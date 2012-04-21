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Проект Всемирного банка по строительству детских садов в Якутии обретает конкретные очертания

21 Апреля 2012, 00:02 | Дальний Восток

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, 20 апреля, ZRPRESS. 20 апреля на встрече с Председателем Правительства Республики Саха (Якутия) Галиной Данчиковой эксперты Всемирного банка подвели итоги своего рабочего визита в республику.

Напомним, что в рамках инвестиционного проекта инновационного развития дошкольного образования в Якутии Всемирный банк планирует построить в республике 93 детских сада, что позволит создать 7,3 тысячи мест для юных якутян.

По оценке эксперта проекта в сфере архитектуры Юре Котника, это будут современные, энергоэффективные, отвечающие всем международным требованиям к качеству и безопасности здания с инновационным дизайном.

Вместе с тем, по словам соруководителя проекта Тиграна Шмисса, проект строительства детских садов в Якутии предусматривает не просто строительство красивых зданий, но и очень глубокое педагогическое наполнение.

Специалисты, которые будут работать в новых детских садах, пройдут обязательную подготовку ведущим мировым методикам обучения детей, инновационным подходам к управлению детским садом.

В течение недели представители Всемирного банка совместно с министерствами республики и администрацией Якутска детально рассмотрели вопросы финансирования, строительства и наполнения проекта.

Четверо отобранных в ходе открытого конкурса местных специалистов в области финансов прошли обучение правилам проведения закупок в соответствии с требованиями Всемирного банка. Предполагается, что именно они составят костяк рабочей группы по реализации проекта, в которую также войдут архитекторы и педагоги.

На июнь текущего года запланирована встреча участников проекта с курирующими проект федеральными министерствами, в ходе которой будут решены вопросы схемы финансирования проекта, а также вопрос о месте дислокации рабочей группы, сообщает управление пресс-службы и информации президента и правительства Республики Саха (Якутия).

«Золотой Рог».

Автор: По сообщениям пресс-служб
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