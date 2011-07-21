Малый и средний бизнес активно присоединился к бегству капиталов из России

В последние годы в традиционном оттоке капитала из России наметилась новая тенденция. Главную роль в бегстве финансов играют уже не олигархи, а средние и малые бизнесмены. Об этом на пресс-конференции «Бегство капиталов: феномен постсоветского пространства» заявил заместитель начальника аналитического департамента Ассоциации российских банков Сергей Григорян, пишет Сергей Васильев, «Клерк.Ру».

С 1998 года отток капиталов из России стал постоянным явлением, отметил Григорян. Правда, до 2005 года он был минимальным - на уровне около 15 миллиардов долларов в год. В 2006-2007 годах на фоне высоких цен на нефть и прочее сырье отток резко сменился притоком - за эти два года в страну пришли 3 и 85 миллиардов долларов соответственно. В 2008 году все было отыграно назад - из страны ушел 131 миллиард долларов. В 2009 году - 44 миллиарда, в 2010-м - 27 миллиардов.

За первый квартал текущего года этот показатель составил 17 миллиардов долларов. По прогнозам, отток капитала из России за год составит как минимум 35 миллиардов долларов. Это чистый баланс, подчеркнул аналитик АРБ, с учетом всех прямых и косвенных иностранных инвестиций, включая вложения российских бизнесменов, проведенные через оффшоры.

По словам Сергея Григоряна, если до кризиса утекал в основном капитал крупного бизнеса, то в последние годы деньги за границу выводят преимущественно средние и мелкие предприниматели. Несмотря на все разговоры чиновников, условия для ведения бизнеса в России комфортнее не становятся, отметил представитель банковской ассоциации.