АЛРОСА продолжит активные геологоразведочные работы на алмазы в Центральной Якутии

Несмотря на то, что подтвержденных запасов алмазов хватит российской алмазодобывающей компании АЛРОСА, как минимум на 20 лет добычи, она намерена активизировать геологоразведочные работы по поиску новых месторождений.

Как передает агентство ЯСИА, глава республиканского госкомитета по геологии и недропользованию Леонид КОВАЛЕВ сообщил 18 марта на правительственном часе в парламенте Якутии, что Группа АЛРОСА в минувшие годы провела поиски новых кимберлитовых полей и месторождений в Западно-Якутской алмазоносной провинции, продолжила опытно-промышленные работы на Верхне-Мунском месторождении, приступила к поисковым работам в Центральной Якутии. По данным полевых работ выявлены перспективные участки с оценкой ресурсного потенциала в размере 50 млн карат.

По данным Госкомгеологии Якутии, на территории республики открыто 58 месторождений алмазов, из которых 16 месторождений коренных алмазов и 42 - россыпных. В настоящее время осваивается 96% запасов.

Надежда ВОРОНЦОВА. ZRPRESS.Ru, Владивосток