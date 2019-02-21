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Путин вызовет министров "на ковер" во Владивостоке

21 Февраля 2019, 17:07 | Дальний Восток

Главы министерств снова отчитаются, что ими сделано для развития Дальнего Востока

 

Дальневосточные регионы России должны выйти на уровень выше среднероссийского по ключевым социально-экономическим показателям, по качеству жизни людей. Так президент РФ Владимир ПУТИН напомнил федеральным чиновникам и депутатам о более ранних поручениях по ускоренному развитию ДФО. Промежуточные итоги этой работы Путин пообещал подвести в сентябре во Владивостоке, заслушав отчеты каждого министерства о работе на дальневосточном направлении.   

На первый взгляд, теме развития Дальнего Востока в Послании президента Федеральному Собранию, которое Путин озвучил 20 февраля, было уделено не так много внимания, как в предыдущие годы. Однако это укладывается в общий тренд – в выступлении глава государства сосредоточился в основном на общих для страны вопросах, таких как демография, экология, здравоохранение, борьба с бедностью.       

В то же время, президент напомнил всем, что развитие Восточной Сибири и Дальнего Востока остается стратегической национальной задачей, и это «надо постоянно иметь это в виду всем ведомствам».

- В сентябре во Владивостоке обсудим, что каждое из федеральных ведомств сделало и делает для Дальнего Востока. Все наши планы строительства и модернизации автомобильных и железных дорог, морских портов, авиасообщений, систем связи нужно нацелить на развитие регионов, в том числе на повышение их туристической привлекательности, - отметил Владимир Путин. Напомним, что ранее территория Свободного порта Владивосток стала «полигоном» для запуска упрощенного визового режима, благодаря которому граждане иностранных государств получили возможность въехать в РФ по электронной визе. 

Напомним, что в последние годы в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке проводится заседание президиума Госсовета, посвященное комплексному развитию Дальнего Востока. В этих заседаниях, помимо руководителей федеральных органов власти, принимают участие главы всех субъектов Дальнего Востока. По итогам подобных совещаний президент дает поручения по важным для ДФО вопросам – как правило, связанным с развитием транспортной и социальной инфраструктуры.

На некоторых из этих вопросов Владимир Путин остановился и в ходе нынешнего Послания. В частности, президент подтвердил планы по открытию во Владивостоке культурно-образовательного центра с филиалами ведущих музеев страны. Объект должен начать работать не позднее 2023 года. Говоря о транспортной инфраструктуре, глава государства поставил задачу к 2025 году увеличить в 1,5 раза (до 210 млн тонн) пропускную способность БАМа и Транссиба. Продолжится и реконструкция «воздушных ворот» крупных городов ДФО – Хабаровска, Южно-Сахалинска и Петропавловска-Камчатского.    

- Особое внимание было уделено и Дальнему Востоку с тем, чтобы его уровень развития был выше, чем в среднем по России. Для нас – это возможность полнее использовать федеральные программы. Президент дал поручение федеральным министрам предусмотреть в бюджетах денежные средства на улучшение всех дальневосточных регионов. Было озвучено также несколько новых инициатив: ипотечные каникулы для семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 450 тысяч рублей на погашение ипотеки многодетных семей, снятие ограничений по возрасту в программе «Земский доктор», а также новая аналогичная программа для учителей – «Земский учитель», – прокомментировал Послание президента губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО. По мнению главы региона, многие уже действующие социальные программы края созвучны с поручениями президента, и поддержка федерального центра позволит быстрее улучшить ситуацию в социальной сфере.

Артем СТРОГИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: вэф  Путин 



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