На Дальнем Востоке золотодобытчики готовятся к рывку

Дальневосточные золотодобывающие регионы по-разному отработали 2016 год. Подготовленные в предыдущие годы запасы и стартовавшие новые проекты обеспечили прирост добычи золота в Магаданской области, Камчатском и Хабаровском краях. Магаданская область увеличила производство золота на 17%, до 27 тонн, а Камчатский край - на целых 75%, до 6,3 тонны. В то же время снизилась добыча на Чукотке, в Якутии и Амурской области.

В целом, ДФО немного не дотянул до показателей добычи 2015 года. Правда, директор по работе с горнорудной промышленностью AAR Михаил ЛЕСКОВ не считает этот факт тенденцией. «Есть небольшие локальные снижения - но это «дыхание», а не тенденция», - сказал он в разговоре с корреспондентом «Дальневосточного капитала».

Россия остается на третьем месте

По данным Союза золотопромышленников, производство золота в России в 2016 году составило 297,393 тонны. По словам председателя Союза Сергея КАШУБЫ, несомненно, положительное влияние на отрасль оказала девальвация рубля. «Это хорошо видно по операционным расходам компаний в России в сравнении с затратами, которые несут компании, работающие за рубежом», - рассказал он одному из российских изданий. Относительно низкие затраты позволили российским золотодобывающим компаниям часть получаемой маржи направлять на расширение производства и модернизацию.

- Два года «золотого дождя» хоть и не были полностью реинвестированы в развитие и рост добычи - в нервной обстановке трудно удержаться от желания приберечь что-то из этого на «черный день», - все же отнюдь не пропали даром, - подтвердил этот вывод Михаил Лесков. - Практически все, даже сравнительно небольшие, компании провели масштабные работы по переоснащению и по расширению сырьевой базы, что из-за инерционности нашего бизнеса не сразу видно - но скоро увидим результаты!

Остается отметить, что по итогам прошлого года Россия осталась на третьем месте по добыче золота в мире. Лидерство сохранил Китай - 453 тонны, - который уже 10 лет является крупнейшим производителем золота в мире и четыре года - крупнейшим его потребителем.

Чукотка удержалась в лидерах, но…

Чукотские недропользователи сумели сохранить лидерство в производстве золота среди золотодобывающих регионов ДФО, однако в сумме недотянули около 2 тонн до результатов 2015 года. Причиной, по мнению специалистов, стало истощение богатых руд на ряде месторождений.

На Чукотке в 2016 году произведено 29,184 тонны золота, из них 27,058 тонны пришлись на рудное и 2,126 тонны - на россыпное золото. По сравнению с 2015 годом объем добычи рудного золота снизился на 9,1%. А однопроцентный рост добычи россыпного золота не компенсировал эти потери.

Основной объем добычи рудного золота пришелся на предприятия канадской компании Kinross Gold, при этом ее дочерние компании сократили производство: ЗАО «Чукотская ГГК» на месторождении Купол добыло 10,738 тонны металла, снижение составило 3%, а ООО «Северное золото» снизило производство на 15,7% по сравнению с предыдущим годом, до 10,514 тонны.

Другой крупный производитель драгметаллов в округе - «Полиметалл» (ООО «ЗК «Майское») - сократил производство на 9,6% и по итогам года произвел 3,555 тонны золота в концентрате. Снизил добычу и «Рудник Каральвеем» - на 9,1%, добыв 1,358 тонны золота. Более чем на 11% сократило производство золота ООО «Рудник Валунистый» (принадлежит Millhouse Романа АБРАМОВИЧА), до 0,893 тонны.

- Добыча на Чукотке будет снижаться, т. к. понемногу заканчиваются запасы Купола и Двойного, а также возникают сложности у Каральвеема и Валунистого, однако в 2017-2018 годах войдут в строй спутники Двойного и немного подпитают рудой золотоизвлекательную фабрику на Куполе, а позднее (2019-2020 годы) добавится и Кекура, так что снижение тут будет сравнительно пологим, - обозначает перспективу Михаил Лесков.

Колыма идет на опережение

По итогам прошлого года Колыма обошла в рейтинге сразу два региона - Якутию и Амурскую область. Колымские недропользователи добыли 27,87 тонны золота, на 3,364 тонны больше, чем в 2015 году, и в основном за счет прироста добычи рудного золота. По данным областного министерства природных ресурсов, добыча рудного золота выросла на 2,695 тонны - до 11,941 тонны, россыпного - на 668,3 кг, до 15,929 тонны.

