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Россияне распробовали международные посылки
ФГУП «Почта России» в период с 1 ноября по 31 декабря 2014 года обработало более 19 млн международных почтовых отправлений с товарными вложениями, что вдвое больше, чем за тот же период 2013 года.
«Сегодня мы уже в среднем обрабатываем 400 тыс. отправлений в сутки, а в некоторые дни этот объем доходил до полумиллиона. Это в 5 раз больше, чем максимальный суточный объем пикового периода 2012 года, когда был почтовый коллапс», - сказал гендиректор «Почты России» Дмитрий СТРАШНОВ, слова которого приводит предприятие.
Средний срок доставки международных отправлений в 2014 году в Центральной России составил в среднем 7-10 дней, по стране - 15-20 дней. В 2011-2012 годах этот показатель составлял 1,5-2 месяца, отмечает «Почта».
«Почта» объясняет успешное прохождение пикового сезона «конструктивным взаимодействием» с ФТС и транспортными компаниями. Так, предприятие заключило прямые договоры с авиаперевозчиками «Аэрофлот», S7, «Трансаэро», UTair и «Якутия», запустило дополнительные почтовые железнодорожные маршруты. Кроме того, почтовые отделения в ряде регионов были переведены на увеличенный или круглосуточный график работы, внедрен электронный обмен таможенными данными с иностранными почтовыми службами.
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