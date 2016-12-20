"Бизнес нам доверяет и чувствует наше плечо"

Исполнительный директор Гарантийного фонда Приморского края Ксения Плетцер отвечает на вопросы деловой газеты «Золотой Рог»

Расширение круга банков-партнеров, укрепление связей с бизнес-сообществом региона, повышение рейтинга надежности, 20-процентный рост обращений предпринимателей за поддержкой - таковы итоги работы Гарантийного фонда Приморского края в уходящем году. Об этом деловой газете «Золотой Рог» рассказала исполнительный директор фонда Ксения ПЛЕТЦЕР.

- Ксения Валерьевна, давайте начнем с приятной новости для клиентов: снизив размер комиссии, фонд стал еще доступнее для бизнеса Приморья. Чем это было обусловлено? Обычно на такие шаги толкает конкуренция. Но у фонда конкурентов нет…

- Если подходить к этому решению с точки зрения бизнеса, то оно действительно может выглядеть странным. Но напомню, что Гарантийный фонд - это некоммерческая организация, а следовательно, извлечение прибыли из своей деятельности не является для нас самоцелью. Наша главная задача - обеспечить доступ к финансовым ресурсам наших партнеров - банков и лизинговых компаний. Более того, мы рассчитываем серьезно увеличить в ближайшие два года число компаний, получивших нашу поддержку.

- Каким образом?

- Став еще доступнее для бизнеса Приморья. Это произойдет в несколько этапов. Новая продуктовая линейка фонда, утвержденная в ноябре этого года, будет протестирована и доработана в течение следующего года. Мы хотим получить от наших клиентов и партнеров обратную связь, проанализировать эффективность изменений и понять, правильную ли дорогу мы выбрали.

Также в планах на следующий год - улучшение условий для инвестиционных кредитов, оформляемых на срок более трех лет, суммой свыше 10 млн рублей. На сегодня ставка по комиссионному вознаграждению фонда для таких кредитов уже вдвое ниже стандартной, но, на наш взгляд, этого недостаточно, поскольку основная нагрузка по выплате вознаграждения ложится на предпринимателя сразу, в момент оформления кредита и поручительства. И чем больше срок и значительнее сумма договора поручительства, тем существеннее размер единовременной выплаты комиссии фонду. А это дополнительная финансовая нагрузка на бизнес.

В этом году Фонд расширил партнерство: мы подписали соглашения о сотрудничестве с ПАО «Бинбанк», ПАО «Банк «Финансовая Корпорация Открытие», укрепили наши партнерские отношения с Примсоцбанком, банком «Приморье».

В январе 2017 года мы выйдем на подписание соглашения с Фондом развития Дальнего Востока и Забайкалья и сможем принимать участие в реализации крупных инвестиционных краевых проектов, финансируемых данным фондом по ставке 5% годовых.

- Продуктовая линейка фонда в уходящем году пополнилась новыми предложениями, расскажите о них.

- Это четыре продукта. «Госзаказ» разработан специально для компаний - участников госзаказа в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ, «Приоритет» - для компаний, ведущих свою деятельность в приоритетных для Приморского края отраслях, для резидентов ТОРов и Свободного порта Владивосток. Программа «Партнер» действует для совместных сделок Фонда и его федеральных партнеров - АО «Федеральная корпорация по развитию МСП», АО «МСП Банк». А для крупных сделок в рамках продукта «Успех» утверждены снижение тарифов по ставке комиссионного вознаграждения и возможность его выплаты в рассрочку.

- Как реагирует на это бизнес края?

- Позитивно. Фонд укрепил связи с предпринимательским сообществом региона - Региональным отделением Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА России», клубом молодых предпринимателей Приморья Primbiz, Общественным советом предпринимателей ПК, Центром развития предпринимательства Владивостока, Центром развития экспорта Приморского края, Приморской торгово-промышленной палатой. Благодаря этому мы уже получили качественную обратную связь от предпринимателей о своей работе и учли их пожелания, в том числе при разработке новой продуктовой линейки фонда.

- Каким оказался для фонда 2016 год?

- Очень результативным. Количество обращений в фонд, по сравнению с прошлым годом, выросло на 20%.

