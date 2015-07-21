Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Спонсорский пакет "АЛРОСА" на ВЭФ составит 65 млн рублей
АК «АЛРОСА» выделит 64,9 млн рублей (с учетом НДС) спонсорской помощи в проведении во Владивостоке Восточного экономического форума (ВЭФ). По сведениям деловой газеты «Золотого Рог», наблюдательный совет «АЛРОСА» одобрил соответствующий договор на оказание финансовой помощи для организации и проведения форума.
Сторонами сделки выступают «АЛРОСА» и некоммерческая организация «Фонд Восточный экономический форум» (организатор форума). Восточный экономический форум должен пройти во 3-5 сентября 2015 года во Владивостоке.
Ранее Минвостокразвития сообщало, что спонсорами сессий и мероприятий Восточного экономического форума выступят АК «АЛРОСА», «АЛРОСА», «Норильский никель», группа «Сумма», ВТБ, Сбербанк и ряд других компаний.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- 29,7 тонн золота добыто на Колыме к октябрю
- В Якутии ищут пути экспорта в Китай изделий из бивня мамонта
- КРДВ отстояла право резидентов СПВ на получение муниципальной земли без торгов
- МСП Банк предлагает уникальные условия кредитования для дальневосточного бизнеса
- Дальневосточный газ прорвал санкции
- Камчатка: быть началом России
- "Газпрому" и "Роснефти" предложили построить нефтеперерабатывающий завод на Сахалине
- На Сахалине приступают к строительству комбината Росрезерва
- В Якутии завершен первый этап строительства автотрассы "Лена"
- Сингапуру предложили присоединиться к дальневосточным проектам
Новости раздела
- Фестиваль тайги в Приморье прошел с настоящим липовым медом
- В Приморье необходимо ввести полный запрет на вырубку липы
- Китай завершил строительство своей части первого железнодорожного моста через Амур
- 29,7 тонн золота добыто на Колыме к октябрю
- Резидент ТОР "Камчатка" модернизировал суда и запускает фабрику береговой обработки рыбы
- В Якутии ищут пути экспорта в Китай изделий из бивня мамонта
- Рыбаки Магадана добыли 7,2 тысячи тонн тихоокеанских лососей
- В Якутии добыли самый крупный в этом году желтый алмаз
- Лайнер "Amsterdam" завершает круизный сезон на Камчатке
- Цифровая экономика докатилась до Дальнего Востока вместе с издержками
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Николаев напрашивается на "бис"
- Путин раскрыл важный личный секрет
- "Суражевка" от Абрамовича
- Японский инвестор заинтересован в решении самой главной проблемы Владивостока
- Авиакомпания "Аврора" продолжит летать из Владивостока в Благовещенск в зимний период
- Агентство стратегических инициатив продолжит работу в Хабаровском крае
- Рыбаки Магадана добыли 7,2 тысячи тонн тихоокеанских лососей
- Японский инвестор заинтересован в решении самой главной проблемы Владивостока
- Оглашен окончательный полный список праздников и выходных в 2019 году
- В Якутии добыли самый крупный в этом году желтый алмаз