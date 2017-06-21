Путь к азиатскому "братству кольца" будет непростым

В долгосрочной перспективе строительство экспортно-ориентированных мощностей может рассматриваться только при условии экономической целесообразности таких проектов

Россия имеет избыточные генерирующие мощности на востоке страны, в связи с чем реализация проекта большого Азиатского энергокольца достаточно актуальна, заявил президент РФ Владимир ПУТИН во время недавнего визита в Пекин. Следует ожидать, что всплывающая время от времени идея вновь будет озвучена на сентябрьском Восточном экономическом форуме (ВЭФ), где страны АТР будут представлены на самом высоком уровне. Главы генерирующей и сетевой госкомпаний на данном этапе представляют диаметрально противоположные мнения по поводу перспектив, а приморский губернатор даже видит в этом проекте спасение местной угольной промышленности.

По прогнозам экспертов, к 2025 году потребление электроэнергии в мире вырастет на 30%, и не менее 75% этого роста будет приходиться на долю стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

«Мы (Россия. – «Золотой Рог») говорим о развитии энергетики. Вы слышали о нашей инициативе большого Азиатского электроэнергетического кольца. Это может быть интересно и очень полезно для нас, потому что у нас достаточно большие и, можно сказать, избыточные генерирующие мощности, особенно в восточной части страны. А конкретные проекты в области энергетики уже сегодня осуществляются за счет привлечения крупных инвестиций, в том числе и китайских», - заявил Владимир Путин.

Проект создания Азиатского энергокольца предполагает прежде всего сотрудничество ПАО «Россети» с партнерами из Китая, Южной Кореи и Японии. Выступая на круглом столе в рамках Петербургского международного экономического форума генеральный директор ПАО «Россети» Олег БУДАРГИН (главный спикер по теме энергокольца в последние годы. – Прим. авт.) заявил, что в перспективе к проекту может присоединиться и Монголия.

Досье "Золотого Рога": Идея строительства энергомоста между Россией и Японией обсуждается с 2000 года. Стоимость проекта ранее оценивалась в $5,6 млрд. В сентябре 2016 года в ходе ВЭФа президент Владимир Путин сообщил, что Россия предлагает сформировать межправительственную рабочую группу по проекту Азиатского энергокольца, а также готова предоставить конкурентную цену на электроэнергию на долгосрочной основе для стран АТР. Возможные объемы поставок электроэнергии в рамках всего Азиатского энергокольца рассматриваются по различным направлениям от 2 ГВт до 11-14 ГВт.

Глава Минэнерго России Александр НОВАК в апреле отмечал, что в настоящее время обсуждается два возможных варианта проекта - энергомост в Японию с Сахалина или из Приморья. В первом случае встает вопрос наличия свободных объемов электроэнергии, во втором – более высоких расходов на инфраструктуру и политических осложнений в случае, если экспорт пойдет через территорию двух Корей.

«Этот вопрос (экспорта электроэнергии в Японию. – «ЗР») прорабатывается нашими компаниями. Речь идет о прокладке кабеля большой мощности в Японию со стороны российской части. Здесь рассматриваются разные варианты: либо с острова Сахалина, либо со стороны материковой части Владивостока. В настоящее время компании находятся в стадии изучения экономической целесообразности этого проекта. Эти консультации уже начаты», - рассказывал министр, отметив, что решение о реализации проекта пока не принято.

«Энергосистема нашей страны (России. – «Золотой Рог») уже обладает высокой степенью внутренней интеграции - обеспечивает энергетическую безопасность и доступность генерации потребителю. Ее географическое положение позволяет выполнять функции естественного энергомоста между Европой и Азией. И у нее есть запас невостребованной мощности, которую возможно выдать потребителю, - 32 ГВт, а к 2020 году может достигнуть 40 ГВт. Нужно отметить, что в России прогнозируется рост энергопотребления на 4% в перспективе ближайших пяти лет. Наша компания является активным участником интеграции энергосистем России и стран Северо-Восточной Азии, и нет никаких сомнений, что будущее за международным партнерством. Электроэнергетика должна стать драйвером глобальных объединений и обеспечить комплексное решение вопросов в энергообеспечении на евроазиатском пространстве. Мы ведем постоянные переговоры и консультации по целому ряду проектов, направленных на организацию как двусторонних, так и многосторонних энергетических объединений», - сказал г-н Бударгин в недавнем интервью «Известиям».

