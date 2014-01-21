Интерес к дешевым и умным устройствам всколыхнул предновогодний рынок Дальнего Востока

Объем продаж смартфонов в России в 2013 году увеличился в натуральном выражении на 51% на фоне снижения на 1% в совокупном сегменте мобильных телефонов (включая обычные телефоны и смартфоны). Всего в прошлом году в России было продано 39 млн мобильных телефонов, из них смартфонов - более 18,5 млн, приводит статистику независимый сотовый ретейлер «Связной».

При росте продаж происходило снижение средней стоимости на «умные» устройства. По итогам года средний чек на смартфоны сократился на 11% и составил 9,5 тыс. рублей (в 2012 - 10,6 тыс. рублей). В начале IV квартала средняя стоимость устройства не превышала 9 тыс. рублей, а в декабре достигла своего «исторического минимума» - 8,6 тыс. рублей, что почти на 20% меньше, чем в 2012 году. Суммарно в денежном выражении рынок телефонов в 2013 году вырос на 12%, до 215 млрд рублей.

Досье "Золотого Рога"

Ретейлер «Связной» состоит из около 3,5 тыс. салонов в 900 городах РФ. По размеру сети ритейлер занимает третье место после своего основного конкурента - «Евросети» (5252 салона) - и МТС (4063 салона).

Ретейлеры и операторы потирают руки

Компания «МегаФон» отмечает, что количество проданных в салонах оператора смартфонов и планшетов в 2013 году выросло по сравнению с 2012 годом в 3 раза. Значительно увеличились доля компании на рынке смартфонов и доля устройств, выпускаемых под собственным брендом.

По результатам 2013 года продажи смартфонов в сети фирменных салонов «МегаФона» превысили 2 млн экземпляров. Таким образом, компании удалось полностью реализовать собственный план по трехкратному росту продаж - в 2012 году в салонах оператора было продано 700 тыс. смартфонов. Рост продаж смартфонов в салонах компании превысил рост рынка в 5,6 раза.

По данным GfK, доля «МегаФона» на российском рынке смартфонов выросла почти в два раза - с 6% в 2012 году до 11% в 2013 году. Компании также удалось добиться существенного роста рыночной доли в категории планшетов - с 0,3% в 2012 году до 2% в 2013 году. Доля фирменных смартфонов в продажах выросла более чем в 3 раза - с 7% в 2012 году до 23% в 2013 году.

Как отмечают в «Связном», темпы роста продаж по сравнению с предыдущим периодом несколько замедлились, но остались двузначными, что свидетельствует о большом потенциале.

«Более того, несмотря на то что в ноябре 2013 года продажи смартфонов окончательно превысили реализацию обычных мобильных телефонов, по итогам года доля смартфонов в продажах все еще сохраняется на уровне 48% в натуральном выражении. Таким образом, половине покупателей телефонов еще предстоит сделать выбор в пользу «умного» устройства», - указывается в отчете ретейлера.

Новогодний бум

Наиболее активным с точки зрения продаж ожидаемо был IV квартал 2013 года, в течение которого реализовано порядка 6,5 млн смартфонов на сумму 58 млрд рублей. Из них более 3,2 млн устройств (и 28 млрд рублей) пришлось на декабрь, который стал рекордным месяцем.

«Во-первых, на российском рынке ежемесячные продажи смартфонов впервые превысили отметку 2 млн штук (в 2009 году на продажу такого количества смартфонов ушел целый календарный год). Кроме того, доля смартфонов в продажах телефонов в декабре в штуках составила 63%», - отмечают в «Связном».

Для фирменной розницы «МегаФона» рекордным стал последний месяц 2013 года: рост продаж смартфонов и планшетов в декабре по сравнению с ноябрем составил 1,9 раза. Основными генераторами продаж стали доступные фирменные устройства - новейшие смартфоны Login 2 и Optima, а также планшеты Login и Login 2. Доля смартфонов в структуре продаж мобильных телефонов в декабре 2013 года достигла 67%.

