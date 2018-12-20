Строители Дальнего Востока пытаются добраться до небес

Столицы регионов Дальнего Востока вступили в заочное соревнование по высоте самых этажных зданий

Сегодня небоскребы считаются одним из признаков современной цивилизации. Их отсутствие в городской среде приравнивается к глухой провинции. Поэтому для повышения престижа и Владивостоку, и Хабаровску стало важным повысить свою этажность и построить настоящие небоскребы.

Многолетнее соперничество вскоре, похоже, может успешно завершиться. И похоже, что первым на Дальнем Востоке зданием, преодолевшим отметку в 150 метров, станет двухсекционный дом ЖК «Аквамарин».

«Аквамарин» понизили

Предполагалось, что он будет введен еще к саммиту АТЭС 2012 года, притом что идея его строительства прорабатывалась еще с начала этого тысячелетия. Однако сегодня застройщик вынужден ориентироваться уже на сдачу его лишь в конце 2020 года. При том, что строительство коробки здания к этой зиме, скорее всего, уже завершится. Ранее оно несколько раз останавливалось по причине нехватки денег. Но теперь эта проблема, похоже, благополучно преодолена.

На первом этаже ЖК «Аквамарин»завершаются работы по сооружению каркаса.



Перед тем, как проекту ЖК «Аквамарин» дали «добро», он подвергся суровой критике и ревизии. В итоге, его высотность была уменьшена, что должно было снизить резкий контраст между ним и окружающей городской средой. Теперь высота первого из пяти зданий «Аквамарина» должна быть около 155,5 метров. Строится комплекс в районе бухты Федорова на месте бывшего завода «Металлист», обанкротившегося и ликвидированного в условиях новой экономики.

Застройщик - СП «Строитель» - позиционирует проект как «единственный комплекс класса «элит» на Дальнем Востоке», и первый двухсекционный его дом - как «первый небоскреб Сибири и Дальнего Востока». Судя по цене, это, возможно, близко к истине. Хотя для соседнего Китая, где коробку подобного здания на основе металлокаркаса собирают всего за месяц, подобная высотка сегодня считается рядовой.

В трехуровневой встроенной парковке здания обещано 250 машино-мест. Еще 600 мест будет на придомовых парковках. На крыше нескольких «аквамариновых небоскребов» запроектированы вертолетные площадки.

О планах строительства следующих жилых зданий комплекса застройщик пока не говорит, но вероятно, что каждый последующий дом «Аквамарина» будет строиться быстрее. К этому надо добавить, что существует и вторая очередь строительства комплекса «Аквамарин». Она будет осуществлена на самом берегу моря, и в ее составе - объекты нежилого назначения, которые и создадут первой очереди определенную «элитность». Среди них - большой яхт-клуб, фитнес-центр, торгово-развлекательный центр с парковкой на 1000 машин, офисы и пр.

Досье "Золотого Рога": Недавно завершенный во Владивостоке жилой комплекс «Атлантис-II» в районе ул. Тигровой имеет высоту 90 метров, строящиеся ЖК «Атлантикс Сити» в районе «Дальпресса» - 101 метр, и ЖК «Магнум» на ул. Володарского, 1 - более 105 метров.В настоящее время берег, отведенный под проект, огорожен. От него начата отсыпка грунта в море, поскольку большая часть очереди распространится на акваторию. Однако грандиозная отсыпка, которую намечали здесь ранее, похоже, заменена на вместительный яхтенный паркинг.

Ранее предполагалось, что строительство второй очереди «Аквамарина» будет идти параллельно строительству первой - жилой, но не получилось.

«Бриллиант» ищет деньги

В июле этого года в Хабаровске должны были состояться торжества по поводу ввода в эксплуатацию другого «первого на Дальнем Востоке небоскреба», оптимистично названного застройщиком «Бриллиантом чистой воды». Однако к этому времени у него даже не появилось разрешения на строительство заявленного небоскреба. Поэтому начало созидательной деятельности на стройплощадке было перенесено на осень. И, хотя осень уже завершилась, новость о начале строительства пока не оглашена, и совсем недавно стало известно, что его перенесли на суровый декабрь, от которого уже недалеко и до весны.

