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Из-за обнаружения нефти на "Сахалине-3" завод "Владивосток СПГ" может быть запущен на годы позже - эксперты

21 Февраля 2014, 14:30 | Дальний Восток

"Газпром" GAZP -3,21% провел в 2013 году доразведку газоконденсатного Южно-Киринского месторождения (проект "Сахалин-3") и обнаружил на нем крупнейшие шельфовые запасы нефти в России, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источник, близкий к одному из подрядчиков "Газпрома", проводивших доразведку.

Ранее запасы нефти по категории C1 + C2 "Газпром" оценивал в 563,9 миллиарда кубометров газа и 71,7 миллиона тонн конденсата. После проведенной доразведки к этому добавились 464 миллиона тонн нефти (С1 + С2), до 131 миллиона тонн увеличились запасы конденсата, а запасы газа возросли до 682 миллиардов кубометров.

В декабре прошлого года начальник департамента "Газпрома" по добыче газа, конденсата и нефти Всеволод Черепанов сообщал, что утвердить новые запасы планируется в марте.

Южно-Киринское месторождение может оказаться крупнейшим на шельфе России, его запасы в 40 раз больше, чем у вновь открытых в 2013 году - самое крупное, по данным Роснедр, имело запасы всего 12 миллионов тонн.

Из-за обнаружения нефти на "Сахалине-3" завод "Владивосток СПГ" может быть запущен на годы позже, говорят эксперты. По мнению аналитика "Сбербанк CIB" Валерия Нестерова, из-за запасов нефти “Газпрому” придется менять схему разработки изначально чисто газового месторождения. Нефть более ликвидный товар, чем газ, особенно для экспорта, а Южно-Киринское очень удобно расположено для поставок в Азию - разработка нефти станет для "Газпрома" приоритетной.

"Газпром" называл Южно-Киринское месторождение основной ресурсной базой для завода "Владивосток СПГ". Начать добычу газа и запустить завод планировалось одновременно — в 2018 году. К 2020 году Южно-Киринское планировалось вывести на пик добычи — 11,4 миллиарда кубометров в год. В то же время в последнем проспекте "Газпрома" к евробондам говорится, что теперь месторождение планируется запустить только в 2019 году, а выход на пиковую добычу газа, ожидается в 2023-2024 годах, пишет Прайм.

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Теги: нефть  газпром  месторождение  СПГ 



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