Основной прирост рудного золота обеспечила золоторудная компания «Павлик», принадлежащая ИК «Арлан». В 2015 году на месторождении был запущен рудник, который в прошлом году дал компании 3,66 тонны золота. Руководство компании обещает, что в 2017 году добыча на «Павлике» может вырасти почти вдвое и достичь 7 тонн. Кроме этого проекта, «Арлан» планирует заняться разработкой в Магаданской области еще двух золоторудных объектов - месторождений Павлик-2 и Родионовское - и в перспективе добывать 18,5 тонн рудного золота в год.

- Компания «Павлик» в этом году ставит на баланс еще около 150 тонн золота, становясь таким образом объектом-гигантом с запасами в более чем 300 тонн, и начинает подготовку к строительству второй очереди с производительностью аналогичной фактически уже достигнутой - 5 млн тонн руды в год и около 6-7 тонн золота в год, - отмечает Михаил Лесков. - Дальнейшие планы компании - третья очередь с выходом на производство 15-18 тонн золота в год только на этом ГОКе. Кроме того, у компании есть планы сходного развития и иных своих рудных активов в регионе.

Можно с уверенностью констатировать, что подготовленные к добыче запасы рудного золота обеспечат Магаданской области не менее успешный 2017 год. В региональном правительстве надеются, что уже в ближайший год Колыма сможет добыть 30 тонн золота. В перспективе основными драйверами роста помимо Павлика обещают стать месторождения Наталка, принадлежащее крупнейшему российскому производителю золота «Полюсу», и Ольча, принадлежащее «Полиметаллу».

«Полюс» ведет пусконаладочные работы на новой фабрике Наталкинского месторождения и рассчитывает летом этого года провести первые испытания комплекса, выход на опытно-промышленный запуск запланирован на ноябрь. Доказанные и вероятные запасы руды на месторождении оцениваются в 319 млн тонн при содержании 1,6 грамма на тонну, что соответствует запасам золота в 504 тонны.

В свою очередь, «Полиметалл» рассчитывает начать в 2017 году добычу на Ольче. Это самый удаленный, но богатый по содержанию драгметаллов объект компании в Магаданской области, входит в Омолонский хаб. Запасы месторождения оцениваются в 280 тыс. тонн руды при среднем содержании золота 11 г/т, серебра - 20 г/т.

Оценивая дальнейшие перспективы добычи золота в Магаданской области, Михаил Лесков отметил: «Думаю, что добыча в одном только этом регионе к 2020-2022 годам выйдет на абсолютно рекордные исторически объемы в 45-50 тонн в год, что будет компенсировать все негативные тенденции и флуктуации по ДФО».

Якутия тоже убавила

Республика Саха (Якутия) сократила в 2016 году производство золота, но сохранила в рейтинге третье место. По данным республиканского министерства, в прошлом году добыча золота составила 23,653 тонны, в 2015 году - 25 тонн. Несмотря на просадку, у якутских недропользователей хорошие перспективы роста добычи в будущем, считает Михаил Лесков.

- Отлично развивается «Алданзолото» компании «Полюс» (уровень добычи - 4,9 тонны золота в 2016 году), тут уже есть рост и можно ожидать существенных дополнительных объемов в ближайшие год-два-три, - комментирует итоги якутских производителей эксперт. - Будет расти производство и у соседнего «Селигдара»: компания запускает свою первую золотоизвлекательную фабрику на месторождении Рябиновом, до сих пор они работали только кучным выщелачиванием. ЗИФ - это иной уровень извлечения и в любом случае дополнительные мощности.

Компания «Золото Селигдара» на четырех месторождениях в Якутии произвела 4,332 тонны золота, это на 24,5% больше, чем в 2015 году.

Летом запускается абсолютно новое рудное производство на Тарынском ГОКе компании «Высочайший», что, по мнению эксперта, резко прибавит объемов в этом году и в дальнейшем. «ГеоПроМайнинг» запустил прошлой осенью ГОК на соседнем месторождении - Верхнем Менкече, где золото и серебро добывается попутно с полиметаллами. Развиваются два крупных серебро-золотых производства на новых объектах - «Мангазея» и «Прогноз», добыча там начнется с 2018-2019 годов, однако, скорее всего, будет нарастать сравнительно быстро, уж очень богаты эти два объекта, отмечает Лесков.

