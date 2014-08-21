Федеральные чиновники Росрыболовства могут вновь допустить нарушения на аукционах в Приморье

Лосось вне закона. Крабы на подходе

18 августа Арбитражный суд Приморского края признал недействительными результаты конкурса № 6/14-Пр, проведенного Приморским территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления прибрежного рыболовства в подзоне Приморье (южнее мыса Золотой), в части лотов №6 (РПУ №6-Т (пр), Японское море) и №8 (РПУ №8-Т (пр), Японское море), оформленное протоколом от 26.06.2014 № 4.

Примечательно, что еще на этапе подготовки аукционной документации к участники конкурса утверждали о возможных судебных разбирательствах. Однако аукционные истории предыдущего руководства Приморского территориального управления Росрыболовства ни для кого не стали уроком. Более того, это первый скандал в Росрыболовства при главе ведомства Илье ШЕСТАКОВЕ. И, скорее всего, аукционы и дальше будут сопровождать судебные тяжбы. Ведь вслед за лососем чиновники всех рангов опять начинают делить краба.

Так, в ряд федеральных и краевых чиновников, и представители бизнеса пытались придумать разумные и эффективные схемы проведения очередных крабовых аукционов. На кону продажа государством права на ежегодную добычу около 500 тонн краба в подзоне Приморья. Итогом этого неформального «междусобойчика» ответственных за краб стало неожиданное предложение разделить 500 тонн краба на 5-10 лотов по 50-100 тонн соответственно. Откровенным лоббистом данной рекомендации выступил бывший представитель крабового бизнеса, а ныне директор департамента рыбного хозяйства Александр ПЕРЕДНЯ. Правда, в ходе совещания почти все присутствующие, включая чиновников Росрыболовства и УФАС по Приморскому краю, высказались против увеличения количества лотов до 10 и вообще поставили под сомнение проведения целесообразности аукционов до принятия нормативной базы.

Росрыболовство поручило

«На прошлой неделе нам пришло поручение из центрального аппарата Росрыболовства подготовить и провести аукцион на право добычи камчатского краба в подзоне Приморья, - рассказал «ЗР» исполняющий обязанности руководителя Терруправления Росрыболоства по Приморскому краю Сергей БОКИЕВЕЦ. – Мы пытались выработать консолидированную позицию по этому вопросу, чтобы не было повторения крабовой истории 2012 года».

Напомним, что в 2012 году прокуратура Приморского края и представители антимонопольных органов нашли «прорехи» в применении рыболовного законодательства при проведении крабового аукциона по камчатскому крабу. Тогда в 2012 году весь камчатский краб на аукционе был представлен четырьмя лотами. Кроме того, отметим, что многие эксперты считают, что «большие» лоты позволяют сохранять для победителей рентабельность промысла, так как дробление на «кучу» маленьких приведет к неизбежному возникновению браконьерского промысла. С другой стороны, укрупнение лотов приведет к монополии на краб, так как на рынке окажется не более 5 игроков, что с точки зрения антимонопольного законодательства ограничивает свободную конкуренцию.

ФАС предупредил об ответственности

Нужно ли обосновывать методику расчета лотов перед силовыми структурами, вопрос отнюдь не праздный. Присутствующий на встрече представитель УФАС по Приморскому краю Сергей БЕССОНОВ прямо заявил, что пока нет методики расчетов лота, утвержденной приказом Минсельхоза. «Татьяна Васильевна (представитель организатора аукциона. – Прим. авт.) говорила о протоколе согласительного совещания у заместителя министра сельского хозяйства. Это совещание было как раз посвящено вопросам о внесении изменений в правила проведения аукционов. Обсуждался вопрос о том, каким образом формировать данные лоты по вновь вводимым объектам, открывшимся районам лова, и позиция Минсельхоза совпала с позицией ФАС о том, что так, как сегодня распределяются, как дробятся эти лоты, больше делать нельзя. Стороны сошлись во мнении, что аукционы эти в принципе проводиться не будут, пока Минсельхозом не будет утверждена методика. То есть стоит вопрос, можно ли сейчас Росрыболовству проводить этот аукцион без какого-то окончательного одобрения и без какой-то позиции», - сообщил Бессонов.

