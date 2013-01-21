"Роснефть" предложила индийцам поработать на шельфе Охотского моря

НК «Роснефть» предложила международному подразделению государственной нефтегазовой корпорации Индии – ONGC Videsh Ltd. – совместно осваивать участки «Магадан-2» и «Магадан-3» на шельфе Охотского моря, передает Reuters со ссылкой на индийские власти.

ONGC Videsh в настоящее время изучает данные по этим двум участкам, сообщил министр нефтегазовой промышленности Индии Вераппа МОЙЛИ в письме депутатам парламента.

Участок «Магадан-1» «Роснефть» будет разрабатывать совместно с норвежской компанией Statoil, доля которой составит 33,33%. Соответствующее соглашение было подписано в мае 2012 года.

Журнал «Дальневосточный капитал», Владивосток.