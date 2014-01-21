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"Ростелеком" не пускает "Билайн", МТС и "Мегафон" в подводный Интернет
Операторы «большой тройки» жалуются, что вопреки первоначальным договоренностям «Ростелеком» не берет их в проект строительства волоконно-оптического кабеля на Дальнем Востоке.
«Ростелеком» возобновил работы по проекту строительства волоконно-оптического кабеля (ВОЛС) от Сахалина до Магадана и далее — до Камчатки. Компания уже объявила тендеры на строительство линии и поставку оборудования на общую сумму 3 млрд руб. По информации источника CNews, оператор ведет переговоры о закупке оборудования с Huawei и NEC.
Изначально проект был объявлен весной 2012 г. Длина проложенного по дну моря кабеля составит 2 тыс. км, пропускная способность канала — 8 Тбит/с. В проекте должны были участвовать три крупнейших сотовых операторов — «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»), МТС и «Мегафон».
Однако впоследствии «Мегафон» вышел из проекта. Поскольку смета изначально была рассчитана на четырех участников, проект свернули. Это вызвало недовольство населения Магаданской области и Камчатки, не имеющего полноценного доступа в Интернет. В конце прошлого года «Ростелеком» реанимировал проект, но исключительно своими силами.
Представитель «Ростелекома» говорит, что компания с радостью примет в проект других партнеров, так как самостоятельно осуществлять строительство будет сложно. В то же время представители «Вымпелкома» и «Мегафона» сообщили CNews, что «Ростелеком», наоборот, не готов брать их в партнеры и не предоставляет необходимую информацию о проекте. Источник в одном из сотовых операторов добавляет, что МТС также не удается подключиться к строительству (в самой МТС лишь подтверждают интерес к проекту).
Один из собеседников CNews полагает, что в реальности «Ростелеком» хочет построить ВОЛС самостоятельно, чтобы затем сдавать канал в аренду другим операторам, включая своего нового партнера по сотовой связи — Tele2. Но в этом случае сотовые операторы будут строить собственный магистральный канал без участия «Ростелекома», предупреждает источник в другом операторе.
Фото www.cnts-sks.ru
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