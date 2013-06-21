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ПМЭФ: Дальневосточный водород пойдет в Японию
Японская Kawasaki Heavy Industries совместно с ОАО "РусГидро" планирует построить в Магаданской области промышленный комплекс стоимостью 10 млрд рублей по производству жидкого водорода.
Соглашение в рамках Петербургского международного экономического форума подписали председатель правления ОАО "РусГидро" Евгений ДОД, генеральный директор ОАО "РАО Энергетические Системы Востока" (компания РусГидро") Сергей ТОЛСТОГУЗОВ и президент "Кавасаки Хэви Индастриз" Лтд. Сигэру МУРАЯМА.
В качестве основных рынков сбыта водорода рассматриваются Япония и другие страны Восточной Азии.
В рамках соглашения "РАО ЭС Востока" будет поставлять электроэнергию для производственного комплекса. В свою очередь японская компания предоставит технологии и перспективные разработки в сфере производства, хранения и транспортировки жидкого водорода, а также выступит основным инвестором проекта.
Проект планируется осуществить в два этапа. Первый из них будет реализован в 2013-2017 годах. Он предусматривает строительство "пилотного" комплекса производственной мощностью 10 тонн жидкого водорода в сутки с потребностью в электроэнергии на уровне 25 МВт.
Второй этап планируется завершить в 2024 году. По итогам его реализации будет построен промышленный комплекс проектной мощностью 300 тонн жидкого водорода в сутки. Его потребности в электроэнергии оцениваются в 700 МВт.
В качестве основных рынков сбыта водорода рассматриваются Япония и другие страны Восточной Азии.
В качестве первого шага, стороны договорились провести анализ экономической эффективности и разработать его предварительное технико-экономическое обоснование.
"Сегодня весь мир заинтересован в получении сжиженного водорода как источника дешевой, а главное - экологически чистой энергии. Поэтому мы с японскими партнерами рассматриваем возможность строительства завода по его производству в тех регионах Дальнего Востока, где есть свободные мощности, ведь производство водорода - это очень энергоемкое производство, для него нужны большие объемы дешевой электроэнергии. В этом свете наше партнерство не случайно, у "РусГидро" и "РАО ЭС Востока" есть необходимые ресурсы, плюс территориальная близость к потенциальным рынкам сбыта, а у "Кавасаки" есть необходимые технологии для производства и перевозки водорода. На первом этапе будет разработано технико-экономическое обоснование. Если же проект окажется эффективным, то совместно с "Кавасаки" и "РусГидро" мы приступим к его реализации. Это масштабный проект сотрудничества российских и японских компаний, рассчитанный на долгую перспективу", - сообщил Сергей Толстогузов.
Отметим, что ОАО "РАО ЭС Востока", японская торговая компания Sojitz Corporation и Kawasaki Heavy Industries в апреле подписали соглашение о дальнейшем взаимодействии в проектах по строительству когенерационных (производящих электроэнергию и тепло в комбинированном режиме) электростанций на Дальнем Востоке.
Согласно документу, "РАО ЭС Востока" в рамках реализации совместных проектов по строительству когенерационных установок на территории Дальнего Востока осуществит анализ возможных площадок для реализации пилотных проектов, а японская сторона, в свою очередь, окажет содействие в привлечении финансовых ресурсов на их реализацию.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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