Бударгин также заявлял, что возможные объемы поставок электроэнергии в рамках всего Азиатского энергокольца рассматриваются по различным направлениям от 2 ГВт до 11-14 ГВт, при этом окончательный потенциал энергетических коридоров между энергосистемами можно будет сформировать после определения архитектуры энергетического кольца.

Вице-премьер Юрий ТРУТНЕВ уже заявлял, что разговаривать о строительстве энергомоста в Японию, пока в эту страну запрещен импорт электроэнергии, бессмысленно.

«Тема энергомоста периодически возникает. В целом, насколько я понимаю, все-таки для того, чтобы его профессионально обсуждать, во-первых, нужна соответствующая позиция правительства Японии, потому что сегодня в законодательстве Японии отсутствует возможность приобретения электроэнергии за рубежом. Соответственно, разговаривать, пока нет этих изменений в законодательстве, бессмысленно», - считает Трутнев.

Схожего мнения придерживаются и на той стороне. Так, в ноябре прошлого года министр Японии по делам экономического сотрудничества с Россией Хиросигэ СЭКО говорил, что страны не ведут конкретных переговоров о строительстве энергомоста между странами, эта идея пока просто изучается.

«Пока что нет конкретного разговора о том, чтобы передавать электроэнергию с Дальнего Востока в Японию. Когда мы думаем об этом вопросе, то, во-первых, нам нужно думать о том, что нынешнее японское законодательство не предусматривает, не разрешает импорт электроэнергии в Японию. Это институциональный аспект вопроса. Во-вторых, есть технологические, технические вопросы и аспекты - то есть нужно будет прокладывать под водой кабель для передачи электроэнергии. Но протяженность данного кабеля становится максимальной, насколько это возможно технически или нет. И, в-третьих, есть экономический аспект данного вопроса - то есть насколько это будет затратно, и насколько это возможно для предприятий. Таким образом, перед этой идеей существует ряд вопросов, немало трудных задач, поэтому обе стороны на сегодняшний день решили, что, не имея заранее какой-то цели, которой нужно достичь, не имея заранее заключения, мы просто будем вместе изучать данную идею», - отмечал г-н Сэко.

Еще два года назад сообщалось, что «РусГидро» рассматривает японские Mitsui и JBIC в качестве возможных партнеров в проекте строительства энергомоста Сахалин - Хоккайдо. Предыдущее руководство «РусГидро» ранее сообщало, что компания ведет активные переговоры с большим количеством компаний, но считает, что именно Mitsui и JBIC могут стать якорными инвесторами проекта энергомоста наряду с «РусГидро».

Нынешний генеральный директор ПАО «РусГидро» Николай ШУЛЬГИНОВ придерживается другой точки зрения. Он отмечает, что в странах Азиатско-Тихоокеанского региона в принципе не стоит вопрос острого дефицита производства электроэнергии, а это значит, что для России экспортные проекты в этот регион на данном этапе не актуальны как с экономической, так и с технической точки зрения.

«Крайне отрицательная, - сказал Николай Шульгинов, отвечая на вопрос корр. Деловой газеты «Золотой Рог», какова позиция «РусГидро» по проекту Азиатского энергокольца. - Если кольцо строить ради кольца, потратив десятки миллиардов долларов, нужно понять цель, что мы хотим приобрести от этого проекта. Обмениваться – с кем? По какой цене? Необходимо четкое обоснование, прежде чем начинать столь грандиозную стройку.

