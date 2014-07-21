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Газпром готовит запасы для наполнения газотранспортной системы Сила Сибири
Компания ООО «Газпром геологоразведка» приступила к бурению разведочных скважин на Ковыктинском газоконденсатном месторождении (Иркутская область). Месторождение со временем станет одним из базовых для наполнения газотранспортной системы Сила Сибири.
Целью проводимых работ является уточнение структуры и объемов запасов углеводородного сырья, детализация геологической модели месторождения, отмечается в сообщении. В настоящее время ведется бурение двух разведочных скважин, в 2015 году планируется начать бурение еще четырех.
Досье ZRPRESS: ООО «Газпром геологоразведка» - 100% дочерняя компания «Газпрома», является специализированным предприятием по организации и проведению геологоразведочных работ на всех лицензионных участках холдинга на суше и континентальном шельфе РФ.
Надежда ВОРОНЦОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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