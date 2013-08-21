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Дальневосточники распробовали мобильный интернет

21 Августа 2013, 13:15 | Дальний Восток

ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) сообщило о росте популярности мобильного интернета среди жителей Дальнего Востока: в июле 2013 года абоненты МТС передали в два раза больше информации, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольшим спросом мобильный интернет пользовался на Сахалине, в Якутии и в Амурской области.

Лидером среди регионов Дальнего Востока по росту популярности мобильного интернета стала Сахалинская область, где объем передачи данных увеличился почти в три раза в июле 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года. В Якутии потребление мобильного интернет-трафика за год выросло в 2,4 раза, в Амурской области - в 2,2 раза, в Приморском крае и Магаданской области абоненты МТС в июле текущего года скачали в два раза больше данных, чем годом ранее.

«Растущий спрос на мобильный интернет обусловлен как наличием выгодных тарифов, так и реализацией МТС комплексной программы развития сети связи на территории Дальнего Востока. Сегодня более 70% базовых станций МТС в регионе поддерживают технологию Dual Carrier-HSDPA+, благодаря которой максимальная скорость доступа в сеть по технологии 3G увеличена до 42 Мбит/с. В дальнейшем мы продолжим развивать телеком-инфраструктуру региона, повышая скорость доступа, расширяя емкость и зону покрытия сети «третьего поколения». Наша цель - обеспечение как можно большего числа жителей региона современными услугами связи и телекоммуникационными сервисами», - отметил директор МТС на Дальнем Востоке Игорь ЕГОРОВ.

газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: связь  интернет  мтс 



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Комментарии

  • натюрлих22:08, 21.08.2013#

    Убейтесь, вы самая козлячья фирма МТС, беззастенчивые воры, крадущие втихомолку по копеечке деньги со счетов. Вы даже не ответили мне на письмо с вопросом- куда делись мои 200 рублей, когда я не разговаривал с самой покупки вашей сим-карты. Никогда не буду пользоваться вашей уродской связью. И всем советую.

  • Не важно22:12, 21.08.2013#

    Скорость до 42Мбит/с???!!! Да вы чё смеетесь? Где такие скорости? Мобильный инет по краю у всех компаний работает еле еле. Чуть в сторону от крупного населённого пункта отъезжаешь и всё. Сайты открываются по 5 минут, а то и вообще не открываются. А они тут про 42мбит/с заливают. Была бы такая скорость уже давно бы все от проводного инета отказались.

  • Псевдоним22:12, 21.08.2013#

    че за рекламо мтс?

  • Псевдоним22:37, 21.08.2013#

    Это что за лохотрон. Какая нафиг скорость в 3G и есть ли она вообше в нашей стране? Я в Кавалерово порой вообще сеть то теряю.

  • Гражданин!22:40, 21.08.2013#

    говно этот мтс со своим 3Г

  • Псевдоним22:53, 21.08.2013#

    МТС действительно самый козлячий оператор. За пользованием так же не раз замечал пропажу незначительных денежных средств со счету. . . ну это пол беды. В будущем просто перестал пользоваться МТС, спустя год пришло письмо, мол я задолжал 2800р ??! Как ? Оказывается счет ща абонентскую плату почему то шел в минус. . . Вообщем с этими жуликами больше связываться не буду и вам не советую.

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