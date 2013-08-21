Дальний Восток уходит в "облака" сервисов для бизнеса и госсектора

Национальная облачная платформа от ОАО «Ростелеком» позволяет значительно сократить затраты госорганов и бизнес-структур на ИТ

Мировой рынок «облачных» сервисов для бизнеса и госсектора уже давно исчисляется миллиардами долларов и является самым быстрорастущим ИТ-сегментом. Аналитики прогнозируют перемещение большей части информационных технологий в «облака» в течение 5–7 лет. По их оценкам, к 2015 году объем рынка облачных вычислений достигнет $200 млрд.

Россия не остается в стороне от мирового тренда. По словам специалистов, по уровню развития облачных технологий в госсекторе Россия за два последних года обогнала Америку: когда в США был только объявлен конкурс на создание национальной облачной платформы, в России уже началась реализация конкретных проектов. Ключевым игроком во всех сферах информатизации России является ОАО «Ростелеком».

«О7» позволяет экономить

Мощная инфраструктура и консолидация научной и технологической экспертизы позволили компании в кратчайшие сроки реализовать ряд крупных федеральных проектов, среди которых – Web-выборы-2012, Национальная облачная платформа, на базе которой сегодня работают прикладные сервисы в сфере здравоохранения, образования, социальной защиты, ЖКХ. Использование облачных технологий организациями и органами власти позволяет в 30 раз уменьшить затраты и в 5 раз сократить сроки внедрения новых информационных систем.

Так что «Ростелеком» в направлении предоставления современных электронных услуг идет по стране семимильными шагами. И Дальний Восток не является исключением – в регионе компания активно внедряет облачные сервисы по модели SaaS. Это новый способ предоставления программного обеспечения, помогающий значительно повысить эффективность работы и сократить затраты на ИТ.

Досье: Национальная облачная платформа — это комплекс интегрированных информационных систем, предназначенный для предоставления органам исполнительной власти различного уровня, органам местного самоуправления, коммерческим организациям и физическим лицам услуг по модели облачных вычислений. Основные преимущества использования облачных технологий в модели SaaS (программное обеспечение как услуга): отсутствие затрат на приобретение, установку, обновление и поддержание работоспособности дорогостоящего оборудования, а также работающего на нем программного обеспечения; сокращение затрат на внедрение новых систем в 30 раз; 5-кратное сокращение сроков внедрения новых систем; обеспечение безопасности информации в соответствии с действующими нормами.

«Значительно сэкономить на капитальных затратах в ИТ позволяет специально разработанная «Ростелекомом» облачная платформа «О7», на базе которой сегодня предлагаются прикладные решения для клиентов государственного сектора. Это «O7. Медицина», «O7. Образование», «O7. ЖКХ», «07. Сити», «О7.112», «07. ДОК», - говорит начальник отдела продвижения продуктов и сервисов МРФ «Дальний Восток» ОАО «Ростелеком» Ульяна АВРАМЧИК. - С точки зрения применения SaaS-сервисов в государственном секторе - это экономия средств налогоплательщиков, поскольку затраты на подобную структуру обходятся бюджету в разы дешевле, чем создание и эксплуатация ИТ-инфраструктуры в госучреждениях. «Ростелеком» размещает все приложения в дата–центрах, что обеспечивает высокий уровень безопасности и защиту информации, а также регулярное резервное копирование данных. Также отдельно хотелось бы отметить, что «Ростелеком» берет на себя обязательства по обеспечению полного цикла обслуживания: от подключения до техподдержки. В рамках предложений прикладных продуктов на базе облачной платформы наша компания сотрудничает с такими крупными ИТ-игроками, как Microsoft, AT Consulting, «Корпоративные информационные рутины», БАРС Груп, 1С. Ланит, и многими другими».

Несмотря на то что Дальний Восток не вошел в число пилотных регионов, где новые продукты B2G (business-to-government) компании проходили апробацию, в ДФО прикладные сервисы активно внедряются.

Информатизация для ЖКХ

Один из наиболее востребованных продуктов в регионе, по словам специалистов «Ростелекома», - «О7. ЖКХ». Созданные компанией инновационные решения делают эту сферу упорядоченной, эффективной и прозрачной.

