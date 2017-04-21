Камчатка надеется на режимы ТОР и свободного порта

Камчатский край демонстрирует положительную динамику по ключевым показателям. Такими были и итоги прошлого года. Закрепить тенденцию и обеспечить стабильное улучшение экономического и социального самочувствия Камчатки, рассчитывают в региональном правительстве, помогут режимы территории опережающего развития и свободного порта.

Помимо горнодобывающего комплекса, который по итогам прошлого года пошел на рекорд (рост добычи золота, к примеру, обеспечен в 75%), дополнительный драйв целому ряду традиционных камчатских отраслей подарили именно новые экономические режимы.

Туризм: не говорить, а делать

Похоже, из плоскости надежд и перспектив в реальную переходит развитие туристической отрасли на Камчатке. Это подтверждают и цифры - поток туристов, соблазнившихся красотами региона, постоянно растет: с 2014-го по 2016 годы количество туристов выросло почти на 13% и достигло 200 тыс. человек.

Досье «Дальневосточного капитала»: Туристическая отрасль Камчатского края сегодня включает: 63 туристических оператора, 208 компаний-турагентов, 180 пунктов общественного питания, 104 единицы коллективных средств размещения, единовременная вместимость которых - 3700 койко-мест. Всего в отрасли туризма региона задействовано 5095 человек.

Эксперты отмечают, что активному развитию этой отрасли мешают отсутствие необходимой инфраструктуры и низкий уровень сервиса для иностранцев. В качестве решения этой проблемы власти региона предложили систему визит-центров, которая станет совокупностью точек привлечения туристов, на основе которых частный бизнес может создавать свои объекты. «В 2016 году мы успешно реализовали проект туристского визит-центра на Халактырском пляже, где отработали модель взаимодействия бизнеса и государственного органа, - рассказал руководитель Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края Геворк ШХИЯН. - Перед нами стоит задача привлечь малый и средний бизнес к развитию визит-центров и уйти от стереотипного представления о государственно-частном партнерстве, в рамках которого реализуются исключительно крупные проекты с миллиардными инвестициями. В данном же случае агентство по туризму обеспечит хорошую площадку для малого и среднего бизнеса, на которой инвестор сможет развивать интересные туристам объекты: начиная от мест размещения и показа и заканчивая пунктами питания».

Обеспечение площадки предполагает оформление агентством по туризму и внешним связям земельного участка, близкого к популярным объектам показа, потенциал которого просчитывается заранее. Далее государственный орган устанавливает на участке визит-центр, создает минимальную инфраструктуру (систему туалетов, энергопитание, автомобильные площадки и т. д.) и сдает в аренду территорию предпринимателям на конкурсной основе. По словам Шхияна, визит-центр на Халактырском пляже показал готовность бизнеса работать в таких условиях, поэтому система визит-центров будет постоянно расширяться.

Компания Mountain Territory, открывшая первый в России иглу-отель, готова стать частью системы визит-центров. «У нас есть очень амбициозные планы, которые ждут своего исполнения, - поделился Виталий ЛАЗО, руководитель проекта и основатель иглу-отеля. - Мы хотим создать целый туристический комплекс, который будет предоставлять круглогодичные объекты размещения и предлагать путешественникам все прелести активного зимнего отдыха на Камчатке. Иглу-отель впоследствии станет интересным приложением к этому туристическому бизнесу, поскольку как одиночный объект он не будет окупаться».

По словам Лазо, из-за своих особенностей проект имеет серьезные требования к локации. «Мы уже выбрали подходящее место - в районе поселка Термального - и готовы приступить к строительству и реализации проекта, но пока не можем оформить участок, - сетует руководитель проекта. - После своего визита в иглу-отель губернатор Камчатского края пообещал нам предоставить землю для застройки. Поэтому мы надеемся, что в этом году земельный вопрос уже решится».

Как отметил Геворк Шхиян, проект круглогодичного туристического комплекса на основании иглу-отеля может рассчитывать не только на получение земельного участка, но и на помощь в организации инфраструктуры. «Только на одном подведении воды предприниматель может разориться, - говорит руководитель агентства по туризму. - Поэтому мы будем субсидировать такие высокозатратные работы и оказывать любую другую поддержку, которая понадобится инвесторам».

