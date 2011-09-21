Менеджеры ОАО "РЖД" вошли в ежегодный рейтинг "Топ-1000 российских менеджеров"

Ассоциация менеджеров России подготовила двенадцатый ежегодный рейтинг "ТОП-1000 российских менеджеров", честью быть включенными в который удостоились многие сотрудники ОАО "Российские железные дороги".

Так, в число бизнес-лидеров 2011 года вошел президент и председатель правления ОАО "РЖД" Владимир Якунин.

Рейтинг финансовых директоров 2011 года в транспортной отрасли возглавила Ольга Гнедкова, начальник департамента корпоративных финансов, член правления компании.

Рейтинг директоров по маркетингу 2011 года возглавил Вячеслав Петренко, начальник департамента по маркетингу грузовых перевозок и тарифной политике ОАО "РЖД".

Рейтинг директоров по управлению персоналом 2011 года возглавила Любовь Васина, начальник департамента управления персоналом компании.

Рейтинг IT-директоров 2011 года возглавил Алексей Илларионов, начальник департамента информатизации и корпоративных процессов управления ОАО "РЖД".

Рейтинг директоров по общественным и корпоративным связям 2011 года возглавил Сергей Михайлов, член правления и начальник департамента корпоративных коммуникаций холдинга.

Рейтинг директоров по корпоративному управлению 2011 года возглавил Рамиль Талипов, начальник департамента корпоративного строительства и реформирования ОАО "РЖД".

Также в число лучших директоров по отношениям с органами власти 2011 года вошел Виктор Ребец, начальник департамента по взаимодействию с федеральными и региональными органами власти ОАО "РЖД".