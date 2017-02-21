У Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций новый руководитель

Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр ГАЛУШКА утвердил Леонида ПЕТУХОВА в должности генерального директора Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта. Нового руководителя Агентства министр представил на оперативном совещании Минвостокразвития России.

Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта создано в 2015 году с целью поддержки экспорта, привлечения новых резидентов в территории опережающего развития и Свободный порт Владивосток, а также прямых инвестиций в проекты на Дальнем Востоке. Агентство учреждено Министерством по развитию Дальнего Востока и входит в систему государственных институтов по развитию Дальнего Востока для оказания эффективной поддержки новым проектам в регионе.

До назначения Леонид Петухов занимал руководящие должности в различных компаниях в России и за рубежом. Имеет три высших образования. Окончил Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации по специальности экономист, Московскую государственную юридическую академию по специальности юрист, а также Гарвардский университет по программе государственного управления. Женат, воспитывает трех сыновей.

Юрий РОГОВ.