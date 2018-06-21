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B2B-клиенты Tele2 в Приморье примерят тарифы новых размеров
Владивосток – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, запустил новые корпоративные тарифы, которые имеют ряд преимуществ по сравнению с прежней линейкой. Оператор предложил B2B-клиентам бесплатные звонки внутри сети, больший объем интернета и единые условия в поездках по стране без подключения дополнительных опций.
Вместо прежних предложений («Гамма», «Бета» и «Альфа») клиенты могут выбрать один из трех тарифов: «Мой бизнес S», «Мой бизнес M» и «Мой бизнес L». Это понятные и простые пакетные предложения, которые имеют одинаковое наполнение и различаются только объемом включенных услуг и абонентской платой.
Tele2 проанализировала потребности корпоративных клиентов и пришла к выводу, что они хотят активнее пользоваться мобильным интернетом, иметь более выгодные условия в поездках по России и платить только за действительно необходимые им услуги. В ответ на этот запрос оператор изменил архитектуру тарифных планов и дополнил их новыми возможностями.
Tele2 сбалансировала наполнение тарифов и учла тренд на активное использование интернета и снижение популярности услуги SMS. Поэтому обновленные тарифы включают больший пакет гигабайтов и меньшее количество текстовых сообщений. По оценкам компании, самым востребованным тарифом среди приморских бизнес-абонентов станет «Мой бизнес M». Так, всего за 600 рублей в месяц его пользователи в Приморском крае получат 15 Гб интернет-трафика и 1000 минут для звонков на номера других операторов по всей стране. Кроме того, на новой В2В-линейке Tele2 сохранила сервис переноса неизрасходованных пакетных услуг на следующий месяц.
Для бизнес-клиентов оператора особенно актуальны выгодные условия на звонки в другие регионы и в поездках по стране. Пользователи новых корпоративных тарифов не платят за междугородную связь: все предложения включают безлимитные звонки на номера Tele2 в любой регион России, которые не расходуют основной пакет минут. Его можно использовать для звонков на телефоны других операторов в домашнем регионе и по стране. При этом в поездках по России (кроме Республики Крым и Севастополя) условия тарифов не меняются. Таким образом, в бизнес-путешествиях деловые люди смогут пользоваться связью по расценкам домашнего региона.
Как и на тарифах для частных клиентов, Tele2 добавила в корпоративные предложения безлимитный доступ к популярным соцсетям и мессенджерам: Facebook, «ВКонтакте», «Одноклассникам», WhatsApp, Viber и «ТамТам». Корпоративные клиенты могут также без ограничений пользоваться услугами навигации «Яндекс. Навигатор», «Яндекс. Карты» и «Яндекс. Транспорт». Кроме того, абонентам тарифа «Мой бизнес L» доступен безлимитный доступ к сервису YouTube. Подробная информация о параметрах новых тарифов представлена на сайте компании.
Людмила Калашникова, коммерческий директор приморского филиала Tele2:
«Новые продукты учитывают потребность клиентов в больших объемах интернет-трафика, простых предложениях и выгодных условиях для поездок по России. При этом мы делаем еще одно выгодное предложение новым корпоративным клиентам. При подключении или переходе на тарифные планы линейки «Мой бизнес» абоненты Приморского края получат безлимитный интернет-трафик в сети 4G до конца лета. Напомню, что сеть LTE Tele2 сейчас охватывает Владивосток, Уссурийск, Артем, Находку, Арсеньев, Дальнегорск, Дальнереченск, Лезозаводск, Лучегорск, Спасск-Дальний, Партизанск, Большой Камень, Фокино и большинство других населенных пунктов Приморья».
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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