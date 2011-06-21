Срыв аукциона по продаже госпакета порта Ванино выгоден менеджменту компании

Акционеры ОАО «Ванинский морской торговый порт» («Порт Ванино») на годовом собрании утвердили решение о выплате дивидендов за 2010 год в размере 122 рублей на одну обыкновенную и 244 рублей на одну привилегированную акции номиналом 1 рубль.

По итогам 2009 года компания выплатила 175 рублей на обыкновенную и 350 рублей на привилегированную акции. Таким образом, дивиденды за 2010 год на обыкновенные и привилегированные акции сократились на 30,3%. В 2010 году порт получил 82,113 млн рублей чистой прибыли, что также на 30,3% меньше. В новый совет директоров избраны 9 человек, в том числе 4 представителя Росимущества. В совете директоров также избраны два представителя структур холдинга En+ Олега ДЕРИПАСКИ - генеральный директор ООО «Канопус» (Москва), бывший гендиректор ЗАО «Дальтрансуголь» Дмитрий ЛИСИН и руководитель проекта ООО «ЕН+ менеджмент» (управляющая компания РусАЛа) Александр ПОЧТАРЬ.

Остальные места в совете директоров заняли заместитель генерального директора Фонда «Институт профессиональных директоров» Евгений БЫХАНОВ, начальник управления Росморречфлота Виктор ВОЛК и обозреватель журнала «Эксперт» Андрей ВИНЬКОВ.

Напомним, что в мае Росимущество провело открытый аукцион по продаже 55% уставного капитала (73,33% обыкновенных акций) порта Ванино. В аукционе участвовали 14 компаний и одно физлицо, среди которых были ЗАО «Инвестиционная группа «Колмар», транспортный холдинг UCLH Владимира ЛИСИНА, ОАО «СУЭК», ЗАО «Сибуглемет», который остановился на 10,7 млрд рублей за госпакет. Победителем торгов стало ООО «Сэлтехстрой» внука советского государственного деятеля Анастаса МИКОЯНА - Ивана МИКОЯНА, аффилированное с экс-префектом Северного административного округа г. Москвы Олегом МИТВОЛЕМ. Компания предложила за госпакет в 10,8 млрд рублей, в 10,6 раз больше начальной цены.

Остальные участники аукциона (в частности, En+ Group), а также источники в транспортной отрасли уверены, что «Сэлтехстрой» просто сорвал аукцион.

Если деньги в итоге заплачены не будут, Росимуществу придется объявлять новый аукцион, это займет время. Эксперты считают, что срыв аукциона выгоден менеджменту порта.

«Компания-победитель просто сорвала аукцион. Мы можем быть уверены, что деньги она не перечислит просто потому, что порт Ванино не может столько стоить. На эту сумму можно построить новый порт», - сообщили «Интерфаксу» в одной из российских стивидорных компаний.

В случае покупки «Сэлтехстрою» придется выставить оферту En+, причем стоимость акции будет приравнена к той, по которой они покупали компанию. «С большой долей вероятности, En+ не откажется от такого предложения. В этом случае «Сэлтехстрою» придется найти еще 4-5 млрд рублей.

ОАО «СУЭК» уже заявило о намерении участвовать в повторном аукционе. В случае объявления нового аукциона СУЭК готова создать консорциум с еще одной угольной компанией и подать совместную заявку.

Напомним, что ОАО «Порт Ванино» в 2010 году по сравнению с 2009 годом увеличило перевалку грузов на 0,2%, до 6 млн 011,9 тыс. тонн. В том числе импорт вырос на 7,7%, до 1 млн 270,6 тыс. тонн. Экспорт снизился на 11,7%, до 2 млн 652 тыс. тонн. В то же время перевалка угля на экспорт выросла на 9,1%, до 1 млн 315,3 тыс. тонн.

Руководство порта считает, что основной причиной снижения грузооборота в 2009-2010 годах по сравнению с 2008 годом, когда было обработано 6,621 млн тонн, стала не потеря грузопотоков под действием факторов конкуренции или в результате ухудшения конъюнктуры на товарных рынках. «Такие потери имели место, однако могли быть замещены высоким спросом на услуги по перевалке ряда других грузов, прежде всего на перевалку угля. Однако ввод в эксплуатацию в 2009 году нового балкерного терминала в порту Ванино хоть и привел к заметному росту общего грузо-оборота Ванинского морского транспортного узла, но ввиду полного исчерпывания имеющихся резервов провозной способности железной дороги на участке Комсомольск-на-Амуре - Ванино лишил остальных операторов терминалов возможности удовлетворить заявки клиентов в полном объеме и выйти на увеличение грузооборота», - говорится в годовом отчете Ванинского морторгпорта.