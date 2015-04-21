ГК "ДИЛАН": поступательное движение к цивилизованному рынку

"Золотой Рог" представляет финалиста Бизнес-Премии Приморского края в номинации "Развивающийся бизнес"

ГК «Дилан» в 2014 году продолжила успешно завоевывать рынок Дальнего Востока, открыв новые магазины во Владивостоке, Славянке, Лесозаводске и Комсомольске-на-Амуре. Начав первой в регионе развивать формат алкогольного супермаркета, сегодня сеть охватывает весь Дальний Восток: магазины с красно-желтой вывеской открыты в Приморье и Хабаровском крае, а оптовый канал поставок отхватывает также Магаданскую и Сахалинскую области, Чукотку.

Бизнес «Дилана» начался вовсе не c алкоголя: зарегистрированная 15 октября 1996 года компания «Дилан» занималась оказанием логистических услуг и оптово розничной торговлей. Однако уже в 2001 году пришло понимание того, что для развития необходима специализация на одном из видов товара - тогда компания открыла один из первых в Приморском крае акцизных складов. В то же время был создан отдел прямых продаж, а территория покрытия значительно расширилась.

Два года спустя в компании работало уже 23 торговых представителя, 2 супервайзера; были открыты новые маршруты по прямой доставке в Артем, Партизанск, Арсеньев; а также начались оптовые продажи на Сахалин и в Магадан.

Первый фирменный розничный магазин компании открылся в 2005 году на улице Суханова: специализированный формат торговли пришелся по вкусу потребителям. В последующие годы сеть стремительно прирастала новыми торговыми точками, прививая Приморью новые стандарты торговли, а вместе с тем и культуры пития: ведь здесь появлялись качественные напитки из самых разных стран, устраивались дегустации и консультации покупателей.

Формат оказался настолько востребованным, что вскоре у алкогольных супермаркетов появились конкуренты. Однако сеть Дилан» своих темпов роста не снизила - наоборот, конкуренция подстегнула к выходу в небольшие приморские города, что позволило сохранить звание лидера этого рынка.

Начиная с 2008 года, когда были открыты сразу шесть магазинов сети, каждый последующий год в ГК «Дилан» был богат на новоселья: в 2009-м сеть приросла четырьмя розничными магазинами, в 2010-м открылось еще три точки, а до конца 2014-го их число увеличилось еще на 18.

Помимо розничной и оптовой торговли активно развивались в компании и другие направления. Например, отдел доставки продукции в торговые точки был реорганизован в отдельную бизнес-единицу холдинга - Транспортную компанию «Дилан», которая также заняла свое достойное место на рынке. Так как открытие новых магазинов требовало постоянной работы по ремонту и отделке новых помещений, а опыт в поиске и поставке строительных и отделочных материалов был большой, в структуре группы была создана еще одна компания - ТСК «ДИЛАН», которая специализируется на оптовой и розничной торговле строительными и отделочными материалами.

Не планирует компания снижать темпов развития и в будущем несмотря на то что жесткое государственное регулирование отрасли привело к увеличению на рынке числа нелегальной продукции, цивилизованный формат торговли алкоголем «Дилан» намерен развивать и дальше. Об этом говорит стратегия развития компании на 2015 год.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.