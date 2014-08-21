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Минэкономразвития отказало турбизнесу на Дальнем Востоке в налоговых льготах
Министерство экономического развития (Минэкономразвития) выступило против предоставления налоговых льгот туристическому бизнесу на Дальнем Востоке. Позиция ведомства представлена в заключении на подготовленный Министерством культуры (Минкультуры) законопроект, предполагающий преференции с целью развития внутреннего туризма в этом регионе, сообщает Zrpress.Ru со ссылкой на «Известия».
Осенью 2013 года правительственная комиссия по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока поручила Минвостокразвития, Минфину и Минкультуры решить вопрос о налоговых льготах для туристско-рекреационных комплексов и других объектов дальневосточной туристской инфраструктуры. К маю этого года Минкультуры обнародовало законопроект, который предоставляет налоговые преференции компаниям, которым принадлежат (на праве собственности, аренды) объекты туринфраструктуры. К ним отнесены гостиницы, санатории, а также входящие в их состав объекты питания, развлечения и т.п.
Для таких компаний предполагается установить пониженные ставки по налогу на имущество (предельное значение ставки снизить с нынешних 2,2% до 0,5%) и земельному налогу (предельное значение снизить с 1,5% до 0,5%), а также освободить от налога на прибыль (сейчас ставка составляет 20%). Законопроектом предусмотрено вступление этих изменений в силу со следующего года. По данным Минкультуры, выпадающие налоговые доходы впоследствии будут компенсированы за счет ожидаемого ведомством роста спроса на туруслуги в этом регионе.
Минэкономразвития к предоставлению налоговых преференций туриндустрии Дальнего Востока отнеслось скептически. В ведомстве «Известиям» сообщили, что прогнозируемый Минкультуры рост спроса на оказываемые туруслуги является весьма оптимистичным в нынешних условиях - это и невысокое качество самих услуг, высокие тарифы на перевозку туристов, недостаточно благоприятный инвестклимат для развития туризма и др.
В подтверждение этого в заключении приводится ссылка на данные международного рейтинга конкурентоспособности стран в туристском секторе, опубликованные Всемирным экономическим форумом в марте 2009 года. В нем Россия заняла лишь 59-е место из 133 стран, притом что ее природные богатства оцениваются на 5-м месте, а объекты культурного наследия - на 9-м. Кроме того, напоминает Минэкономразвития, для повышения качества и доступности туруслуг в России утверждены федеральные программы развития внутреннего и въездного туризма на 2011–2018 годы и «Развитие культуры и туризма», включающую подпрограмму, направленную на создание условий для развития внутреннего туризма. В связи с этим, полагают в министерстве, для достижения заявленных Минкультуры целей в первую очередь необходимо обеспечить успешную реализацию мероприятий этих программ.
Предоставление налоговых преференций, говорится в заключении Минэкономразвития, должно рассматриваться в качестве дополнительной стимулирующей меры, введение которой целесообразно после решения задач, обозначенных в программах. Они предполагают в том числе проведение информационно-пропагандистской кампании, организацию туристских форумов, выставок, частичное субсидирование процентов по кредитам, полученным участниками государственно-частного партнерства в сфере туризма и др.
Партнер компании «Налоговик» Сергей ВАРЛАМОВ указал, что в целом налоговое стимулирование применяется достаточно часто, поскольку это одна из самых эффективных мер для предпринимателей, которая увеличивает их прибыль и понуждает к более активной деятельности. Так, например, Крым получил льготы по НДС, тот же Дальний Восток, Забайкалье и Бурятия получили льготы для инвестпроектов и перерабатывающих компаний.
- Эффективными были налоговые льготы для IT-компаний, что качественно помогло развитию этой сферы в России. Но успех налоговых послаблений напрямую связан со спросом на услуги и товары от компаний, получающих поблажки. Поэтому с туризмом такие меры могут не сработать, поскольку внутренний туризм не может похвастаться большой популярностью, - отмечает Варламов.
Партнер юридической компании «Некторов, Савельев и партнеры» Егор БАТАНОВ добавляет, что сейчас ключевые проблемы туристической отрасли Дальнего Востока связаны с неразвитостью инфраструктуры и логистики, а эти проблемы предлагаемые Минкультуры льготы никак не решают. Принятие законопроекта, по словам эксперта, может привести к некоторому снижению цен на туруслуги, однако незначительно, что едва скажется на потоке туристов.
Коммерческий директор туристического портала DaTravel.com Елена БОРИСОВА соглашается, что в данном случае скорее сработает «маркетинг мест» - создание положительного информационного поля вокруг региона с прекрасной редкой природой. По словам эксперта, для развития местного туризма нужно культивировать желание граждан приехать в регион, чтобы полюбоваться красотами, активно отдохнуть. Пока отсутствует спрос со стороны туристов, говорит Борисова, смысла снижать налоги нет.
- Международный опыт развития внутреннего туризма показывает, что успех приносит реклама национального туризма и создание уникального турпродукта, в котором часто присутствует национальная подоплека, - поясняет руководитель центра «Общественная дума» Роман ТЕРЕХИН. - Например, в США широко используется практика создания местных достопримечательностей (памятников, музеев, праздников, ярмарок). Каждый штат, город чем-то выделяется, например, где-то установлен памятник самому большому гамбургеру или клубку ниток, Европа - тематическими турпродуктами, например, гастрономическими турами или турами, посвященными определенной эпохе. Также международный опыт показывает, что внутренний туризм развивают мероприятия с участием знаменитостей.
Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.
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