«В 2013 году мы проделали большую работу по повышению доступности смартфонов и планшетов для наших клиентов. МегаФон Login стал одним из самых популярных бюджетных смартфонов на рынке. В декабре рекордные результаты показали наши новинки - смартфон Login 2 и одноименный планшет», - отметил руководитель сети собственных салонов «МегаФон» Михаил ЗОЛОТОВИЦКИЙ.

В розничной сети ОАО «МТС» (ЗАО «Русская телефонная компания») в период новогодних продаж (1-31 декабря 2013 года) спрос на планшеты вырос более чем вдвое. Самыми продаваемыми были планшетные компьютеры в ценовом сегменте до 4 тыс. рублей под брендами Digma и Explay.

В МТС отмечают, что статистика новогодних продаж подтверждает тренды текущего года - смещение интереса покупателей в сторону бюджетных интернет-гаджетов. Рост продаж смартфонов в предновогодний период по сравнению со средним значением в другие месяцы превысил 70%. Среди популярных моделей оказались как бюджетные варианты - МТС 970, МТС 975 или Trend, так и более дорогие модели - Samsung S7390 Galaxy, Samsung I9500 Galaxy S4 и Nokia Lumia 520.

«Существенный рост продаж планшетов и смартфонов в салонах МТС в предновогодние дни показывает растущий интерес к устройствам, способным в полной мере продемонстрировать возможности сетей 3G, а в ряде регионов и LTE. По сравнению с предпраздничным периодом 2012 года значительно вырос интерес дальневосточников к планшетам: в декабре 2013 года их купили на 60% больше. Интерес покупателей во многом объясняется также появлением бюджетных моделей, в том числе LTE-планшета МТС 1078, технические возможности которого позволяют смотреть мобильное телевидение и онлайн-видео в HD-качестве без проблем со скоростью в сети, а его розничная цена не превышает 10 тыс. рублей», - отметил коммерческий директор МТС в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири Дмитрий КИРИЧЕНКО.

Больше всего покупок интернет-гаджетов в салонах МТС совершили жители Хабаровского края. Также смартфоны и планшеты для подарков чаще всего покупали в Приморье.

«Стратегия МТС по стимулированию потребления мобильного Интернета через продвижение брендированного оборудования в 2013 году принесла компании значительные дивиденды. Акцент на продаже бюджетных смартфонов позволил МТС в третьем квартале 2013 года стать лидером сегмента передачи данных среди российских операторов», - отметил генеральный директор ЗАО «Русская телефонная компания»Геннадий ЛЕВКИН.

Samsung впереди

В 2013 году на российском рынке появились «умные» телефоны стоимостью менее 1,5 тыс. рублей. Более доступными стали не только «базовые» версии смартфонов, но и модели с дополнительными функциями (LTE, поддержка NFC, специальные фотографические функции), которые все больше востребованы у покупателей.

Топ-5 лидеров по продажам в 2013 году остался неизменным: в него снова вошли Samsung, Nokia, Apple, Sony и HTC. Сумарно эти бренды заняли свыше 60% в продажах смартфонов в натуральном выражении на российском рынке.

Лидером среди операционных систем остается Android с долей 75% в натуральном выражении. На второе место по итогам года вышла ОС iOS. Во многом на это повлиял оптимальный момент выхода новинок iPhone 5S и 5C в октябре ушедшего года, поскольку по итогам 9 месяцев 2013 года операционная система от Apple находилась на третьем месте, отмечают в «Связном». За Android и iOS следуют Asha и Windows Phone.

«Смартфоны стоимостью до 3 тыс. рублей в 2013 году заместили дорогие обычные телефоны, продажи которых в сегменте от 2 тыс. до 5 тыс. рублей снизились. Россияне продолжают интересоваться лишь ультра-дешевыми телефонами стоимостью до тысячи рублей: если в 2012 году на них приходилось 29% продаж, то в 2013 году этот сегмент вырос до 34% на фоне сокращения продаж телефонов в целом», - отмечает МТС.

Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог", Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.