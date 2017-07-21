Крабовые палки в колеса бизнеса

Промысловики надеются, что государство разрешит перерабатывать поднятого на борт судна краба по прибрежной квоте на борту судна. А пока компании, приобретшие на аукционах право на добычу краба в Приморье, не выходят на промысел, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Разрешение нужно для того, чтобы не было нарушений нормативной базы. В данный момент закон «О рыболовстве» регулирует, что прибрежные уловы должны перерабатываться на берегу, создавая рабочие места и поддерживая береговые предприятия.

Имея на руках выписанные рыболовные билеты, промысловики уже больше двух недель не выходят в море. Как рассказал деловой газете «Золотой Рог» генеральный директор компании «ПБТФ» (ООО «Восход», подконтрольное ПБТФ, приобрело 534 тонны краба опилио) Сергей ЕРЕМЕЕВ, «сюрпризом» для рыбаков стало законодательное требование о переработке краба на берегу.

«Многие объекты, которые компании добывают в рамках прибрежных квот, можно перерабатывать на судах, так как несколько лет назад были поправки в законодательную базу. Исполнительная власть в регионах давала свои рекомендации, и было выпущено постановление правительства РФ, которое четко регламентировало, какой объект, добытый по прибрежной квоте, можно переработать на берегу. Краб опилио в прибрежной зоне Приморья в этот список не попал. Компании оказались к этому не готовы, так как у них нет переработки на берегу. Учитывая, что за крабовые лоты были заплачены миллиарды рублей, представители компаний надеялись, что промысел будет начат, как только будут выписаны билеты. Теперь билеты есть, но рисковать предприниматели не хотят. Это может обернуться нарушениями. ООО «Восход» обратилось в администрацию Приморского края с просьбой выйти в правительство для включения краба опилио в постановление правительства».

«Обращение ООО «Восход» было рассмотрено на Приморском рыбохозяйственном совете, - рассказал газете «Золотой Рог» директор департамента рыбного хозяйства Сергей НАСТАВШЕВ. - Так как обращение внеплановое, члены совета взяли паузу для изучения вопроса. Администрация Приморского края всегда запрашивает экспертное мнение коллег. Законодатель в законе «О рыболовстве» определил, что прибрежные уловы должны доставляться на берег, перерабатываться и реализовываться. Потом регионы доказали правительству, что в отдельных регионах доставка и переработка уловов на берегу выводят бизнес из зоны рентабельности. В каждом регионе свои особенности, где-то частые штормы и отдаленность районов лова от портовых пунктов, где-то отсутствие береговой инфраструктуры и персонала. Главы регионов принимали решение, выгодно ли их региону, чтобы их объекты промысла входили в поправки, разрешающие переработку уловов в море. В Приморье этот объект был закрыт к промыслу, и актуальности внесения краба опилио в список поправок не было. Хозяйствующие субъекты с инициативой не выходили. Будем ждать позицию ПХРС, чтобы потом передать рассмотрение вопроса на уровень краевых властей. Но решение вопроса - не уровень компетенции субъекта. Администрация края может только обратиться в правительство РФ с инициативой выхода соответствующего постановления, в котором разрешат переработку краба опилио в прибрежной зоне в море».

Между тем эксперты считают, что промысловой «катастрофы» не произошло. Сегодня в Приморье много береговых перерабатывающих заводов, которые могут выручить рыбаков и принять на переработку краба, пока промысловики будут пытаться добиться от правительства соответствующего постановления. А вот доползет ли краб из Приморья до постановления правительства и в какие сроки, вопросы остаются открытыми.

Эксперты считают, что многое зависит от администрации Приморья. Если регион посчитает, что прибрежное рыболовство призвано создавать рабочие места и поддерживать береговую переработку, то шансов самостоятельно убедить правительство у рыбаков немного. Зато Приморье получит развитие берега. С другой стороны, нужно учитывать, что правительство обещает рыбакам разрешить переоформление прибрежных квот на единую «промышленную» квоту. В этом случае теряется социально-экономический эффект от прибрежного рыболовства, и предприятия могут уже сейчас добиваться равноценных условий ведения хозяйственной деятельности. Ведь иначе получится, что сахалинские и камчатские рыбаки могут перерабатывать уловы на судах, а приморцы - нет. Это отразится на себестоимости продукции и рентабельности промысла.

Единое промысловое пространство, наверное, самое «темное пятно» проходящих рыбных реформ. Даже эксперты не могут точно сказать, какой эффект для отрасли даст ликвидация прибрежного промысла.

Но это будущее. В настоящем у компаний менее полугода, чтобы выбрать квоты. Скорее всего, пока компании будут ждать развития ситуации, отдельные предприятия могут выйти на промысел и начать работать на берег. А к сентябрю крабовый рынок и вовсе может начать лихорадить. Крабовые предприятия ждут, как рынок отреагирует на увеличение поставок.

«Прогнозы по ценам на крабовую продукцию на конец года делать сложно, - говорит генеральный директор компании «Антей» Андрей ПОЛАМАРЬ. – Каждая компания будет выбирать, что лучше: везти краба живым или производить конечный продукт. Рынки чутко реагируют на увеличение поставок живого краба. При этом есть проблема его сохранения в пунктах оформления. Основная проблема - неподготовленная приемка на российском берегу, в портах необходимы бассейны для передержки краба. Рентабельность промысла на живом крабе будет зависеть от целого ряда факторов. Все ожидают, что рынок просядет.

Наше предприятие приобрело лот камчатского краба. Планируем начать промысел в сентябре. Рассматриваем производство конечной продукции в море. Мы периодически поставляем крабовую продукцию на российский берег. Но пока нет более менее сформированного рынка потребления этой продукции. Однако в ближайшем будущем рынок будет формироваться, и компании будут больше продукции реализовывать в России».

«Планируем выпускать сыромороженую продукцию, - рассказывает Сергей Еремеев. - Чтобы максимально выбрать квоту, необходимо в сутки выпускать около 5-8 тонн. При производстве варено-мороженого краба суточный выход продукции меньше. Однако специализация зависит от требований рынка. Покупатели есть на живого краба, на варено-мороженого и сыромороженого. Уверен, что через два года промысел краба в Приморье будет обкатан и особых затруднений не вызовет».