У большинства наших дальневосточных коллег в этом году РА «Эксперт» понизило рейтинг надежности. Это было связано, прежде всего, с общей тяжелой ситуацией в экономике, когда на протяжении последних двух лет свои рейтинги теряли даже федеральные, системообразующие банки. Фонду удалось сохранить и подтвердить свой рейтинг надежности на конец года на уровне А «Высокий уровень надежности гарантийного покрытия» с прогнозом по рейтингу «стабильный» . И сегодня есть все основания полагать, что к концу 2017 года мы выйдем на уровень рейтинга А+.

Мы еще раз убедились: бизнес нам доверяет и чувствует наше плечо. В 2016 году в Приморье под поручительство Гарантийного фонда малому бизнесу края выдавался практически каждый третий кредит в ВТБ24, каждый девятый - в ПАО «Дальневосточный банк» и каждый десятый - в ПАО «Сбербанк». Высокий размер капитала фонда - 850 млн руб. - позволил нам участвовать в финансировании крупных инвестиционных проектов, что также повлияло на увеличение средней суммы поручительства и рост объема оказанной поддержки.

- Что пожелаете предпринимателям региона в новом, 2017-м году?

- Чтобы они, невзирая на экономическую погоду за окном, никогда не теряли бодрости духа и не сдавались - ни кризису, ни конкурентам, ни обстоятельствам. То, что сегодня кажется непреодолимым, завтра будет восприниматься всего лишь очередной ступенью вверх. Деловой и жизненный опыт десятков наших клиентов это наглядно подтверждает.

Кроме того, я желаю вам активно и уверенно развивать бизнес на родной земле. Сегодня Дальнему Востоку уделяется повышенное внимание, и это очень хороший знак. А Гарантийный фонд, со своей стороны, являясь инструментом государственной поддержки, будет чутко реагировать на ваши запросы и предугадывать ожидания. Предприниматели Приморья могут всегда рассчитывать на нашу поддержку и крепкое финансовое плечо.





Гарантийный фонд Приморского края: г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, офис 1001, тел. (423) 2-440-440, e-mail: info@garantprim.ru, www.garantprim.ru.

КОММЕНТАРИИ:



Василий УСОЛЬЦЕВ, первый вице-губернатор Приморского края:

- Гарантийный фонд не только повышает доступность кредитных средств для бизнеса, но и становится полноценным партнером предпринимателей, оказывая им всестороннюю поддержку, консультируя по вопросам бухгалтерского учета, налогового законодательства и т.д. В 2016 году мы видим рост объема поручительств, увеличение числа клиентов. Тем не менее фонду есть куда расти, и приоритетом на будущий год должен стать малый бизнес края.





Андрей ЖАРСКИЙ, заместитель председателя Дальневосточного банка - управляющий Приморским отделением ПАО «Сбербанка»:

- С 31 октября мы снизили ставки по кредитам малому бизнесу, и теперь минимальная ставка по кредитам с обеспечением составляет 11,8% годовых, по беззалоговым - от 15,5% годовых. Параллельно расширяем сотрудничество c институтами поддержки предпринимательства, в том числе с Гарантийным фондом по линии кредитования среднего бизнеса и Фондом развития Дальнего Востока и Байкальского региона по программе «Доступный кредит для МСП».





Александр ВЯЛКОВ, управляющий Региональным операционным офисом «Владивостокский» ВТБ24 (ПАО):

- В 2016 году ВТБ24 сохранил растущий тренд кредитования и эффективно использует меры государственной поддержки малого бизнеса. В частности, сотрудничает с Гарантийным фондом Приморского края, который выступает поручителем за субъекты малого бизнеса при недостатке предмета залога. Практически каждая третья сделка структурируется с поручительством Фонда. Проводятся сделки с участием Корпорации МСП.





Cергей КОЛЕСНИКОВ, директор ООО «ВСК ТехноСтрой», клиент ПАО «Дальневосточный банк»:

- Наше сотрудничество с Гарантийным фондом Приморского края началось в 2014 году. Нам не хватало залоговых средств для получения кредита, и фонд предоставил поручительство. С тех пор мы неоднократно заручались его поддержкой. Это очень важно для компании, которая работает с госзаказчиками: оборотных средств часто не хватает, а строительство не ждет. В работе с фондом нас подкупают щадящие условия получения поручительства, скидка на комиссионное вознаграждение постоянным клиентам, а также оперативность рассмотрения документов и принятия решения. В последний раз это заняло всего сутки.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.