Что касается обмена электроэнергией. Сегодня весь Дальний Восток – это порядка 12 ГВт установленной мощности при максимуме потребления в 5 ГВт. У Китая в этом контуре – 1 тыс. 646 ГВт при потребности 600 ГВт. У Японии – 290 ГВт при потребности 157 ГВт. Это еще вопрос, кто с кем обмениваться собирается. Нам (в России. – Прим. авт.) не нужна электроэнергия из АТР. Если мы ее возьмем из Китая, пусть даже дешевле, - значит нам придется слить воду с наших гидроэлектростанций на Дальнем Востоке. При этом нельзя установленную мощность ГЭС считать в качестве резерва. Также нельзя считать разницу между установленной мощностью и максимумом потребления профицитом мощности, так как часть этого профицита является обязательным нормативным резервом в энергосистеме.

Работа ГЭС определяется наличием гидроресурсов и ограничивается режимами работы различных водопользователей. Ввиду указанных ограничений гарантированная загрузка ГЭС объединенной энергосистемы (ОЭС) Востока в объеме предлагаемых поставок в Японию во все часы суток невозможна. Дополнительная базовая генерация тепловых электростанций для производства электроэнергии в требуемом объеме в ОЭС Востока отсутствует.

Любое объединение требует очень серьезной проработки. Возьмем отделение Балтики распада СССР и соединение ее с европейской энергосистемой. Так там идет обсуждение на уровне премьер-министров, принимается решение на самом высоком уровне. Техобоснование рассматривается со всех сторон. В случае с проектом энергокольца сегодня этого нет. Есть только заявления о том, что что-то нужно построить и соединить. Поэтому мы на данном этапе категорически против. В долгосрочной перспективе строительство экспортно ориентированных мощностей может рассматриваться только при условии экономической целесообразности таких проектов, обеспечения возврата вложенного капитала и подтвержденного спроса, закрепленного долгосрочным соглашением о покупке электроэнергии».

В любом случае необходимо сначала объединить ОЭС Востока с ОЭС Сибири и только потом рассматривать возможности экспорта в страны АТР, считает Николай Шульгинов.

«Россети» в прошлом году подписали с Государственной электросетевой компанией Китая акционерное соглашение о создании СП. Предполагалось, что СП займется строительством новых объектов электросетевого комплекса в РФ и других странах, а также реконструкцией существующей инфраструктуры. Ежегодное финансирование совместных проектов составит до $1 млрд. Проекты в распределительных и магистральных сетях будут финансироваться как за счет акционеров СП, так и за счет привлечения средств у китайских и других зарубежных финансовых институтов. Предполагалось, что «Россети» получат 51% акций в СП, ГЭК Китая - 49%. СП также будет осуществлять функции EPC-подрядчика (возведение объектов «под ключ», включая проектирование, закупки и строительство) в России и других странах.

Дальше всех пока пошел губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ, который видит в проекте экспорта электроэнергии возможность спасения местной угольной промышленности.

«У нас есть такая возможность через энергомост в Амурской области производить экспорт электроэнергии. С гендиректором СУЭК (Владимиром РАШЕВСКИМ) договорились, что еще раз в июле-августе проведем совещание в Москве, чтобы обсудить все нюансы, а затем будем выходить на руководство страны с этим предложением. Экспорт за рубеж очень выгоден, ведь внешние тарифы выше внутренних, иногда в несколько раз», - сказал губернатор на полях ПМЭФ.

При этом Владимир Миклушевский оставляет «за кадром» тот факт, что если проект и заработает (чисто гипотетически помечтать можно уже сегодня. – Прим. авт.), то его базой в любом случае станут гидроэлектростанции, а не угольные ТЭЦ Приморья, электроэнергия с которых значительно дороже.

Олег КЛИМЕНКО.

Газета "Золотой Рог", Владивосток