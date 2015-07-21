На Дальнем Востоке удачная путина может захлебнуться в ценовом беспределе

Пока на Камчатке от добытого лосося «тонут» неводы, во Владивостоке портовики и перевозчики опасаются возникновения рыбной «пробки», сообщает деловая газета "Золотой Рог".

Двухнедельная задержка подходов лосося на востоке Камчатки, вызвавшая уныние рыбаков, наконец-то закончилась. Долгожданная рыба пришла к рыбакам, и неводы буквально «утонули» от рыбы. Почти на всех рыбопромысловых участках этого района зафиксированы хорошие подходы горбуши. На полную мощность заработали береговые заводы, а флот, выставленный на приемку лосося, уже принял более 2 тыс. тонн рыбы.

Официальная статистика чиновников Росрыболовства оптимистична. По состоянию на 10 июля 2015 года вылов тихоокеанских лососей в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне составил 30,3 тыс. тонн, что на 8,1 тыс. тонны или 36,5% больше улова 2013 года.

Как отметил представитель Росрыболовства Андрей КОСМИН, добыча в Камчатском крае идет рекордными темпами, уже добыто более 27,6 тыс. тонн тихоокеанских лососей, из них 10,5 тыс. тонн - нерки, 736,5 тонн - чавычи, 4,53 тыс. тонн - кеты, 11,8 тыс. тонн - горбуши. В Чукотском АО добыча нерки достигла 137,2 тонны, горбуши добыто 12 тонн.

Пока добытого лосося береговые предприятия кладут в свои холодильники. И хотя принимающие суда еще не отгрузили рыбу на транспорты, портовики Приморского края уже готовятся к тому, что в конце июля во Владивосток придет большое количество рыбопродукции. Стивидоры прогнозируют повышение цен на перевозку рыбопродукции и опасаются пробок на железной дороге.

«Владивостокский морской рыбный порт за июнь обработал 20,4 тыс. тонн рыбопродукции. Это пока минтай, селедка, камбала. Это рекордные показатели за последние годы. И хотя сейчас холодильники заполнены на одну треть, работа по перевалке рыбы не останавливается. Применяется схема «борт - вагон», для того чтобы в разгар лососевой путины порт имел свободные холодильные мощности. Тем не менее мы ожидаем, что уже в конце июля свободные емкости будут заполнены, и рыбу просто необходимо будет вывозить ускоренными рыбными поездами. Но мы опасаемся, что нехватка подвижного рефрижераторного состава и медленная скорость прохождения поездов с рыбопродукцией могут привести к росту цен на транспортные услуги и росту цен на рыбопродукцию», - рассказал «ЗР» представитель ВМРП Дмитрий ЛЕГКИЙ.

Опасения портовиков в том, что в доставке рыбопродукции по железной дороге могут возникнуть сбои, поддерживают многие рыбаки и трейдеры. По их словам, стоимость доставки килограмма рыбы уже достигает 11-12 рублей. В разгар путины, то есть в августе и сентябре, стоимость доставки может возрасти до 15-17 рублей за килограмм.

Две недели назад рыба в рефсекции до Москвы могла доехать за 1,75 млн рублей. Сегодня перевозчики говорят о повышении цены, и дают неутешительные прогнозы о том, что в августе стоимость вырастет до 2,5 млн рублей. И то только при условии, что во Владивосток направят достаточное количество рефрижераторных секций (в том числе порожних). На данный момент прогнозируется дефицит изотермического подвижного состава.

На совещании перед путиной представители ОАО «Рефсервис» заявили о том, что у них в наличии около 67 секций, но, сколько из них придет во Владивосток, не уточнили. Часть секций «зависла» на западе страны из-за отсутствия обратного груза на Приморье. Может случиться так, что нехватка изотермического подвижного состава приведет к тому, что порты уже к середине августа забьются рыбой, а вывезти ее будет проблемой. Так было в 2009 году, когда суда с рыбой неделями стояли на рейде в ожидании разгрузки.