«Жилищно-коммунальный комплекс является зоной повышенных социально-экономических и политических рисков, - говорит Ульяна Аврамчик. - Существующие проблемы функционирования и развития отрасли ЖКХ входят в число приоритетов для формирования федеральных целевых программ, носят межотраслевой и межведомственный характер, они не могут быть решены в пределах одного года и требуют значительных бюджетных расходов. Автоматизация данной отрасли имеет особое значение - она делает возможным усиление государственного контроля над тарифной политикой, расходованием бюджетных средств и эффективностью их использования, а также обеспечивает прозрачность расчетов между поставщиками коммунальных услуг и потребителями. На Дальнем Востоке из более чем десятка электронных сервисов «О7.ЖКХ» сегодня наиболее востребованы «Электронный паспорт дома», «Биллинговый центр», «Автоматизированный сбор показаний», «Управление жилым фондом», «Капитальный ремонт», «Управление тарифами», «Региональный фонд». Все сервисы в линейке «О7. ЖКХ» интегрируются с государственными информационными системами в сфере ЖКХ, что позволяет регулятору в данной отрасли оперативно получать данные о том, что происходит в регионе».

Электронная медицина

Активно развивает «Ростелеком» проекты и в «электронной медицине». В 2012 году компания выиграла тендер, предложив Министерству здравоохранения РФ уже готовое решение, позволяющее создать каждому пациенту электронную карту, а запись к врачу осуществлять через электронную регистратуру. Пилотный проект «электронной медицины» был реализован в Забайкальском крае. Теперь специализированные медицинские информационные системы начали внедряться в регионах.

«О7.Медицина» представляет собой большой набор электронных сервисов, предназначенных для автоматизации деятельности работников здравоохранения и других организаций, принимающих участие в процессе оказания медицинских услуг населению, а также пользующихся их услугами граждан: электронная регистратура, интегрированная электронная медицинская карта пациента, сервис дополнительного лекарственного обеспечения, ориентированный на полный цикл обеспечения льготных категорий граждан лекарствами, и многие другие. Из реализованных и введенных в эксплуатацию проектов на Дальнем Востоке можно сказать о проекте в Республике (Саха) Якутия, где был внедрен сервис записи на прием к врачу через Интернет. Сервис проинтегрирован с федеральной электронной регистратурой для обеспечения возможности записи населения через Единый портал государственных услуг. Также в республике был внедрен Центральный архив изображений, агрегирующий диагностические данные пациентов (рентгеновские снимки, флюорография, ЭКГ) в едином хранилище данных. Это позволяет любому врачу и лечебному учреждению оперативно обратиться к данным исследованиям в случае такой необходимости.

«Система 112» и «О7. Образование»

Развиваются на территории региона и другие электронные сервисы. Так, в Амурской, Сахалинской областях и Приморском крае «Ростелеком» выполняет работы по проектированию «Системы 112» - жизненно важные сервисы реагирования при чрезвычайных ситуациях. В рамках работ производится обследование существующих процессов и инфраструктуры экстренных оперативных служб, в результате будет спроектировано техническое решение, необходимое для дальнейшего внедрения системы на территории субъекта. К примеру, на территории Сахалинской области данные работы будут учитывать особенности региона, определять наличие сейсмоопасных зон.

Но это далеко не единственный сервис, который предлагает компания «Ростелеком» в сфере образования. «O7. Образование» - это комплекс прикладных решений, среди которых: электронная школа, электронный детский сад, мониторинг образования, система централизованного предоставления учебного контента, социальная сеть для преподавателей и общероссийское образовательное цифровое телевидение. Для населения услуги «O7. Образование» предоставляются бесплатно.

Облако для бизнеса

Однако не только на государственные структуры направлены «облачные» сервисы компании. Значительно сэкономить на капитальных затратах в ИТ Национальная облачная платформа помогает и бизнесу. Прикладные решения для клиентов бизнес-сегмента «Виртуальный офис Microsoft», «1С: Предприятие», «Управление складом - Мой склад», «Управление взаимоотношениями с клиентами - CRM» избавляют компании от необходимости создавать собственные серверы и центры обработки данных, платить за лицензионное программное обеспечение (ПО), содержать квалифицированный персонал. Преимущества использования «облаков» также в быстром запуске системы и оплате только за потребленные ресурсы. Закупка дорогостоящего оборудования и программного обеспечения, его техническая поддержка и модернизация - все эти затраты всецело ложатся на плечи исполнителя.

«Конечно, облачные услуги еще пока достаточно новый «товар» для потребителей. И пока многим клиентам привычнее «обладание» прикладным решением, а не пользование им как услугой, потому что услугу «потрогать» нельзя, - говорит Ульяна Аврамчик. - Однако будущее, вне сомнения, за электронными сервисами. Поэтому мы терпеливо, но уверенно движемся вперед. Шаг за шагом».

Елена АРДАЛЬЯНОВА, газета "Золотой Рог", Владивосток.