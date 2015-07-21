Спонсорский пакет "АЛРОСА" на ВЭФ составит 65 млн рублей

АК «АЛРОСА» выделит 64,9 млн рублей (с учетом НДС) спонсорской помощи в проведении во Владивостоке Восточного экономического форума (ВЭФ). По сведениям деловой газеты «Золотого Рог», наблюдательный совет «АЛРОСА» одобрил соответствующий договор на оказание финансовой помощи для организации и проведения форума.

Сторонами сделки выступают «АЛРОСА» и некоммерческая организация «Фонд Восточный экономический форум» (организатор форума). Восточный экономический форум должен пройти во 3-5 сентября 2015 года во Владивостоке.

Ранее Минвостокразвития сообщало, что спонсорами сессий и мероприятий Восточного экономического форума выступят АК «АЛРОСА», «АЛРОСА», «Норильский никель», группа «Сумма», ВТБ, Сбербанк и ряд других компаний.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.