Другой пример - проект строительства современного отеля и бизнес-центра в Петропавловске-Камчатском заявил первый резидент Свободного порта. ООО «Новый дом» подписало соглашение о строительстве многофункционального комплекса, в который войдут деловой центр, туристический, спортивные объекты, но главное - на первом этапе будет возведена именно девятиэтажная гостиница в самом центре камчатской столицы. Инвестор за счет собственных средств возведет объект, в котором так нуждается Камчатка, и рассчитывает окупить его благодаря увеличению туристического потока на полуостров, ну и льготам резидента СПВ тоже.













Долететь, доплыть, доехать…

Транспортная сфера - тоже пока еще слабое звено в развитии туризма. К примеру, круизный туризм мог бы вносить куда больший вклад в региональную экономику (интерес к Камчатке у зарубежных туристов огромный), если бы пассажиры круизных лайнеров, заходящих в Авачинскую бухту, имели бы возможность быстро и без проблем сойти на берег. До последнего времени суда такого класса принимаются на рейде, а туристы доставляются на берег с помощью катеров, что явно не добавляет комфорта этому путешествию. Именно поэтому власти разработали проект туристической зоны в Авачинской бухте, в рамках которой будет функционировать морской вокзал с возможностью приема круизных лайнеров. Также активно идет реконструкция причала, где начнет работать современный пункт пропуска.

«Пропускная способность морского вокзала будет более 100 человек в час, - рассказал зампред правительства Камчатского края Юрий ЗУБАРЬ. - В проекте заложена установка тринадцати регистрационных стоек, а также есть возможность размещать временные пункты пропуска на территории вокзала. В последнем случае пропускную способность удастся увеличить до 300 человек в час. Реконструкция причалов даст возможность лайнерам швартоваться возле 240-метровой стенки, что, в принципе, соответствует стандартному размеру такого судна. В случае, если на Камчатку прибудет настоящий гигант, длиной более 300 м, мы договорились с «Нацрыбресурсом» о возможности швартовки на рыбацком причале, находящемся рядом с морским вокзалом».

В процессе реконструкции и воздушные ворота Камчатского края: здание аэровокзала приведено в соответствие стандартам безопасности, была увеличена «стерильная» зона, добавлены пункт питания и стойки регистрации. А с появлением нового аэровокзала пропускная способность увеличится до 400 пассажиров в час.

«Здание нового аэровокзала, к сожалению, появится у нас не ранее чем через три года. Только закончили реконструкцию перрона и теперь готовимся к стройке, - говорит Юрий Зубарь. - Мы провели не одно мероприятие по поиску инвестора, у нас есть понимание, кому это могло бы быть интересно. Конкурсная документация уже полностью готова, и в ближайшее время будет объявлен аукцион. Мы хотим добиться, чтобы условия конкурса были понятными для инвестора и объясняли, чего от него хотят и во что он вкладывает деньги».

И аэропорт, и морской вокзал являются площадками ТОР «Камчатка», в то время как эксперты отмечают, что режим Свободного порта Владивосток подошел бы для этих проектов больше. «Когда у нас появилась ТОР «Камчатка», мы старались сделать резидентами этого режима как можно больше инвесторов, чтобы проекты могли получить налоговые льготы и инфраструктуру. Когда же появился режим СПВ, его преимущества для туристических и транспортных компаний были очевидны: основное из них - безвизовый восьмидневный режим. К счастью, существует механизм перевода объектов из ТОРа в СПВ, хотя и не совсем простой. Но федеральные власти хотят его значительно упростить, и мы постоянно поднимаем этот вопрос в общении с полпредом президента РФ в ДФО Юрием ТРУТНЕВЫМ», - рассказывает Юрий Зубарь.

Благодаря особым экономическим режимам, развивается и дорожная инфраструктура Камчатского края. «Мы протягиваем дороги к резидентам ТОР, - поделился Юрий Зубарь. - Например, новой трассой обзаведутся площадка «Зеленовские озерки» и кластер «Паратунка». В планах серьезные работы немалой стоимости».

Настоящей стройкой века для Камчатского края является асфальтирование Мильковской трассы, связывающей Петропавловск-Камчатский с селом Мильково, протяженностью 309 км. По словам Юрия Зубаря, в этом году будет сдано 17 км дороги, а для полной реализации проекта необходимо ввести в эксплуатацию еще около 30 км дорожного полотна. «В прошлом году мы освоили на строительство дорог практически 3,5 млрд федеральных денег и достигли уровня исполнения в 97%. Это очень высокий показатель, другие регионы так не работают: по России средний процент исполнения - 50-60. В целом же, у нас хорошие темпы строительства, даже с учетом тяжелой логистики доставки материалов и сезонности работ».





Рыба - талисман инвестиций

Рыбная отрасль, которая является основным звеном в хозяйственной жизни Камчатского края и определяет вектор и динамику развития многих других секторов экономики региона, также получает новые возможности.

Сегодня в рыбной отрасли Камчатки реализуются 10 инвестиционных проектов с объемом инвестиций 11 млрд рублей. В числе крупнейших проектов строительство нового комплекса рыбокомбината в Тымлате (Тымлатский РКЗ), который в 2016 году получил статус особо значимого. Объем инвестиций по этому проекту - более 2 млрд рублей.

Не остается в стороне и краевая власть. По словам губернатора Камчатского края Владимира ИЛЮХИНА, только в рамках краевой программы в 2016 году в развитие берегового производства и обновление флота вложено более 1,5 млрд рублей. Всего же добывающие и перерабатывающие компании в прошлом году вложили в обновление своих мощностей более 3,5 млрд рублей. Такие данные привел глава региона в отчете правительства перед законодательным собранием Камчатского края.

- Рыболовство должно идти по интенсивному пути развития, - уверен начальник отдела по рыболовству министерства рыбного хозяйства Камчатского края Владимир ДАВЫДОВ, - после долгосрочного закрепления квот рыбаки обрели уверенность и смогли наладить стабильную работу. Как результат: камчатские рыбопромышленники обогнали всю Россию.

В отрасли уже несколько лет, несмотря на кризисы, растет объем инвестиций в основные фонды. Предложенные льготные режимы укрепят эту тенденцию. Например, компания «Город 415» приступит к постройке современного рыбоперерабатывающего комплекса с производственной мощностью 10 тыс. тонн в год. Другая компания - ООО «Укинский Лиман» - планирует создать современный завод по переработке рыбной продукции с комплексом производственного и холодильного оборудования. А крупнейшая рыбодобывающая компания Камчатки ООО «Витязь-Авто» намерена построить рыбоперерабатывающий комплекс мощностью 150 тонн готовой продукции в сутки с общим объемом инвестиций, превышающим 200 млн рублей. Заявки по этим проектам в рамках ТОР «Камчатка» уже направлены в Корпорацию развития Дальнего Востока.

Другой резидент ТОР «Камчатка» - старейшее рыболовецкое предприятие региона - колхоз им. Ленина - проводит модернизацию производства, закупает дополнительные суда и также готовится к строительству нового завода. «Наш флот не так давно пополнился новым РС «Громобой». Помимо увеличения объема вылова новое судно дает возможность хранить рыбу без потери качества до семи суток, - рассказал начальник производственной группы РК «Колхоз им. Ленина» Алишер АХМЕТОВ. - В наших планах построить еще три судна, позволяющих доставлять охлажденную рыбу на берег. Все они будут произведены в Калининграде. Мы также проводим модернизацию завода - построили новое сырьевое отделение, позволяющее принимать суда с охлажденным сырцом. А через пару лет приступим к глобальной перестройке и построим новое здание завода с практически полной автоматизацией всех процессов».