Единственная надежда для участников рынка на контейнерные перевозки. В прошлом году, по данным Владивостокского агентства фирменного транспортного обслуживания, контейнерные отправки рыбопродукции с крупнейшей рыбопогрузочной станции магистрали Мыс Чуркин в первом полугодии выросли к уровню предыдущего года на 47,7%, с Угольной - на 18%. В целом уже около половины рыбопродукции перевозится в рефконтейнерах, эта доля растет.

Но стоимость транспортировки рыбы не уменьшится, так как тарифы на контейнеры в целом выше стоимости перевозки в рефсекциях. Транспортные компании уже отмечают, что спрос превышает предложение, и предполагают, что чьему-то «хвосту» в «горячий» сезон места в контейнере может и вовсе не найтись.

«Мы уже отказываем некоторым новым клиентам, так как весь контейнерный парк практически расписан под груз, - рассказал «ЗР» директор представительства транспортно-экспедиторского альянса «Восток-Запад» Олег ДАВЫДЕНКО. - В прошлом году мы перевезли своими контейнерами 120 тыс. тонн рыбной продукции. В этом году объемы перевозимой рыбопродукции возрастут, но, чтобы удовлетворить спрос, нам необходимо, чтобы железная дорога дала нам возможность отправлять ускоренные поезда. Если в прошлом году наш поезд шел до Москвы 9 дней, то сейчас идет 18. Если не будут предоставлены «нитки» ускоренных поездов, то красная рыба создаст затор на «железке», и необходимо в ближайшие дни решить вопрос об ускоренных поездах. При этом мы готовы совместно с ВМРП самостоятельно формировать эти рыбные контейнерные поезда и подавать их на станции».

Партнерство ВМРП и крупнейшего перевозчика рефконтейнеров дает возможность минимизировать перебои в отправке рыбопродукции. Но портовики не успокаиваются на достигнутом и, чтобы не допустить сбоев в работе, находят себе новых партнеров. ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» и крупнейший в мире перевозчик грузов в рефрижераторных контейнерах «Маэрск Лайн А/С» подписали соглашение о намерениях. Согласно документу, компании планируют расширить мощности существующей инфраструктуры по доставке рыбопродукции с Дальнего Востока в центральную часть России. По словам члена совета директоров ОАО «Владморрыбпорт» Дениса САРАНЫ, «порт будет развивать и совершенствовать существующую в порту технологию перевалки свежемороженой рыбопродукции по варианту «борт - контейнер» и «склад - контейнер» с оптимизацией затрат, повышением качества и модернизацией инфраструктуры порта. ООО «Маэрск», в свою очередь, расширит присутствие парка рефрижераторных контейнеров на терминалах «Владморрыбпорта» для дальнейшей загрузки их рыбопродукцией и ее отправки в регионы России».

Рыбаки и трейдеры считают, что «Владморрыбпорт» подписал своевременное для рыбной отрасли соглашение. «Мы не только смягчим дефицит подвижного состава, но и обеспечим необходимое качество продукции при ее транспортировке», говорят портовики.

Тем временем рынок уже определил стоимость лосося на этот год. Ожидаемая оптовая цена килограмма горбуши достигла 120 рублей за килограмм, это на 20-30 рублей больше, чем продавали рыбаки в прошлом году. Возможно, это не окончательная цена, эксперты считают, что уже через месяц стоимость горбуши может дойти до 140-150 рублей. Единственными, кто не поднял стоимость на свои услуги, оказались портовики. Рыбные терминалы Владивостока на протяжении нескольких лет не повышают стоимость перевалки рыбы, и она сегодня не превышает одного рубля за килограмм, при условии, что рыба сразу грузится в вагоны.

Но рыбопромышленники высокими ценами не смущаются. Они уверены, что спрос на лосося будет стабилен и вся рыба будет продана. Первые партии нерки и чавычи были проданы во Владивостоке буквально за две недели. Причем чавычу продали за 400 рублей за килограмм.

Досье "Золотого Рога": По данным Приморского территориального управления, по состоянию на 13 июля в порты Приморского края доставлено более 1 млн тонн рыбной продукции, в том числе 3,13 тыс. тонн из уловов лососевых видов рыб, что на 1,64 тыс. тонн или более чем в 2 раза выше уровня 2013 года. Из них на внутренний рынок отравлено 2,83 тыс. тонн, на экспорт - 300 тонн.

Виталий МОРОЗОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.