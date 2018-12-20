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ФАС: "ННК-Камчатнефтепродукт" работает без нарушений

20 Декабря 2018, 10:22 | Дальний Восток

Антимонопольщики прекратили дело в отношении АО "ННК-Камчатнефтепродукт"
ввиду отсутствия нарушений предприятием антимонопольного законодательства

Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России по Камчатскому краю прекратило дело в отношении АО "ННК-Камчатнефтепродукт", входящего в состав Группы компаний ННК.

"Действия "ННК-Камчатнефтепродукта" по неповышению розничных цен на своих АЗС при росте крупнооптовых цен на нефтепродукты в мае-июне 2018 года - результат выполнения решения Правительства [РФ]. Они не были направлены на приобретение преимуществ перед конкурентами, поскольку в результате вышеуказанных действий АО "ННК-КНП" потерпело убытки, в отличие от ООО "ТСК", - зафиксировано в решении антимонопольного ведомства.

Напомним, что в конце мая с.г. заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Козак провел совещание, по итогам которого было принято решение о "заморозке" розничных цен на нефтепродукты на АЗС вертикально-интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) на уровне 30 мая. Следуя договоренностям, Группа компаний ННК зафиксировала цены на всех автозаправочных комплексах своей сети, в т.ч., на территории полуострова Камчатка. 

Не имея подобных обязательств, ООО "ТСК", инициатор жалобы на АО «ННК-Камчатнефтепродукт», реализовывало топливную продукцию по свободным ценам, которые превышали цену на заправках ВИНК. «Согласно информации, предоставленной ООО «ТСК», в мае-июне 2018 года ООО «ТСК» получило доходы по АЗС» - отмечается в Решении УФАС по Камчатскому краю, что противоречит предоставляемой ранее независимыми АЗС информации об убыточности их деятельности.

«Факты отпуска АО «ННК-Камчатнефтепродукт» нефтепродуктов на свои АЗС по ценам ниже отпускных цен конкурентам, осуществляющим деятельность на рынке розничной торговли нефтепродуктами, а также получения преимуществ от «замораживания» розничных цен на нефтепродукты, не подтвердились» - резюмируется в решинии УФАС.

Группа компаний ННК ответственно заявляет, что продолжит работу по бесперебойному обеспечению потребителей Дальневосточного федерального округа, включая полуостров Камчатка, качественными нефтепродуктами, сохраняя стабильную ценовую политику в регионе своего присутствия.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: ННК-Камчатнефтепродукт  нефтепродукты  топливо  ннк  АЗС  законодательство  бензин  ФАС 



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