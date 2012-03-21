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Суд легализовал водку «Володя и медведи»
Подмосковная компания «Роялти» пыталась зарегистрировать товарный знак «Володя и медведи» с декабря 2009 года. По данным газеты «Ведомости», марку придумал создатель «Путинки» Станислав Кауфман, ранее занимавший пост вице-президента компании «Винэксим» по маркетингу. Структура, действующая в интересах «Винэксима», зарегистрировала бренд «Володя и медведи» на Украине по месту производства водки (она разливается на заводе Prime под Харьковом). После этого были поданы заявки на регистрацию международного знака в разных странах, включая Россию.
ООО «Роялти» просило патентное ведомство зарегистрировать товарный знак по 32-му и 33-му классам Международной классификации товаров и услуг — безалкогольная и алкогольная продукция. Однако 18 ноября 2010 года Роспатент отказал компании в регистрации бренда.
В сообщении ведомства говорится, что решение было мотивировано тем, что «с 2000 по 2008 годы президентом России являлся Владимир Путин, который в настоящее время является действующим премьер-министром и председателем политической партии «Единая Россия», а с 2008 года президентом РФ является Дмитрий Медведев, поэтому существует возможность восприятия данного обозначения российским потребителем как обыгрывание имени и фамилии первых лиц государства или имени действующего премьер-министра и политической партии «Единая Россия» (в ассоциативной привязке к ее символу — в виде медведя)».
«Сказочная» версия
Юристы компании оспорили выводы Роспатента в Палате по патентным спорам. Они пытались убедить ее специалистов в том, что «фантазийное словесное обыгрывание одного из самых популярных в России имен «Володя» и персонажей русских сказок — медведей (например, «Маша и медведи» и «Три медведя») не может причинять какой-либо ущерб интересам общества и государства».
Но палата поддержала Роспатент, указав, что «использование производного от имени и фамилии лиц, которые олицетворяют собой страну и интерпретации символа политической партии» оценивается ею «как пренебрежительное отношение к власти».
Тогда компания «Роялти» обратилась в Арбитражный суд Москвы, настаивая на отмене неправомерных, по ее мнению, решений Роспатента и Палаты по патентным спорам. Заявитель, в частности, апеллировал к результатам социологического исследования, проведенного в июле 2011 года по его просьбе Институтом социологии РАН.
По данным соцопроса, только 6% респондентов нашли ассоциативную связь между словосочетанием «Володя и медведи», политическими деятелями и партиями. Те же 6% опрошенных сочли, что такое название водки может нанести ущерб имиджу и интересам государства, а также общественным интересам.
Доля опрошенных респондентов, у которых этикетка «Володя и медведи» вызывала ассоциации с политиками Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым, а также политической партией «Единая Россия» составило 5% и 2% соответственно, а у 3% респондентов из-за этого могло ухудшится отношение к политическим деятелям и партиям, указал заявитель.
В итоге 5 сентября прошлого года столичный арбитраж встал на сторону производителя алкогольной продукции, а ровно через три месяца — 5 декабря — 9-й апелляционный арбитражный суд Москвы признал это решение правомерным.
Карикатуры из Интернета
Однако Роспатент не смирился, решив отстаивать свою точку зрения и имидж тандема до конца. Ведомство подало жалобу в ФАСМО, настаивая на отмене ранее вынесенных судебных актов.
Заседание в кассационной инстанции заняло не более 10 минут. Представитель Роспатента, который не назвал своего имени, заявил, что при рассмотрении дела в нижестоящих судах судьи не оценили ряд доказательств, а версия ООО «Роялти» об использовании «сказочной» терминологии не выдерживает критики.
«В материалах дела присутствуют распечатки статей различных СМИ из Интернета о том, что «Володя и медведи» ассоциируется с деятельностью председателя правительства и президента. Эти статьи были сопровождены карикатурами на первых лиц государства», — сказал он.
По словам юриста Роспатента, если раньше первые лица государства ассоциировались у населения с трезвым образом жизни (на рисунках карикатуристов президент и премьер пили молоко и ели булочки), то после начала судебной тяжбы Путина и Медведева стали изображать с бокалами пива.
Он отметил, результаты социологического опроса свидетельствовали о том, что не 6 % , а 27% респондентов увидели политический подтекст в названии алкогольной продукции, а 19% опрошенных высказались за то, что существование такого бренда нанесет удар имиджу страны.
Представлявший интересы ООО «Роялти» патентный поверенный Дмитрий Бурмистров просил оставить решения нижестоящих судов в силе, попеняв своему оппоненту на то, что он «выдернул» ряд цифр из экспертизы и пытается запутать суд. «Информация из Интернета не может являться доказательством по делу», — добавил он. В итоге судьи согласились с ним, оставив решения нижестоящих инстанций в силе.
Встать на пути водки к потребителю может ВАС
Стоит отметить, что после того, как в декабре прошлого года апелляция засилила решение столичного арбитража, Палата по патентным спорам в феврале 2012 года зарегистрировала на компанию «Роялти» бренд «Володя и медведи». Правда, фирма еще не получила свидетельство о регистрации.
Помешать попаданию на российский алкогольный рынок водки с названием «Володя и медведи» может теперь последняя инстанция — Высший арбитражный суд, куда, как полагает Дмитрий Бурмистров, будут обращаться представители Роспатента.
«Медвепутик» против Роспатента
Представителям Роспатента в этом году предстоят также разбирательства с другой фирмой — столичной компанией «МегаСтандарт», которая высказала намерение зарегистрировать за собой право на товарный знак «Медвепутик» по ряду классов продукции и услуг.
В частности, фирма хотела закрепить за собой право выпускать безалкогольные напитки с таким названием, а также парфюмерную продукцию (крем, мыло и т. п.), медицинские карамельки, микстуры, продукты детского питания и гематоген, игрушки, погремушки и безделушки для вечеринок (32-й, 03-й, 05-й и 28-й классы МКТУ).
Однако 30 января этого года Роспатент отклонил запрос компании, решив, что регистрация бренда с подобным названием «может нанести ущерб имиджу и интересам государства, а также противоречит общественным интересам».
Константин Филиппов, гендиректор фирмы «МегаСтандарт» и автор «Медвепутика» не понимает, чем «положительный сказочный герой, обладающий сверхчеловеческими возможностями» не угодил чиновникам. Он заявляет, что наименование — исключительно плод его собственной фантазии и отвергает всякие параллели с фамилиями высших должностных лиц государства. «Детский гематоген «Медвепутик» уж точно никак не может нанести ущерб имиджу и интересам государства, руководители которого ратуют за здоровье нации», — заявил Филиппов BFM.ru. Он сообщил, что в планах копании выпуск детской книжки про героического персонажа, который по замыслу, будет помогать инопланетянам.
По словам коммерсанта, компания для воплощения своих идей в жизнь готова пройти все инстанции, включая судебные, чтобы добиться регистрации права на товарный знак «Медвепутик».
«Золотой Рог».
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