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ОАО "РЖД" разрабатывает транспортный продукт "Транссиб за 7 суток"

21 Сентября 2011, 18:01 | Дальний Восток

Реализация проекта позволит обеспечить доставку грузов от дальневосточных морских портов до границ Евросоюза с маршрутной скоростью до 1400 км в сутки.

20 сентября в Санкт-Петербурге состоялась IV Международная конференция "Транспортно-транзитный потенциал", организованная в рамках проекта партии "Единая Россия" "Санкт-Петербург — морская столица России". В работе форума принял участие президент ОАО "РЖД" Владимир Якунин.

Говоря о развитии транспортно-транзитного потенциала России, глава компании отметил негативные последствия кризиса, приведшего к падению грузооборота в 2009 году. При этом он подчеркнул, что на текущем этапе объемы грузоперевозок восстанавливаются. Прирост объемов перевозок в международном сообщении в 1 полугодии 2011 года по отношению к аналогичному периоду 2010 года составил 5,4%, объемы транзитных перевозок возросли на 8,5%.

По прогнозам, к концу года объем контейнерных перевозок составит около 2 млн 480 тыс. ДФЭ, что уже превысит уровень докризисного 2008 года, а начиная с 2012 года прирост контейнерных перевозок будет составлять в среднем до 10% в год. Вместе с тем, уровень контейнеризации продолжает оставаться низким и может быть увеличен за счет переключения грузов с морского транспорта, для чего требуется развитие инфраструктуры и увеличение численности подвижного состава.

Владимир Якунин обозначил основные пути решения проблемы восполнения дефицита инвестиций в развитие железнодорожного транспорта. Это, в частности, приведение тарифов на грузовые перевозки к экономически обоснованному уровню, оптимизация внутренних расходов компании за счет увеличения производительности труда.

По словам президента ОАО "РЖД", важная роль отводится развитию логистического бизнеса холдинга с созданием терминально-логистических комплексов по всей сети. Компанией разработана и в настоящее время внедряется программа по формированию инновационного транспортного продукта "Транссиб за 7 суток", реализация которого позволит обеспечить доставку грузов от дальневосточных морских портов до границ Евросоюза с маршрутной скоростью до 1400 км в сутки. ОАО "РЖД" также прорабатывается вопрос создания крупного международного логистического оператора транзитных перевозок на направлении "Восток – Запад" с возможностью участия в его уставном капитале широкого круга партнеров.

Автор: Служба корпоративных коммуникаций ДВЖД – филиала ОАО «РЖД»
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