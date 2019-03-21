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Инвестиционные проекты Дальнего Востока и Восточной Сибири представят на Восточном нефтегазовом форуме

21 Марта 2019, 16:16 | Дальний Восток

Восточный нефтегазовый форум пройдет во Владивостоке 10-11 июля

В рамках Восточного нефтегазового форума 2019 все участники смогут провести переговоры с операторами перспективных нефтегазовых проектов востока России. 

Представлен актуальный список инвестиционных проектов Восточной Сибири и Дальнего Востока для оценки потенциала области и возможностей сотрудничества.

Среди проектов:

•    АМУРСКИЙ ГПЗ. Амурский ГПЗ станет крупнейшим в России и одним из самых больших в мире предприятий по переработке природного газа. Его проектная мощность составит до 49 млрд куб. м газа в год.

•    АМУРСКИЙ ГХК. Один из приоритетных проектов СИБУРа. Комплекс будет производить этилен. Предполагается, что его мощности в полтора раза превысят объемы всего российского производства.

•    ПРОЕКТ ПО ОСВОЕНИЮ ТАГУЛЬСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ. Извлекаемые запасы Тагульского месторождения на начало 2016 года составляли по категории АВС1+С2 286 млн тонн нефти и конденсата и 228 млрд куб. м газа.

•    ЧАЯНДИНСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ. Текущий статус работ: ведутся работы по строительству установки мембранного выделения гелиевого концентрата. Проектная мощность установки составит 21 млрд. куб. м в год.

•    СТРОИТЕЛЬСТВО СОВРЕМЕННОГО НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО И НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО КОМПЛЕКСА НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ. Крупнейший проект ПАО «НК «Роснефть», планируется выпускать 8 млн т нефтепродуктов.

•    САХАЛИН 3. Открыто месторождение углеводородов, геологические запасы которого составили 415,8 млн тонн нефти.

•    ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НОЯБРЬСК. По размеру относится к категории уникальных — порядка 1,4 трлн куб. м газа и около 76,7 млн т нефти и конденсата.

Список проектов

Оргкомитет форума.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.
 

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Теги: восточный нефтегазовый форум 



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