Жесткая позиция ФАС не бежать «впереди паровоза», а дождаться необходимого нормативного акта, обусловлена тем, что в противном случае вместо открытия промысла можно прийти в зал судебных заседаний. Торги 2012 года показали, чем для организатора крабовых аукционов закончились самостоятельные (не согласованные с ФАС) трактовки законодательства, практика, по применению которых была уже сформирована Росрыболовством. Но 2012 год все повернул вспять, когда представители антимонопольного органа решили, что Закон «О рыболовстве» необходимо трактовать иначе.

Кто следующий окажется на нарах?

Как здесь не вспомнить, что уголовное дело в отношении бывшего руководителя Приморского терруправления Александра ИВАНКОВА еще не закончено, хотя крабовые аукционы проводила целая комиссия. В общем, это тот случай, когда руководитель местного терруправления Росрыболовства не может прикрыться даже коллегиальной ответственностью.

Интересен тот факт, что после проверки проведения аукционов 2012 года Счетная палата РФ уже указывала, что деление на лоты 100 процентов доли добычи крабов Подзоны Приморья было необоснованным. Несмотря на то что нормативным актом определение количества лотов и приходящихся на них объем биоресурсов до сих пор не закреплено, исполняющий обязанности руководителя территориального управления почему-то решает выбрать очень скользкую «тропку».

Доли для браконьеров

Однако мнение антимонопольщиков о необходимости введения в закон методики распределения лотов не были услышаны. Видимо, словосочетание «крабовые квоты» обладает некой магией. Участников встречи интересовали уже конкретные цифры. Так, директор департамента рыбного хозяйства Александр Передня поинтересовался, за сколько крабовый процессор освоит 100 тонн краба. Представители крабового бизнеса честно ответили, что по документам им отводится на промысел72 суток, но фактически они могут это сделать в 4 (!) раза быстрее.

Любые встречи чиновников с рыбаками, безусловно, дают возможность услышать глас бизнеса. Но бизнес, как правило, всегда преследует свой интерес, а чиновники должны соблюдать баланс интересов. Учитывая законодательную базу, конечно.

Поэтому необходимо адекватно относиться ко многим бизнес инициативам, особенно если даже в бизнес-среде нет единой консолидированной позиции. Так, участники «крабовой» встречи отметили, промысел рентабельный и при 50 тоннах ресурса, правда, оговорились, что только при условии, что компания-победитель имеет и другие объекты промысла. В этом случае это будет просто дополнительный источник прибыли, но если компания будет иметь только 50 тонн крабовых квот подзоне Приморья, то рентабельность промысла будет отрицательная. Но чиновники, посчитали что, что рыбаки выбирают именно 50 тонное дробление по лотам. Видимо, каждый видит только то, что нужно ему.

Примечательно, что совсем недавно Ассоциация добытчиков краба вела масштабную кампанию именно против такого завуалированного браконьерства. Они пытались доказать чиновникам, что фирмы, имеющие небольшие крабовые квоты, зачастую используют для прикрытия и легализации ИНН промысла. Суда таких компаний в разы перелавливали разрешенные лимиты, доставляя настоящую головную боль сотрудникам ФСБ, которые вынуждены гоняться за ними по просторам Японского и Охотского морей, тратя значительные бюджетные средства. Именно по инициативе ассоциации Минсельхоз утвердил минимальные промысловые объемы на одно судно в пределах 1, 4 тонны. То есть регулирующий орган подразумевает, что большое количество пользователей - это прямой путь к браконьерству.

Действовать по наитию или по закону?

Представители бизнеса уже понимают, что в отсутствии методики Минсельхоза проведенные аукционы любой хозяйствующий субъект может оспорить в суде. Лосевые аукционы в Приморье показали, что смена Андрея Крайнего на Илью Шестакова, по сути, не изменила ситуацию. Ресурс делят со скандалами, и общественность начинает вновь вопрошать, когда торги биоресурсами будут проводиться прозрачно и без «историй».

Теперь Росрыболовству придется выбирать, что лучше: провести аукционы, рискуя оказаться втянутым в очередные судебные крабовые тяжбы, либо ждать, когда Минсельхоз разработает методику. В принципе, если федеральные чиновники постараются, то они могут быстро издать этот нормативный акт и тогда судебных исков можно будет избежать. Есть и третий вариант: искушенные федеральные чиновники опять доверят принятие решение местному руководству терруправления. В этом случае чиновникам не позавидуешь - как бы они ни провели аукцион, недовольные будут всегда, а за ними возможны и новые уголовные дела.

Евгений СИДОРОВ, газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.