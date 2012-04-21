У «Мегафона» может смениться гендиректор

21 апреля, ZRPRESS. Гендиректор «Мегафона» Сергей Солдатенков не доработает до июня, как это предусмотрено его контрактом. Уже на следующей неделе «Мегафон» должен возглавить Иван Таврин, пришедший в компанию в январе 2012 г. на должность первого заместителя гендиректора.

Планировалось, что Таврин сменит Солдатенкова летом, но на днях менеджерам «Мегафона» поручили спешно готовиться к изменениям, говорит близкий к оператору источник. Последний рабочий день Солдатенкова в «Мегафоне» — 23 апреля, уточняет его знакомый. Представитель «Мегафона» отказался от комментариев. В январе 2012 г. Солдатенков признался в интервью газете «Коммерсантъ», что не планирует продлевать истекающий контракт.

Простившись с «Мегафоном», он думал заняться личными инвестициями и поработать в совете директоров оператора, если пригласят, рассказывает его знакомый. Но еще в конце 2011 г. на рынке появились слухи, что Солдатенков может возглавить Минсвязи.

«Золотой Рог».