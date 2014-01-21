Ситуация с судостроением на Дальнем Востоке разгневала вице-премьера

На Морской коллегии при правительстве РФ основной темой было обсуждение состояния дел с судостроительными предприятиями Дальнего Востока

Судя по особому вниманию, которое в последнее время уделяет руководство России судостроению, ситуация в этой отрасли остается непростой. Насколько мы готовы создавать суда для освоения арктического шельфа? Как выполнен первый этап (2010–2012) Стратегии развития морской деятельности РФ до 2030 года? Эти и другие вопросы оказались в центре обсуждения на состоявшейся в канун 2014-го Морской коллегии при правительстве РФ. Подробности сообщил портал Vpk-news.Ru.

Сегодня за освоение арктического шельфа разворачивается битва между серьезными игроками: США, Канадой, Данией, Швецией, Норвегией, рядом других стран.

ОСК тормозит

Если уж натовцы видят себя в Арктике, то России, огромные территории которой находятся за Полярным кругом, сам бог велел усиливать здесь свое присутствие. Будет странно, если мы останемся в стороне от освоения шельфа и Арктики в целом с ее богатствами.

Неоднократно по этому поводу высказывался и президент страны. Если мы не осознаем значимости проблемы, не примем меры, то все заказы по судостроению для освоения шельфа пойдут за рубеж. Речь о готовности судостроительной промышленности поставлять корабли, суда, морскую технику, платформы. Пока у нас на этом участке не все так гладко, как хотелось бы. На уровне президента страны проведена целая серия мероприятий с тем, чтобы заострить внимание к проблеме. Разработан ряд проектов по развитию судостроения. Но ситуация меняется крайне медленно.

Непонятно, почему эти проекты не реализуются. Вся наша энергия, все наши деньги уходят в бумагу вместо того, чтобы ускорить форсированное развитие судостроения на тех верфях, которые способны создать все необходимое для работы на арктическом шельфе.

Напомним, 30 августа 2013 года президентом были даны соответствующие поручения Минпромторгу, Минтрансу России совместно с ОАО «ОСК», Роснефтью, Совкомфлотом, Газпромбанком до 1 октября 2013 года представить предложения по созданию судостроительного промышленного кластера на Дальнем Востоке. Доклад был представлен президенту. Но что сделано конкретно? По состоянию на 20 декабря 2013 года не выпущено ни одного нормативно-правового акта, отражающего предложенную реорганизацию структуры «ОСК» на Дальнем Востоке. Объективных причин, объясняющих торможение, не прозвучало. И терпение вице-премьера, судя по всему, оказалось на исходе: «Если кому-то что-то мешает или кто-то не может работать в силу отсутствия должных способностей и таланта, скажите, мы поможем, – не без жесткости заметил, в частности, вице-премьер Дмитрий РОГОЗИН. – Найдем что поменять».

Нетрудно догадаться, что менять придется и некоторых «эффективных менеджеров», и не очень разворотливых руководителей. Дмитрий Рогозин потребовал четкого анализа сложившейся ситуации и конкретных сроков выполнения поставленных задач с указанием ответственных должностных лиц, что для чиновников любого ранга, наверное, самое больное.

Заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Анатолий РАХМАНОВ так объяснил ситуацию: «Мы находимся уже на третьем этапе согласования этого нормативного акта, который на данный момент прошел через Минобороны, Федеральную антимонопольную службу, Росимущество. Но форма, в которой документ вышел, не во всем устраивает коллег из "Роснефти". Поэтому потребовались дополнительные согласования».

Деньги в обмен на планы

В связи с этим некоторые вопросы в создании консорциума приходится переводить, как говорится, в ручное управление. Но в целом, по утверждению некоторых приглашенных на коллегию руководителей, работа идет в рамках заданного плана-графика. В соответствии со сроками, например, возводится открытый тяжелый стапель.

Пока не решенной остается ситуация с Хабаровским и Амурским судостроительными заводами, которые по какой-то причине не вошли в создаваемый консорциум. Но и оставлять их без загрузки и заказов нельзя.

«По поводу Амурского и Хабаровского заводов проведен ряд совещаний, – пояснил Рахманов. – С руководством согласованы общие подходы преобразований. К сожалению, для Минпромторга открытыми остаются вопросы обеспечения их заказами со стороны Министерства обороны. При этом в Минпромторге есть понимание того, что каждое предприятие должно подготовить собственный план развития, который должен пройти этап утверждения».

Досье "Золотого Рога"

На совещании «О перспективах развития отечественного гражданского судостроения» 30 августа 2013 года (Владивосток) президентом Российской Федерации Владимиром Путиным было поручено Минпромторгу России, Минобороны совместно с открытыми акционерными обществами «Объединенная судостроительная корпорация» (ОАО «ОСК»), «Нефтяная компания «Роснефть» (ОАО «НК «Роснефть») обеспечить ОАО «Хабаровский судостроительный завод», ОАО «Амурский судостроительный завод» заказами на изготовление продукции военного и гражданского назначения на период до 2020 года. Но если Хабаровский завод участвует в программе технического перевооружения и переоснащается новым оборудованием, то Амурский по каким-то причинам в ней не участвует. А без этого ему трудно будет стать современным предприятием, притом что на заводе накоплен уникальный опыт в создании платформ для шельфа, трудятся более тысячи человек, он имеет выгодное географическое расположение. Однако модернизация ОАО «Амурский судостроительный завод» приостановлена из-за введения процедуры банкротства предприятия (стоимость проекта – 6,3 млрд руб., из них федеральные средства – 3,5 млрд). В настоящее время загрузка судостроительных мощностей составляет всего 10–15% от установленных.