По словам Ахметова, преференции ТОР и потенциальное увеличение объемов вылова, обеспеченное инвестиционными квотами, дают новые возможности для развития рыбной отрасли. «Сегодня государство снова стало обращать внимание на прибрежное рыболовство и возрождать переработку на берегу. В силу этих обстоятельств любые льготы, позволяющие сократить сроки окупаемости вложений или увеличить добычу, становятся хорошей поддержкой бизнесу. И ТОР, и увеличение объемов вылова ВБР в рамках инвестиционных квот, и развитие прибрежного рыболовства делают эту сферу очень перспективной. Мы ориентируемся на нее и увеличиваем мощности. Если сейчас наша фабрика рассчитана на производство около 100 тонн готовой продукции в сутки, то, благодаря обновлению флота и модернизации, мы планируем увеличить этот объем в пять раз».

Потенциал порта-хаба

Одной из перспективных считается идея создания порта-хаба для обслуживания рыболовецкого флота. Благодаря ООО «Терминал «Сероглазка», входящему в группу компаний «Норебо», проект получил возможность стать реальностью. «Как резиденты ТОР «Камчатка» в рамках программы планируем создание рефрижераторного контейнерного терминала, для этих целей мы приобрели дополнительные участки земли», - рассказал генеральный директор ООО «Терминал «Сероглазка» Владимир ВАЛЬТЕР.

По словам директора терминала, целью проекта является создание альтернативы китайским и корейским портам. «На экспорт из Камчатки уходит много рыбопродукции, переваливается она за рубежом, откуда уже продается. Мы хотим предложить аналогичные услуги нашим рыбакам по меньшей стоимости. Терминал «Сероглазка» оказывает целый комплекс различных услуг: принимает рыбодобывающий и транспортный флот, выгружает рыбопродукцию в холодильник и рефконтейнеры, а также предлагает ремонтные услуги и снабжение, оформление рыбы в контролирующих органах и услуги отправки продукции как по России, так и за рубеж. Партнерские соглашения с постоянно действующей на грузовой линии транспортной компанией «Камчатка Лайнс» и датской компанией Maersk Group позволяют нам отправлять продукцию в любую точку мира. Это очень удобно для рыбопромышленников».

Терминал «Сероглазка» осуществляет свою работу параллельно с другим контейнерным терминалом, который функционирует в морском торговом порту Петропавловска. По словам Юрия Зубаря, два этих транспортно-логистических комплекса получат новый драйвер роста с развитием Северного морского пути. «Если СМП заработает, судам, пользующимся этим маршрутом, потребуются порты-хабы. Поскольку Камчатка позиционируется как восточная оконечность СМП, мы имеем все перспективы получить этот поток», - отметил заместитель председателя правительства Камчатского края.

Камчатка распечатывает недра

По итогам прошлого года объем инвестиций в горную промышленность полуострова превысил 5 млрд рублей. По словам губернатора Камчатского края Владимира Илюхина, эта отрасль развивается сегодня опережающими темпами. Так, ГОК «Аметистовое» в прошлом году вышел на проектную мощность и обеспечил прирост добычи золота в полтора раза, серебра - в три раза. На подходе еще ряд крупных золотодобывающих проектов.

Новую же страницу в добывающей отрасли региона может открыть угольный проект, реализовать который планируется совместно с индийскими партнерами. В ходе визита российской делегации в Индию губернатор Камчатки подписал соглашение с крупнейшим инвестором из этой страны - компанией Tata Power. Она планирует начать освоение Крутогоровского месторождения каменного угля, расположенного в Соболевском районе Камчатки.

Инвестиции в проект оцениваются в $560 млн. Поскольку месторождение расположено в отдаленном районе полуострова, инвесторы будут вынуждены организовать производство и инфраструктуру с нуля. Речь идет о строительстве моловых сооружений на берегу Охотского моря, складских терминалов, дорог, связывающих месторождение с портом и селом Соболево. Власти региона готовы оказывать поддержку и предлагают создать дополнительные преференции, в частности - включить Крутогоровское месторождение в границы ТОР «Камчатка» либо СПВ.

Наталья КОМИССАРОВА.

Журнал "Дальневосточный капитал", апрель, 2017 год.