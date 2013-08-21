Дальневосточники распробовали мобильный интернет

ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) сообщило о росте популярности мобильного интернета среди жителей Дальнего Востока: в июле 2013 года абоненты МТС передали в два раза больше информации, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольшим спросом мобильный интернет пользовался на Сахалине, в Якутии и в Амурской области.

Лидером среди регионов Дальнего Востока по росту популярности мобильного интернета стала Сахалинская область, где объем передачи данных увеличился почти в три раза в июле 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года. В Якутии потребление мобильного интернет-трафика за год выросло в 2,4 раза, в Амурской области - в 2,2 раза, в Приморском крае и Магаданской области абоненты МТС в июле текущего года скачали в два раза больше данных, чем годом ранее.

«Растущий спрос на мобильный интернет обусловлен как наличием выгодных тарифов, так и реализацией МТС комплексной программы развития сети связи на территории Дальнего Востока. Сегодня более 70% базовых станций МТС в регионе поддерживают технологию Dual Carrier-HSDPA+, благодаря которой максимальная скорость доступа в сеть по технологии 3G увеличена до 42 Мбит/с. В дальнейшем мы продолжим развивать телеком-инфраструктуру региона, повышая скорость доступа, расширяя емкость и зону покрытия сети «третьего поколения». Наша цель - обеспечение как можно большего числа жителей региона современными услугами связи и телекоммуникационными сервисами», - отметил директор МТС на Дальнем Востоке Игорь ЕГОРОВ.

газета "Золотой Рог", Владивосток.