Вице-президент ОАО «НК «Роснефть» Андрей ШИШКИН доложил, что поручение президента о снабжении арктического шельфа современными судами выполняется. Подготовлена и представлена президенту России «дорожная карта» поэтапного выполнения поручения по созданию консорциума. Утверждена проектная документация. Подписано соглашение между консорциумом и крупнейшей в мире судостроительной компанией о создании на территории России инжинирингового центра по строительству платформ и совместной доработке верфи «Звезда». Консорциум находится в конструктивном диалоге с Минпромторгом.

Вместе с тем следует поднять уровень отчетности по «дорожной карте», ежемесячно докладывать о выполнении планов по формированию мощнейшего на Дальнем Востоке кластера судостроения. Объективная ситуация требует, судя по всему, и приватизации госпакета акций завода «Звезда».

По заявлению президента ОАО «ОСК» Владимира ШМАКОВА, строительство комплекса «Звезда» разбито на три этапа. Запланированное к монтажу оборудование поставлено на 90 процентов. Остальное будет завершено в апреле 2014 года. Качество работ достаточно высокое. Монтажные работы начнутся в январе 2014-го.

То есть на отдельных участках работы подвижки есть, и неплохие. Но на Морской коллегии откровенно говорилось о том, что ряд решений все же не выполняется, чиновники или оттягивают их, или валят друг на друга. В этой связи Дмитрий Рогозин жестко заметил, что ситуация, когда появляются неуправляемые предприятия-монстры, для него неприемлема, и подчеркнул: главное - это управление и персональная ответственность руководителей.

Вице-премьер вынес вердикт и о том, что дистанционно управлять Дальним Востоком не получится, и потребовал уже следующую Морскую коллегию провести на одном из дальневосточных судостроительных заводов. Скорее всего, в Комсомольске-на-Амуре.

Российский флаг пугает моряков

Не лучшим образом обстоят дела и со Стратегией развития морской деятельности Российской Федерации до 2030-го, которая была утверждена три года назад и определила стратегические цели, задачи, перспективные пути развития основных видов морской деятельности.

Напомним, стратегия направлена на обеспечение интересов Российской Федерации в Мировом океане, предусмотренных в Морской доктрине Российской Федерации на период до 2020 года, повышение эффективности основных видов морской деятельности, поддержание сбалансированности специализированного флота, а также на развитие морской деятельности в целом.

Поэтапное разрешение проблем должно способствовать повышению уровня национальной безопасности государства, позитивным изменениям социально-экономической ситуации в стране, системы государственной безопасности, транспортной системы, продовольственного, топливно-энергетического и сырьевого комплексов, росту боеготовности Вооруженных Сил РФ.

По словам заместителя министра Минэкономразвития РФ Андрея КЛЕПАЧА, российским судам по-прежнему выгоднее работать под иностранным флагом. Доля внешнеторговых, каботажных и транзитных грузов, перевезенных плавающими под флагом России судами, в общем объеме перевозок в 2012 году согласно стратегии предполагалась в 10%, а фактически составила 2,7%. Суммарный дедвейт судов, плавающих под флагом России, прогнозировался в 9 млн тонн, а фактически был 5,2 млн.

Не выполнен целевой показатель «доля прироста потенциальных возможностей боеготового состава морских сил общего назначения в общем составе». В период 2010–2012 годов в состав ВМФ поступило шесть кораблей, а исключено по истечении сроков службы и техническому состоянию 12. В целом по ВМФ потенциальные возможности морских сил общего назначения сократились на полтора процента относительно начала 2010-го.

Опасная навигация

Не выполнен такой целевой показатель, как «доля площади внутренних морских вод, территориального моря, охваченных физическими полями отечественных информационных систем, входящих в ЕГСОНПО». Речь о радионавигационном оснащении. В Арктике, например, как отметил заместитель главкома ВМФ вице-адмирал Александр ФЕДОТЕНКОВ, находится всего около трех процентов таких средств от необходимого.

Не реализованы планы по строительству гидрографических судов ВМФ, повышению эффективности федеральной системы поиска и спасения на море. Вместе с тем за 2010–2012 годы создано и модернизировано 51 спасательное судно для нужд различных министерств и ведомств при запланированных 19.

И последнее. Анализ соответствия целей стратегии показал их недостаточное совпадение с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития России до 2020 года. Поэтому целесообразно актуализировать ряд ее целевых показателей. В целом же стратегия показала себя системообразующей основой реализации национальной морской политики, изложенной в Морской доктрине Российской Федерации на период до 2020 года.

Олег ФАЛИЧЕВ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.