Большие надежды связываются с освоением Нежданинкого месторождения в Томпонском улусе Якутии, «Полиметалл» начинает в этом году строительство инфраструктуры на объекте. Одновременно на месторождении завершается геологоразведка. Выход на проектную мощность планируется в 2021 году.

Нежданинское считается четвертым по величине месторождением золота в России. В 2006 году компания «Полюс» приобрела лицензию на него, провела масштабную геологоразведку и поставила на баланс 632 тонны золота при содержании 5,1 г/т. В дальнейшем для его освоения компания создала совместное предприятие с «Полиметаллом», 82,3% в нем осталось за «Полюсом», с условием, что «Полиметалл» получает опцион на увеличение своей доли в СП до 50%. Недавно газета «Коммерсант» сообщила, что экс-партнер Романа Абрамовича по компании «Сибнефть» Иван КУЛАКОВ приобретет долю «Полюса» в проекте. Эксперты отрасли не исключают, что он может выступать в интересах других инвесторов, и не выражают опасения по поводу будущего СП.

Не совсем удачно сложилась в прошлом году добыча на севере Якутии россыпного золота. По мнению экспертов, это является следствием проблем ГК «Янтарь», где добыча упала в прошлом году тонны на две.





Амурское золото сдает позиции

Амурская область по итогам 2016 года переместилась со второго на четвертое место. По данным регионального министерства природных ресурсов, добыча здесь снизилась на 3,2 тонны и составила 22,37 тонны, из них более 7 тонн дали россыпные месторождения.

По мнению экспертов, на результатах в первую очередь, сказались продолжающиеся проблемы крупнейшего в области производителя рудного золота ГК «Петропавловск». На трех месторождениях - Пионер, Маломырское и Албынский рудник - компания произвела 12,4 тонны золота. Напомним, три года назад металлургический альянс добывал 22 тонны металла в год.

Специалисты уверены, что ситуацию изменит ввод в строй комплекса автоклавного выщелачивания, позволяющего извлекать золото из упорных руд. А именно они в настоящее время преобладают на месторождениях «Петропавловска». Сроки ввода в строй автоклавного завода переносятся уже несколько лет из-за проблем финансирования. Как отмечают в компании, для завершения проекта необходимо около $130-140 млн. Наконец, прошлой осенью компания получила кредит Сбербанка на этот и иные проекты развития, что уже в этом году может положительно сказаться на изменении объемов производства золота из упорных руд Маломыра и Пионера. На этих месторождениях «Петропавловск» планирует со второго полугодия 2017 года начать подземную добычу руды, что может обеспечить дополнительно производство около 6 тонн золота.

Ожидается, что в 2018-2019 годах «Петропавловск» введет в Амурской области в строй еще один рудник - «Эльгинский», что должно закрепить успех. Эльгинское золоторудное месторождение было открыто в 2016 году. По словам министра природных ресурсов и экологии РФ Сергея ДОНСКОГО, его балансовые запасы составляют 72 тонны золота и 14 тонн серебра. В географическом плане Эльгинское - это сателлит месторождения Албын, но гораздо крупнее. Руда с него может перерабатываться на Албынской ЗИФ.

Перейти на подземную добычу в Амурской области в связи с истощением запасов планирует и Березитовый рудник компании Nordgold. В этом году объемы производства на предприятии также снизились, на 1,1 тонны - до 2,5 тонны. Принято решение развивать добычу рудного золота в компании «Прииск Соловьевский». В конце прошлого года на Соловьевском рудном месторождении в эксплуатацию была введена золотоизвлекательная фабрика, и до конца 2017 года на ней планируется произвести не менее 1 тонны золота. В прошлом году компания намыла из россыпей 2,48 тонны золота, что несколько ниже результатов 2015 года.

Спокойный рост

Золотодобывающие предприятия Хабаровского края в прошлом году добыли 19,5 тонн золота, что на 3,4% больше, чем в 2015 году. Из общего объема добычи рудное составило 16,6 тонны, россыпное - 3,8 тонны, сообщает министерство природных ресурсов Хабаровского края. Более 12 тонн золота пришлось на предприятия «Полиметалла». На Амурском хабе компания произвела 8,5 тонн золота, это на 6% больше, чем в 2015 году, а ее предприятия в Охотском районе произвели 3,6 тонны золота, что на 15% больше, чем в 2015 году. Как следует из пресс-релиза компании, росту производства способствовал запуск фабрики кучного выщелачивания на месторождении Светлом. На производственную мощность этот проект выйдет во втором квартале 2017 года.

