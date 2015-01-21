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"Аврора" планирует связать Чукотку с Камчаткой и Магаданской областью

21 Января 2015, 15:07 | Дальний Восток

Авиакомпания «Аврора», являющаяся дочерним предприятием «Аэрофлота», направила в адрес губернатора Чукотского автономного округа Романа Копина предложения по развитию авиасообщения в Дальневосточном федеральном округе.

Перевозчик планирует связать Чукотку с Камчатским краем и Магаданской областью. По словам главы региона, в настоящее время Правительство округа ведёт переговоры с оператором, сообщили ZRPRESS.Ru в пресс-службе Правительства Чукотского автономного округа .

– «Аврора» рассматривает вариант выполнения авиаперевозок из Анадыря в Петропавловск-Камчатский и Магадан, а также из Певека в Магадан, – уточнил Роман Копин.

Кроме того, на Чукотке обсуждается вопрос о выполнении рейсов по маршруту Москва – Певек – Москва компанией «Трансаэро». Таким образом, если между перевозчиком и ФКП «Аэропорты Чукотки» будет достигнута определённая договорённость, то из Москвы в самый восточный город России можно будет попасть тремя авиакомпаниями – «ВИМ-АВИА», «Трансаэро» и «UTair».

Напомним, «UTair» зашла на рынок Чукотки в текущем году, выполнив первый рейс из Москвы в Певек 19 января. Как рассказал начальник отдела транспорта и связи Департамента промышленной политики, строительства и ЖКХ Чукотского АО Игорь Бондаренко, из Домодедово прибыли 25 пассажиров, также было доставлено 14 тонн груза. Из Певека самолёт отправился в московский аэропорт Внуково. «UTair» планирует выполнять рейсы по понедельникам 2 раза в месяц, увеличив частоту полётов с апреля до 3-5 в месяц.

Помимо этого, с 14 января перевозку пассажиров по межрегиональным и внутренним маршрутам Чукотки возобновил дальневосточный оператор «СиЛа», соединивший посёлок Кепервеем с Омолоном, Анадырем и Певеком, а также Омолон с Магаданом. Пока расписание рейсов авиакомпании утверждено до 28 марта текущего года, при положительном экономическом обосновании по этим направлениям работа перевозчика «СиЛА» на территории региона будет продолжена.

Добавим, что на маршруте Магадан – Кепервеем – Магадан также работает авиакомпания «ИрАэро», которая выполняет 3 рейса в неделю, планируя увеличить частотность в летнее время до 5 полётов в неделю.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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Теги: Аврора  авиаперевозки  аэрофлот 



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