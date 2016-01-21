Названы финалисты регионального конкурса премии "Серебряный Лучник" - Дальний Восток

Жюри премии «Серебряный Лучник» - Дальний Восток сделало свой выбор

Первые итоги голосования жюри премии «Серебряный Лучник» - Дальний Восток подведены. В шорт-лист регионального конкурса в области развития общественных связей вошли 15 проектов-финалистов, которым предстоит пройти публичную защиту и завоевать статус лучших на Дальнем Востоке, сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в Исполнительной дирекции региональной премии «Серебряный Лучник»- Дальний Восток.

Напомним, в этом году на соискание престижной награды было подано свыше 40 заявок от представителей СМИ, общественных организаций, частных лиц, государственных и коммерческих структур. Первым испытанием для участников стало прохождение технического отбора, которое выявляло соответствие работ требованиям конкурса. Главным показателем здесь являлось оформление конкурсной документации, представляемой на рассмотрение экспертов. Результатом этого тура стала передача жюри 35 проектов.

При анализе работ на следующем этапе особое внимание уделялось таким параметрам, как сложность целей и значимость проекта, аналитическое обоснование проекта, креативность и оригинальность замысла и осуществления проекта, стратегический подход к его планированию, разнообразие и эффективность использованных коммуникационных стратегий, тактик и инструментов, а также достижение заявленных целей, выполнение поставленных задач и общая эффективность. Каждый из этих показателей оценивался по 100-бальной шкале, а заполнение листов голосования осуществлялось членами жюри в дистанционном порядке.

Участники, набравшие максимальное количество баллов и занявшие первые три места в турнирной таблице, автоматически стали финалистами премии «Серебряный Лучник» - Дальний Восток. Сильнейших из них выявят публичные защиты, которые пройдут 10 февраля и будут открыты для всех желающих. По завершении презентаций команда экспертов в режиме закрытого голосования выберет победителей, которые будут названы на церемонии закрытия дня конкурсных мероприятий.

А пока симпатии жюри распределились следующим образом (шорт-лист премии в порядке набранных баллов):

За «Лучший проект в области социальных коммуникаций и благотворительности» будут бороться сразу четыре автора, поскольку два проекта набрали равное количество баллов:

• «Ветеранское такси». Автор: Владимир Абрамкин, г. Хабаровск.

• «Спасем лис». Автор: Ольга Шевченко, г. Владивосток.

• «Подросток. ТВпрограмма». Автор: Ульяна Сотникова, г. Уссурийск

• «Дари добро». Автор: Надежда Малых, г. Хабаровск.

Лучший проект в области развития и продвижения территорий:

• «Открой Владивосток». Автор: Татьяна Заречнева, г. Владивосток.

• «Тигр Амур и козел Тимур». Автор: Дмитрий Мезенцев, Шкотовский район Приморского края.

• «Кристалл в прозрачной оправе». Автор: Василий Авченко, г. Владивосток.

По решению жюри и исполнительной дирекции дальневосточной премии к защите приглашен четвертый проект: «Экологический отряд «Тигр». Автор: Александра Вишневская, г. Владивосток.

Что касается номинаций, связанных с корпоративными и маркетинговыми коммуникациями , то в них свое лидерство будут отстаивать четыре конкурсанта:

• «Якутский университет – фабрика идей». Автор: Никита Аргылов, г. Якутск.

• «Солнечный. Магадан». Авторский коллектив ОАО «Адмирал-тур», г. Магадан.

• «ПортКафе». Автор: Андрей Хаустов, г. Владивосток.

• «БробиДЖИНН». Автор: Владимир Репин, г. Биробиджан.

Лучший проект в области новых медиа и социальных сетей:

• «Крепость Владивостока». Автор коллектив диггеров KFSS, г. Владивосток.

• «Адмирал. Хоккейный клуб». Автор: Станислав Луценко г. Владивосток.

• «Владивосток 2.0». Автор: Игорь Ткаченко, г. Владивосток.

Публичная защита лучших проектов перед Жюри и церемония награждения победителей состоятся в 10 февраля 2016 года. Оператором Премии пятый год подряд выступает коммуникационное агентство «АГТ-Восток», AGT Communications Group (входит в PROI Worldwide).

Подчеркнем, что один из проектов-финалистов (по решению экспертной комиссии) будет включен в шорт-лист Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» и получит право на публичную защиту в Москве.

Дополнительную информацию о завершающих мероприятиях премии «Серебряный Лучник» - Дальний Восток-2014 читайте на сайте www.luchnik-dv.ru

Деловая газета "Золотой Рог" выступает информационный партнером премии "Серебряный Лучник" - Дальний Восток.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.