложно, такую партию надо собрать. Т. е. еще не выстроена логистика. Может быть, когда в Усть-Луге будет построен продуктовый терминал НОВАТЭК, они смогут накапливать более крупные партии, для судов типа «Афрамакс».

- Можете ли вы дать оценку перспективам создания порта-хаба в Петропавловске-Камчатском?

- Проблема этого порта в том, что он находится в стороне от прямого маршрута «Севморпуть - страны АТР». Для захода в него надо делать крюк. Наиболее удобным, считаю, является порт Провидения, кстати, там акватория освобождается ото льда на два месяца раньше, чем трасса СМП.

- Зимой Севморпуть может быть использован?

- Нет. Я считаю, что потепление - это процесс временный. Могут раньше обычного образовываться полыньи, появляться открытые ото льда пространства, но зимой лед замерзает в одно и то же время. 10 ноября уже опасно идти по трассе СМП без ледоколов или судов специального ледокольного класса. Т. е. Севморпуть - можно использовать только летом, но из-за этого его значение не снижается.

Журнал "Дальневосточный капитал".