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У Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций новый руководитель
Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр ГАЛУШКА утвердил Леонида ПЕТУХОВА в должности генерального директора Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта. Нового руководителя Агентства министр представил на оперативном совещании Минвостокразвития России.
Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта создано в 2015 году с целью поддержки экспорта, привлечения новых резидентов в территории опережающего развития и Свободный порт Владивосток, а также прямых инвестиций в проекты на Дальнем Востоке. Агентство учреждено Министерством по развитию Дальнего Востока и входит в систему государственных институтов по развитию Дальнего Востока для оказания эффективной поддержки новым проектам в регионе.
До назначения Леонид Петухов занимал руководящие должности в различных компаниях в России и за рубежом. Имеет три высших образования. Окончил Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации по специальности экономист, Московскую государственную юридическую академию по специальности юрист, а также Гарвардский университет по программе государственного управления. Женат, воспитывает трех сыновей.
Юрий РОГОВ.
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