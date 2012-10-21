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Севморпуть работает на алмазников
Еще в 80-е годы прошлого столетия по инициативе тогдашних властей взялись было за строительство нефтебазы в п. Юрюнг-Хая, чтобы упорядочить схему приема генерального груза морским путем с дальнейшей доставкой нефтепродуктов в с. Саскылах автозимником. Но по объективным причинам строительство нефтепричала растянулось на многие десятилетия и так и не завершилось. Процесс перекачки топлива с танкеров, прибывающих в короткую навигацию Северным морским путем, осуществлялся примитивно, с использованием временных приспособлений.
В 2006 году во время перекачки нефти произошел большой пожар с трагическим исходом. Было срочно эвакуировано население поселка. Пожар удалось потушить с огромным трудом, с привлечением сил МЧС. После этого ЧП, чуть не взорвавшего долганский поселок, руководством республики вопрос был поставлен ребром: срочно принять меры для строительства полноценного причального сооружения для перекачки нефтепродуктов в п. Юрюнг-Хая.
В то время на территории Анабарского улуса работали три алмазодобывающих предприятия: ГОК «Анабарский» АК АЛРОСА, ОАО «Алмазы Анабара» и ОАО «Нижне-Ленское». Все они остро нуждались в поставках топлива, но начать современное капитальное строительство взялась только компания «Алмазы Анабара». А задача была архисложная, так как начинать надо было с нуля. Однако, просчитав все преимущества снабжения прииска северным морским путем, руководство компании пришло к выводу: игра стоит свеч. Тем более алмазодобытчикам не впервой вести строительство в экстремальных условиях Заполярья.
В 2006 году началась капиталоемкая работа по проектированию и согласованию строительства объекта со всеми контролирующими организациями. ОАО «Алмазы Анабара» выступило генеральным заказчиком проекта. В августе 2006 года изыскательская партия Якутского техучастка, сделав промеры, показала, что в Юрюнг-Хае нет гарантированных глубин для захода танкеров в протоку. Пришлось вызвать из Нижне-Янска земснаряд для углубления русла, затратив на это 13 млн рублей.
Все работы велись под техническим надзором инженеров отдела капитального строительства ОАО «Алмазы Анабара», возглавляемого Юрием ПОПОВЫМ. Для начала была создана база в с. Юрюнг-Хая, начальником ее назначили Сергея ЖУЙКОВА, человека опытного, в прошлом капитана теплохода. Сергею Викторовичу пришлось не только вести все осенне-весенние и летние подготовительные работы, но и провести в арктическом поселке не одну зиму.
Понимая, что такое вести работы в условиях высоких северных широт, заранее просчитали и выработали стратегию поэтапного строительства объектов. В первые три этапа была построена база для хранения ГСМ, а это - три склада по 4 800 куб. метров для хранения нефтепродуктов. Для этого пришлось отсыпать более 48 000 куб. метров песка. На следующем этапе была выбрана и согласована со всеми заинтересованными организациями, включая непосредственно и Ленское речное пароходство, площадка для строительства будущего причального сооружения. Генеральным проектировщиком этого проекта выступило ЗАО «Якутпромстройпроект». Была предложена оригинальная идея использовать плавучий лихтер в качестве причальной стенки, произведя перед этим необходимое переоборудование под требования таких сложных сооружений.
А затем началась прокладка технологических трубопроводов, по которым нефтепродукты из танкеров должны были поступать на базу ГСМ. Надо сказать, что для инженера Юрия Попова строительство нефтебазы в Юрюнг-Хае стало четвертым по счету (первые две были построены на прииске «Маят», один - на участке «Моргогор»). И как результат - новая нефтебаза получилась на загляденье!
Действительно, серебристые башни в тундре напоминают некую космическую цивилизацию, появившуюся невесть откуда. Это результат труда многих рабочих, инженеров, проектировщиков, снабженцев. Сооружения отвечают всем требованиям строительных норм и правил, а самое главное, обеспечивают безопасную эксплуатацию опасных производственных объектов, направленную на предупреждение аварий и ЧС.
Проектная стоимость всего сооружения составила 152,309 млн рублей, но эти затраты оправдаются сполна, поскольку нефтепричал позволит нефтебазе создавать большие запасы топлива и не зависеть от состояния зимника в метельную погоду, когда машинам-бензовозам трудно пробиться к месту назначения. ОАО «Алмазы Анабара» планируют расширить топливный парк и развернуть в ближайшем будущем еще один склад ГСМ емкостью 10 000 кубов.
Благодаря своевременному решению всех вопросов отделом главного механика Николая СОФРОНОВА и отделом материально-технического снабжения под руководством Юрия МИХЕЕВА по зимнику 2011-2012 годов доставлен кран Liebherr LR 1280 грузоподъемностью 280 тонн, который впервые в мире был выпущен на заводе в «северном исполнении» специально по заказу «Алмазов Анабара». Вес самого крана - 350 тонн, можно представить, скольких трудов стоили его доставка (в несколько этапов) и установка.
Сейчас уже можно сказать, что кран показал эффективную работу, за лето через причал переработал 6600 тонн грузов как для прииска «Маят», так и для нужд всего улуса и других организаций.
По заказу ОАО «Алмазы Анабара» 2400 тонн груза перевезено из Якутска в базу Юрюнг-Хая сухогрузным теплоходом «Сибирский» («Капитан Пашнин»), 4 200 тонн груза доставлено из Архангельска.
На базе Юрюнг-Хая задействованы 40 человек. Появились двухэтажная гостиница, столовая. На заправке топлива и охране нефтебазы работают местные кадры - юрюнг-хаинские ребята. Если в 2011 году была апробирована поставка товарно-материальных ценностей напрямую из порта Усть-Кут до п. Юрюнг-Хая речным путем, то в сезон 2012 года применили более экономичную схему завоза грузов - через Северный морской путь до пункта назначения п. Юрюнг-Хая. Использование такой схемы доставки грузов существенно сократило сроки транспортировки и значительно снизило затраты.
Итак, морские ворота открыты. Поселок Юрюнг-Хая стал перевалочной базой для перевозки грузов с моря на реку и далее на автомобильный транспорт. Есть перспективы, есть надежда на лучшее и оперативное снабжение. И будут обязательно новые предложения и возможности. Из Якутска, из Архангельска идут сухогрузы в Юрюнг-Хая. Компания «Алмазы Анабара» под руководством генерального директора Матвея ЕВСЕЕВА еще раз доказала, что умеет решать поставленные задачи. Открытие базы в Юрюнг-Хае станет хорошим подспорьем в организации северного завоза. И не только во все северные улусы республики, но и близлежащего севера Красноярского края.
Светлана ФЕДОРОВА.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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