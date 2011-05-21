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Квоты для трудовых мигрантов отменят

21 Мая 2011, 19:26 | Дальний Восток

Около 30% квот, которые государство выделяет на трудовых мигрантов, уходит на черный рынок. Предприимчивые фирмы зарабатывают на них миллиарды рублей.

Как заявил "Известиям" член правления "ОПОРЫ России" Евгений Якубовский, ажиотаж из-за разрешения на работу для иностранцев создается искусственно. Есть большая вероятность, что квоты все-таки отменят.

В ближайшее время в России может быть снова поднят вопрос об отмене квот для трудовых мигрантов. За ликвидацию этой системы выступают не только эксперты, но и чиновники. В числе сторонников этой инициативы - Федеральная миграционная служба и Мин-экономразвития. Упирается Минздравсоцразвития, которое настаивает на том, что квоты защищают национальный рынок труда. Действительно ли это так - большой вопрос.

По данным ФМС, в России сейчас около 5 миллионов мигрантов. Примерно 4 миллиона из них работают в стране нелегально. Во многом как раз из-за существующей системы квот их в разы меньше, чем работников.

- В иностранцы трудятся без разрешений, а значит, не защищены законом. Работодатели рискуют быть оштрафованными, государство не имеет ничего, - констатирует Якубовский.

Между тем квоты продаются на черном рынке. Туда, по оценкам экспертов, уходит примерно 30% квот, которые выделяет для трудовых мигрантов государство. Одно разрешение стоит примерно 15 тысяч рублей. Однако, как замечает руководитель Паспортно-визового сервиса ФМС России Сергей Донцов, к концу года, когда число свободных квот сокращается, работодателям, которые все-таки хотят официально принять иностранца на работу, приходится платить в два, а то и в три раза больше. Торгуют квотами в основном одни и те же фирмы или аффилированные с ними структуры.

По словам Евгения Якубовского, ажиотаж вокруг квот создается искусственно. К примеру, малому бизнесу получить их бывает очень сложно, поэтому предприниматели вынуждены обращаться на черный рынок. Систему в том понимании, в котором она сейчас существует, давно пора отменить, считает Якубовский.

- Нужно оставить квотирование как исключительную меру, которая будет действовать только в периоды экономического кризиса, когда нужно защищать рынок труда. Либо в тех регионах и городах, где избыток рабочих рук, а вакансий гораздо меньше, - пояснил он.

Тем временем специалисты говорят, что к 2025 году трудоспособное население страны может сократиться на 17% - это 10 миллионов человек. А с учетом того, что, по прогнозам разработчиков "Стратегии 2020", доля предприятий малого и среднего бизнеса в структуре экономики достигнет 60%, именно они будут испытывать серьезную проблему с кадрами. Решать ее придется за счет мигрантов.

Впрочем, сейчас "гости" уже закрывают вакансии, которыми не интересуются россияне. В тройку лидеров, где труд мигрантов востребован больше всего, входят строительная отрасль, ЖКХ, а также сфера торговли и услуг. "Неместных" берут на работу и обычные граждане - особенно жители Москвы и Подмосковье. Как выразился Сергей Донцов, "практически у каждого сейчас есть свой таджик или узбек", которые помогают занятым жителям столицы по хозяйству.

Для таких мигрантов в России в прошлом году ввели систему трудовых патентов - поправки в миграционное законодательство вступили в силу 1 июля 2010 года.

Суть в следующем: иностранный работник платит 1000 рублей в месяц (эта сумма засчитывается как авансовый платеж по налогу на доходы физлиц) и получает право легально работать в стране. Но не на предприятии, а у частного лица. Сейчас таких разрешений выдано уже больше 150 тысяч (75 тысяч из них - в Москве и Подмосковье). ФМС предполагает, что в перспективе эта цифра может составить 3 миллиона.

Автор: "Известия"
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