Амбиции хабаровского застройщика уперлись в финансовые возможности.

Так будет выглядеть хабаровский небоскреб изнутри.

Известно, что инвестор-застройщик - компания ООО «Офис-Центр» - пока что опирается на финансовые возможности в размере около 3 млрд рублей. А общая цена строительства - около 10 миллиардов. Идет поиск соинвесторов. С ним компания выходила на прошедший во Владивостоке очередной ВЭФ, но насколько успешно - это глубокая бизнес-тайна.

По проекту, небоскреб «Бриллиант чистой воды» должен подняться в высоту на 235 метров (первоначально - на 210 метров) или на 62 этажа, далеко обогнав «Аквамарин». Здание должно появиться в центре Хабаровска в районе площади Блюхера. По соглашению с администрацией города, застройщик должен будет преобразовать ее так, чтобы у «Бриллианта» появилась хорошая огранка.

Предполагается, что в здании разместятся торговый центр, гостиница на пять звезд, апарт-отель, офисы, магазины, киноцентр, конгресс-холл на тысячу мест, смотровая площадка, два бассейна, один из которых будет открытым и с эффектом водопада и т.д. В его комплексе предусмотрен выездной автотоннель длинной в 700 метров из подземного паркинга, который пройдет под улицей Ленина и вдоль улицы Калинина. В самом паркинге, устроенном в подземных этажах небоскреба, предусматривается 1 900 машино-мест.

Представитель застройщика этого небоскреба Александр СИДОРЕНКО отметил, что к настоящему времени сформирована концепция проекта, подготовлены бизнес-план и финансовая модель, проведены инженерно-геодезические, сейсмотектонические исследования, инженерно-геологические изыскания. Продумывается, как с пользой для проекта задействовать подземные источники вод, которые на определенном этапе заставили вносить в проект корректировки. Подсказанное проектировщиками решение - использование воды для кондиционирования здания - позволит экономить небоскребу в эксплуатации около 30 млн рублей в год.

Парадокс, но строительство и этого дальневосточного небоскреба сегодня планируется завершить в 2020 году. Эта претензия на срок вполне понятна, поскольку, если такое действительно произойдет, то Владивосток недолго сможет быть лидером в покорении небоскребами дальневосточного неба. Хотя в настоящее время приморская столица по количеству строящихся зданий свыше 20 этажей является одним из лидеров в стране.

Александр Сидоренко мечтает о том, что после того, как в Хабаровске завершится строительство «Бриллианта чистой воды», этот город сможет переманить из Владивостока проведение Восточного экономического форума и многих богатых туристов, которые сегодня оставляют там свои деньги.

Эти амбиции застройщика сталкиваются с жестокой реальностью - жители соседних с готовящимся к строительству небоскребом домов протестуют, полагая, что их строения в результате осуществления этого проекта могут серьезно пострадать.

Известно, что отсутствие разрешения на строительство небоскреба в какой-то степени связано с тем, что и у городского департамента архитектуры и строительства, и у федеральной структуры «Главгосстройэкспертизы» долгое время остаются к этому проекту серьезные претензии. Поэтому оптимистично называемый застройщиком новый срок окончания строительства «Бриллианта чистой воды» пока что представляется мало реальным.

В настоящее время самым высоким зданием Хабаровска считается бизнес-центр «Новый квартал» на ул. Карла Маркса, 96а высотой 103 метра, на втором месте - Спасо-Преображенский кафедральный собор на площади Славы, высотой 95 метров, и на третьем - ЖК «Казачья гора», покоривший 89 метров. Ряд зданий в городе достиг высоты в 85 метров.

