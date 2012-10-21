Спецстрой России окончательно снял погоны

В сентябре 2012 года Спецстрой России окончательно перестал быть военной организацией - подписаны последние распоряжения, которые ставят точку в процессе девоенизации организации. Следующим шагом должно стать акционирование предприятий, входящих в Федеральное агентство специального строительства (Спецстрой России). Об этом заявил в Хабаровске глава ведомства Григорий НАГИНСКИЙ.

















































Реформирование Спецстроя России началось в 2011 году. За это время была выстроена четкая структура, в которую вошли Главные управления специального строительства по территориям федеральных округов. В их числе «Дальспецстрой», работающий на обширной территории Дальневосточного федерального округа. В ранг отдельных предприятий были переведены подразделения, специализирующиеся на проектировании, дорожном и аэродромном строительстве, а также на возведении специальных объектов за пределами нашей страны.

По словам Григория Нагинского, в ходе реформирования в Спецстрое России сумели успешно завершить укрупнение федеральных государственных унитарных предприятий, итогом которого стало создание четырнадцати юридических лиц вместо предыдущих ста сорока. При этом удалось добиться существенных успехов в вопросах повышения ответственности руководителей за деятельность и финансовое состояние каждого из предприятий - это их персональная зона ответственности. Был решен целый ряд проблем финансово-экономического блока. Словом, удалось укрепить позиции Спецстроя России как единого, надежного и эффективного исполнителя работ по специальному строительству на территории Российской Федерации и за ее пределами.

На пресс-конференции для представителей СМИ Дальневосточного федерального округа глава Спецстроя Григорий Нагинский сообщил важную новость - в ближайшее время в агентстве начнется подготовка к акционированию предприятий Спецстроя России. По разработанному графику оно должно завершиться летом 2014 года.

Начальник ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России» Юрий ХРИЗМАН дал свою оценку будущему акционированию организации.

- «Дальспецстрой» мечтал об акционировании много лет. Считаю, что этот шаг даст новый толчок развитию предприятия. Мы к нему готовы и с нетерпением ждем этого события.

По мнению директора Спецстроя России, создание акционерных обществ на базе федеральных государственных унитарных предприятий сможет значительно повысить их эффективность. Новая правовая форма предприятий сделает их еще более рыночными, откроет новые возможности для коммерческих проектов. К примеру, после акционирования станет возможным строительство арендного жилья. Сейчас, чтобы ФГУПу сдать квартиру в аренду, договор надо регистрировать в Росимуществе - акционерное общество от таких формальностей освобождено.

При этом разделения на виды бизнеса не ожидается. Во всяком случае, предприятия строительной промышленности «Дальспецстроя» в ходе акционирования выводить из состава единой компании не планируется.

Обсуждение вопросов акционирования получило свое продолжение непосредственно на коллегии Спецстроя России, для участия в которой в Хабаровск и прибыло руководство агентства и всех входящих в него предприятий. Коллегиальный орган обсудил и перспективы развития агентства, которое и в будущем намерено занимать лидирующие позиции в строительной отрасли России.

В работе коллегии принял участие министр по развитию Дальнего Востока - полномочный представитель президента РФ в ДФО Виктор ИШАЕВ, который высоко оценил вклад спецстроевцев в развитие региона: «Получилось, что на Дальнем Востоке единственная организация, наиболее приспособленная к выполнению сложных задач - Спецстрой России. Это очевидно. Решения и президента, и председателя правительства Российской Федерации отдать сложные объекты Спецстрою России были продиктованы именно уверенностью в том, что коллектив успешно справится с задачами государственного масштаба. И вы это доверие в полной мере оправдываете», - сказал министр, пообещав коллективу поддержку при реализации крупных государственных проектов.

Одной из главных в повестке дня коллегии стала тема выполнения предприятиями агентства программы подрядных работ в 2012 году. Динамика основных показателей деятельности Спецстроя России больше походит на взлет, чем на рост. По данным Григория Нагинского, объемы заказов увеличились с 70-80 млрд рублей в 2011 году до 170-180 млрд рублей в 2012 году. Самые крупные стройки последнего года - космодром «Восточный» в Амурской области и Ленинградская АЭС-2 в Северо-Западном федеральном округе. На них глава Спецстроя в разговоре с журналистами остановился отдельно, отметив, что, согласно федеральной целевой программе, первая ракета с «Восточного» должна стартовать в 2015 году. Очевидно, что такой крупный проект, как космодром, требует огромных организационных усилий, координации действий большого количества строительных подразделений, даже при том, что это государственный заказ, непросто решаются вопросы своевременного финансирования работ. «Однако сроки никто не отменял. Значит, несмотря на все трудности, запуск состоится в назначенное время», - заверил журналистов Григорий Нагинский.

Одним из перспективных направлений деятельности Спецстроя России в ближайшие годы может стать работа за рубежом. В частности, это могут быть проекты, связанные с возведением культурных центров за пределами нашей страны. Спецстрой России в настоящее время строит здание Российского культурного центра в Кабуле.

Говоря о деятельности ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России», Григорий Нагинский отметил масштабы его жилищного строительства. По его словам, это единственное предприятие агентства, являющееся в своем округе безальтернативным исполнителем заказов на строительство жилья для военнослужащих. По этой программе военные получат в Хабаровске чуть больше 2 тыс. квартир, во Владивостоке в районе Снеговая падь - почти 3,5 тыс. квартир. Строится жилье и для подводников, расквартированных в камчатском Вилючинске.

В целом же, по данным Юрия Хризмана, в ближайшие годы в Хабаровске будет по-прежнему сдаваться ежегодно до 150 тыс. кв. м жилья. В этом году «Дальспецстрой» во Владивостоке выходит на уровень 50 тыс. кв. м, а в последующем планирует выйти на 100-120 тыс. кв. м в год. Как пример новых подходов к комплексной застройке был приведен возводимый с использованием оригинальных архитектурных решений, новых технологий и материалов, создающий новое качество жизни владивостокский проект - новый жилой район в бухте Патрокл. Жилые дома, объекты социального назначения будут строиться здесь в несколько этапов - до 2017 года в микрорайоне должно появиться в общей сложности около 600 тыс кв. метров жилья.

Не обошли участники пресс-конференции и острых вопросов. Что является наиболее сложным для компании, работающей одновременно на нескольких крупнейших стройках такого обширного региона, как Дальний Восток?

По словам начальника «Дальспецстроя» Юрия Хризмана, в числе острейших проблем - кадровый голод, усиливающийся на фоне увеличения портфеля заказов предприятия. За последние 10 лет численность постоянных сотрудников предприятия выросла с 4 до 8 тыс. человек, компания собрала в свои ряды лучших специалистов региона и по-прежнему нуждается в рабочих руках, ведь не на все ее объекты можно привлечь иностранных рабочих. Например, при строительстве космодрома использование зарубежной рабочей силы запрещено. Впрочем, Юрий Хризман не склонен видеть в этом угрозу для развития:

- Проблема есть - будем решать, - по-военному отчеканил руководитель уже совсем гражданского предприятия.

Александр ЗУБОВ.

Журнал "Дальневосточный капитал".