В 2017 году в Хабаровском крае «Полиметалл» рассчитывает ввести в производство два участка в Аяно-Майском районе - Кундуми и Киранкан, а также участок между Хаканджой и Светлым - Хоторчан. После проведения геологоразведочных работ они будут введены в отработку, по планам - ко второму полугодию 2018 года. В компании отмечают, что разведанные ресурсы позволят «загрузить» Хаканджинский ГОК.

По данным управления недропользования минприроды края, объемы добычи увеличили также подразделение «Руссдрагмет» на месторождении Многовершинном и «Амур Золото» (ГК «Русская Платина»).

Что касается дальнейших перспектив добычи золота в Хабаровском крае, то, по мнению Михаила Лескова, пока особых прорывов здесь не предвидится, как и в соседнем Приморском крае. Но все же новые объекты «Полиметалла» понемногу заместят выбывание Хаканджи, Многовершинного и прочие выбывающие запасы вкупе с Белой Горой «Хайленда» и перевесят выбывание запасов. «А там подтянутся и новые, пусть и не всегда крупные, объекты иных компаний (Полянка, Нони и пр.)», - считает эксперт.

Уже упомянутый Приморский край не считается крупным золотодобывающим регионом, и в этом году он это подтвердил. Небольшие рудные месторождения, требующие доразведки, так и не привлекли серьезного инвестора, способного оценить реальный потенциал края. По неподтвержденным данным, компания «Полиметалл» вновь оценивает для себя перспективные объекты в Приморье, но учитывая, что это не впервые, большой надежды на ее приход в этот субъект ДФО нет.

Камчатка показывает прорывной рост

Прорывные успехи продемонстрировали в прошлом году недропользователи в Камчатском крае, рост добычи золота здесь составил 75%! По данным министерства природных ресурсов и экологии Камчатского края, было добыто 6,329 тонны золота. Как отметил глава министерства Василий ПРИЙДУН, увеличение добычи связано с вводом в промышленную эксплуатацию горно-обогатительного комбината на Аметистовом золоторудном месторождении. АО «Золото Камчатки» (входит в ГК «Ренова») увеличило производство золота на месторождении на 114% и выдало 5,451 тонны. Фактически это ведущий производитель рудного золота в крае, в 2017 году предприятие намерено сохранить объем производства на достигнутом уровне.

«Золото Камчатки» владеет девятью лицензиями на разработку золоторудных месторождений Камчатки с общей ресурсной базой свыше 375 тонн золота. Запасы драгметаллов на Аметистовом - 51,8 тонны золота и 177,8 тонны серебра, потенциал прироста запасов и ресурсов оценивается как минимум в 50 тонн; на Бараньевском - 30,1 тонны золота, на Мелетойваяме - 27,6 тонны, Ветроваяме - 7,7 тонны, Кумроче - 30 тонн.

Другой производитель - АО «Тревожное зарево» (входит в Trans-Siberian Gold) - несколько снизил добычу. В 2016 году компания добыла на Асачинском месторождении 1,126 тонны золота, что на 4,3% меньше, чем годом ранее, следует из приведенных ею данных.

По словам Михаила Лескова, добыча на Камчатке будет расти и в дальнейшем. «После пуска Аметистового, на очереди Бараньевское и иные объекты, так что выбытие запасов Агинского и локальные проблемы на Асачинском не будут заметны на этом фоне».

А впереди освоение на Камчатке Озерновского месторождения. В начале текущего года владелица лицензии на месторождение - компания «Сибирский горно-металлургический альянс» («СиГМА») - объявила о том, что определилась с генподрядчиком строительства I очереди ГОКа на Озерновском. Его строительство должно завершиться к концу 2018 года, но первое золото с этого месторождения может быть получено уже к концу этого года. Согласно плану освоения проекта, к 2020 году производство золота должно достичь здесь 1,5 тонны в год, а к 2026 году «СиГМА» планирует выйти на Озерновском на добычу в 5 тонн золота.

Оценивая состояние разведки и добычи золота в Сахалинской области, Михаил Лесков отмечает, что добыча на Сахалине и Курилах сохранится в ближайшие годы примерно в существующих объемах, без прорывного роста.

Надежда ВОРОНЦОВА.

Журнал "Дальневосточный капитал", апрель, 2017 год.