Мечта Сахалина

По приглашению сахалинской строительной компании «Сфера» в январе 2011 года в Южно-Сахалинск приезжал известный американский архитектор Адриан СМИТ, проектировавший самое высокое на сегодня здание - Бурж Халифа (около 830 метров) в городе Дубай в Объединенных Арабских Эмиратах и еще три других небоскреба, входящих в первую десятку самых высоких зданий мира. Предметом переговоров с ним было строительство многофункционального комплекса «Лаперуз», который тоже должен был стать первым на Дальнем Востоке небоскребом. Два вертикальных, в 20 и 30 этажей, здания комплекса предполагалось возвести в центре города на пересечении Проспекта Мира и ул. Буюклы.

Амбиции сахалинской компании, замыслившей это строительство на участке земли, выкупленной у муниципалитета, совпали с желанием маститого архитектора сделать небоскреб для России. В составе проекта этого многофункционального комплекса, рабочую документацию которого должна была подготовить одна из японских компаний, планировались жилой дом на 181 квартиру, административно-офисный центр на 1 050 работников, спортивно-оздоровительный блок, предприятия ресторанного типа на 330 мест, подземно-надземная автостоянка на 297 автомашин и пр.

Предполагалось, что реализация проекта обойдется примерно в $150 млн и финансировать его компания-застройщик собиралась, привлекая пул заинтересованных банков. Начать работы планировалось во второй половине 2012 года, а закончить - через два с половиной года.

Однако в дальнейшем по каким-то причинам компания «Сфера» отказалась от грандиозного для Сахалина проекта. В итоге, город пока что довольствуется относительно скромным по высоте 16-этажным зданием уровня бизнес-класса в комплексе ЖК «Адмирал», построенном в конце 2014 года. При том, что именитый американский архитектор отметил, что для Южно-Сахалинска технически нет препятствий для строительства небоскребов высотой в 300 и более метров. Повышенная сейсмика при этом не препятствует таким проектам, но очень важно учитывать сильные ветровые нагрузки.

То есть, у островной области еще есть время и шанс бросить высотный вызов Хабаровску и Владивостоку. Ее главный город территориально очень стеснен, и повышение высотности - один из выходов из сложной для него проблемы.

До сего дня самая грандиозная высотная идея для Дальнего Востока была озвучена во Владивостоке в начале 90-х - предполагалось, что на острове Русском необходимо построить небоскреб высотой более километра, который бы свидетельствовал о могуществе новой России. В то время осуществление подобного строительства казалось сказкой. Однако уже в будущем году в городе Джидде в Саудовской Аравии предполагается завершить начатое в 2013 году строительство небоскреба «Королевская башня» высотой более километра, притом что первые наброски этого проекта пытались штурмовать высотную милю - 1 600 метров.

Ограниченная высотность

Для других дальневосточных городов стремление к покорению неба высотными зданиями не характерно. Даже в отдаленной перспективе вряд ли небоскребы появятся в Анадыре или Биробиджане - малочисленное население и отсутствие дефицита земли для строительства предполагают развитие исключительно малоэтажной застройки. Она останется в приоритете и в Магадане, хотя здесь самое высокое построенное в 2011 году здание - Свято-Троицкий собор - имеет высоту с центральным куполом и крестом 71,2 метра. Строить здесь здания выше застройщики пока не планируют.

Больше всего шансов на повышение высотности из дальневосточных столичных городов - у Благовещенска, где в последние годы несколько проектов оспаривали право на самое высокое здание.

Многие до сих пор полагают, что самым высоким зданием города стоит считать гостиницу «Азия», построенную строительной компанией «ХуаФу». Вместе с крутящимся рестораном ее высота считается 21-этажной. Но формально здание - 17-этажное и высотой всего 65 метров. Есть сведения, что по метрам гостиница уступила первенство сначала 19-этажному ЖК «Берег Удачи», построенному компанией «Удача-Строй», а затем - построенным два года назад трем башням бизнес-класса ЖК «САР», которые достигли высоты в 75 метров - критической для проектов, за которой требования к ним резко возрастают, и без санкции «Росгосстройэкспертизы» строительство невозможно.

