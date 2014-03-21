www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.09 р. 100 JPY: 58.39 р.
EUR: 75.68 р. 10 CNY: 95.43 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Недра
Распечатать

АЛРОСА продолжит активные геологоразведочные работы на алмазы в Центральной Якутии

21 Марта 2014, 13:41 | Дальний Восток

Несмотря на то, что подтвержденных запасов алмазов хватит российской алмазодобывающей компании АЛРОСА, как минимум на 20 лет добычи, она намерена активизировать геологоразведочные работы по поиску новых месторождений.

Как передает агентство ЯСИА, глава республиканского госкомитета по геологии и недропользованию Леонид КОВАЛЕВ сообщил 18 марта на правительственном часе в парламенте Якутии, что Группа АЛРОСА в минувшие годы провела поиски новых кимберлитовых полей и месторождений в Западно-Якутской алмазоносной провинции, продолжила опытно-промышленные работы на Верхне-Мунском месторождении, приступила к поисковым работам в Центральной Якутии. По данным полевых работ выявлены перспективные участки с оценкой ресурсного потенциала в размере 50 млн карат.

По данным Госкомгеологии Якутии, на территории республики открыто 58 месторождений алмазов, из которых 16 месторождений коренных алмазов и 42 - россыпных. В настоящее время осваивается 96% запасов.

Надежда ВОРОНЦОВА.  ZRPRESS.Ru, Владивосток

Автор: Надежда Воронцова
Теги: алмазы  геологоразведка  Алроса 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru