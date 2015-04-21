Транспортную доступность Дальнего Востока обеспечит авиакомпания "Аврора"

"Золотой Рог" представляет финалиста Бизнес-Премии Приморского края в номинации "Социально ответственный бизнес"

Обеспечение транспортной доступности Дальнего Востока явилось основой идеи создания авиакомпании «Аврора». Авиакомпания успешно решает главную задачу, поставленную главой российского правительства, - активное развитие сети доступных перевозок. Маршрутная сеть «Авроры» учитывает транспортные потребности жителей всех субъектов РФ, входящих в состав ДФО, в том числе обеспечивает регулярное сообщение на территории Приморского края.

ОАО «Авиакомпания «Аврора», созданное в 2013 году по поручению российского правительства в результате объединения авиакомпаний группы «Аэрофлот» - «Владивосток Авиа» и «Сахалинские авиатрассы», - вобрало в себя богатый уникальный опыт организации воздушных перевозок, полученный в результате синергии трудовых коллективов ведущих дальневосточных компаний. Этот опыт и сегодня направлен на достижение главной цели - предоставление пассажиру комфортного и надежного полета.

«Налаживание транспортной доступности является краеугольным камнем развития дальневосточных территорий. Авиакомпания «Аврора» создавалась как региональная авиакомпания, в том числе и для выполнения полетов по местным воздушным линиям. Мы планируем выполнять полеты практически по всему Дальнему Востоку. Конечная цель - восстановить полеты малой авиации, которые существовали в 90-х годах прошлого века. В этом смысл нашей совместной работы с администрациями федеральных субъектов Дальнего Востока России», - говорит гендиректор «Авроры» Константин СУХОРЕБРИК.

Досье "Золотого Рога": Первые итоги новой дальневосточной авиакомпании были подведены в конце 2014 года: перевезено более миллиона человек, совершено 12,8 тыс. рейсов. Пассажирооборот составил более 1,7 млн пассажиро-километров, занятость пассажирских кресел - 75,1%. При этом пассажиропоток на рейсах внутри РФ составил более 75%. Базы авиакомпании располагаются во Владивостоке, Хабаровске и Южно-Сахалинске.

Сегодня внутренние рейсы по Приморью выполняются в Кавалерово, Терней, Амгу, Единку, Самаргу и Светлую. Параллельно ведется работа по подбору и подготовке новых аэродромов и посадочных площадок.

«Исторически в Приморье было около 30 посадочных полос и площадок, на которые летали самолеты Ан-2, Як-40 и вертолеты Ми-4, Ми-8. Поэтому мы ставим задачу восстановить авиаперевозки по Приморскому краю по всем направлениям, куда раньше летали «кукурузники», - отмечает Константин Сухоребрик. - Сегодня мы плотно сотрудничаем с КГУП «Пластун-Авиа», с администрацией Приморского края, губернатором Владимиром Владимировичем МИКЛУШЕВСКИМ. Мы хотим, чтобы на каждой посадочной площадке был небольшой специализированный аэровокзал с генератором, радиостанцией. Чтобы в случае задержки рейса пассажиры не испытывали дискомфорта и имели возможность переночевать. Словом, чтобы эти аэровокзалы были своеобразными центрами цивилизации, если можно так выразиться. На самом деле, авиационный транспорт для северных поселков, таких как Самарга, Амгу, Усть-Соболевка, имеет огромное значение. Понятно, что, если там будут хорошие аэровокзалы, постоянное расписание, социальные цены на билеты, жизнь закипит».

В плане развития сервиса авиакомпания «Аврора» ставит перед собой такие же амбициозные задачи, как и по развитию маршрутной сети авиакомпании, формированию требуемого парка воздушных судов.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.