Стоит отметить, что генеральный директор строительной компании «ХуаФу» Хэ Вэньань заявил, что в осуществляемом этой компанией в Благовещенске крупном проекте «Маленькая Венеция» предусмотрены сооружения выше гостиницы «Азия», и, вероятно, они могут еще побороться за высотное первенство в городе. Но это строительство из-за финансовых проблем приостанавливалось. Предполагалось, что этой осенью оно возобновится. В настоящий момент есть уже сданные объекты «Маленькой Венеции», но освоение от общей сметы в 7 млрд рублей составляет всего около 10%. Сейчас застройщик считает возможным завершить это строительство в 2020 году.

Где-то около 75 метров по высоте сегодня самые высокие дома в приморском Артеме. В последние несколько лет компания «Восточные ворота» ввела три 24-этажных дома ЖК «Артемовские высоты», притом что в соседнем Владивостоке такие здания стали рядовыми. Стоит отметить, что у этого города высотный потенциал оказался выше, чем у более крупных Уссурийска и Находки, где самые высокие здания остаются на уровне 16-17 этажей.

В Комсомольске-на-Амуре самый высокий жилой комплекс в городе решил построить КнААЗ. Об этом было заявлено два года назад. При переменной этажности, этот комплекс должен достигать 21 этажа. В нем должно быть 850 квартир. В настоящее время высотность Комсомольска - не более 16 этажей.

На этом же уровне остаются и самые высокие здания в Якутске. Первенство принадлежит построенному компанией «ДЭУС» дому «элит-класса» на пересечении ул. Пояркова - Дзержинского, известному как «Золотая башня». Он всего 16-этажный, но общая высота - около 60 метров. А построенный компанией «Товары Саха Якутместпрома» 17-этажный шестисекционный дом на ул. Короленко, 25 оказался ниже на 3,8 метра. Однако этому зданию городской архитектурой было предписано один этаж убрать, поскольку правилами застройки города строить выше 16 этажей здесь пока запрещено.

Строгие ограничения по высотности зданий остаются и на Камчатке. Самые высокие здания в Петропавловске-Камчатском - на уровне 16 этажей. Долгое время, еще с прошлого века, первенство оставалось за 16-этажным жилым домом в районе остановки «Коммунпроект». Предполагалось, что в перспективе в городе аналогичные сейсмоустойчивые прочные дома будут строиться еще. Но планы пока не сбылись. А первенство по высоте это здание несколько лет назад уступило офисному центру «Новкам» или в простонародье, за его оригинальную форму, - «Кукурузе». По этажности это здание сопоставимо с жилым домом - 14 надземных этажей и 2 подземных, но высота офисного этажа заметно выше жилого. Соответственно, и само оно в целом выше.

Из других зданий на Камчатке с названными двумя зданиями сопоставим Кафедральный соборный комплекс во имя Святой Живоначальной Троицы, имеющий высоту 42,5 метров.

КСТАТИ

Суд запретил строительство высотки во Владивостоке

Арбитражный суд Приморского края отказал «Первому приморскому специализированному застройщику» (ППСЗ) Александра ЛОЗЕБНОГО, который требовал вернуть ему отозванное городскими властями разрешение на строительство многоквартирного 22-х этажного дома на Эгершельде во Владивостоке.

Суд выявил нарушения в выдаче разрешения и подтвердил изменившуюся категорию земель, теперь на этом участке можно строить только малоэтажный дом высотой не более четырех этажей, сообщает ИА PrimaMedia.

Напомним, 27 апреля 2018 года администрация Владивостока, которую тогда возглавлял Виталий ВЕРКЕЕНКО, отозвала выданное прежним руководством города разрешение на строительство многоквартирного жилого дома на ул. Полевая, 6 (конец Эгершельда). Отказу предшествовали письма жильцов соседних домов (ул. Леонова, 66 - ТСЖ «Два адмирала»), которые обращали внимание городских властей на то, что застройщик собирается возвести многоэтажку всего в нескольких метрах от существующих домов, детской площадки и школы № 39 с пришкольным стадионом. Как видим, суд поддержал доводы мэрии.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.