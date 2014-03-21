Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
АЛРОСА продолжит активные геологоразведочные работы на алмазы в Центральной Якутии
Несмотря на то, что подтвержденных запасов алмазов хватит российской алмазодобывающей компании АЛРОСА, как минимум на 20 лет добычи, она намерена активизировать геологоразведочные работы по поиску новых месторождений.
Как передает агентство ЯСИА, глава республиканского госкомитета по геологии и недропользованию Леонид КОВАЛЕВ сообщил 18 марта на правительственном часе в парламенте Якутии, что Группа АЛРОСА в минувшие годы провела поиски новых кимберлитовых полей и месторождений в Западно-Якутской алмазоносной провинции, продолжила опытно-промышленные работы на Верхне-Мунском месторождении, приступила к поисковым работам в Центральной Якутии. По данным полевых работ выявлены перспективные участки с оценкой ресурсного потенциала в размере 50 млн карат.
По данным Госкомгеологии Якутии, на территории республики открыто 58 месторождений алмазов, из которых 16 месторождений коренных алмазов и 42 - россыпных. В настоящее время осваивается 96% запасов.
Надежда ВОРОНЦОВА. ZRPRESS.Ru, Владивосток
Новости тематики
- В Якутии добыли самый крупный в этом году желтый алмаз
- На Колыме прогнозируют рост добычи золота на россыпных месторождениях региона
- Колыма планирует увеличить добычу золота
- На Колыме перспектива ежегодной добычи 40 тонн золота становится реальной
- Основной объем геологоразведки золота будет происходить на Дальнем Востоке
- На Чукотке приступили к промышленной добыче золота
- На 12-20% упала добыча золота и серебра на Чукотке
- На Чукотке добыли около 20 тонн золота
- В Якутии найден уникальный розовый алмаз в 27,85 карата
- На Колыме добыто более 21 тонны золота
Новости раздела
- Лучших местных товаропроизводителей назвали на "Сахалинском качестве"
- На Сахалине японцы увидели туристический потенциал
- В Якутии рассматривают возможность создания цифрового ТОР
- В Якутии наладят производство топлива
- Нефть и газ – хорошо, а помидоры - лучше
- Пишем реферат вместе!
- "Аврора" вдвое увеличит объем авиаперевозок на Дальнем Востоке
- Углеводороды послужат сахалинцам
- Рыба пойдет Севморпутем через Камчатку
- Приморцам делают выгодное предложение
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока рассказал о смертельной опасности
- Составлен очередной рейтинг 100 крупнейших компаний Дальнего Востока
- Первому резиденту офшора на острове Русском пришлось размещаться на базе отдыха
- Олег Кожемяко пообещал продолжать работу по снижению цен на рыбу в регионе
- Во Владивостоке принято решение закрыть видовую площадку
- Путин подписал беспрецедентный указ для Дальнего Востока
- "Гагарин" приземлится на Чуркине
- Горячева об Ищенко: Ему рано думать о том, чтобы управлять Приморьем
- В Приморье состоялась церемония закладки килей двух судов для нужд Камчатки
- Негласное "соревнование" между Владивостоком и Хабаровском продолжается