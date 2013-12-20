В команду жюри премии "Серебряный Лучник" - Дальний Восток вошли 11 экспертов

«Серебряный Лучник» - Дальний Восток готов представить команду жюри III региональной премии в области развития общественных связей. В ее состав вошли 11 экспертов, которым уже через несколько недель предстоит выбрать самые интересные проекты в сфере коммуникаций.



Среди членов конкурсной комиссии – как новички, так и те, кто уже неоднократно принимал участие в работе оргкомитета дальневосточной премии. Это теоретики и практики в области связей с общественностью, специалисты из госструктур и крупнейших частных компаний из различных субъектов Дальневосточного федерального округа – Приморья, Хабаровского края, Камчатки и Сахалина. Кроме того, впервые в команду жюри вошел представитель Якутии – это Советник президента Республики Саха (Якутия) в сфере информационной политики, средств массовой информации, общественных объединений и организаций Татьяна Тарасова. В состав группы войдут и специально приглашенные эксперты из Москвы, чье присутствие прибавит судейству большую объективность.



Как отметил генеральный директор PR-агентства FEFER Вячеслав Меркурьев, «Серебряный Лучник» - Дальний Восток – уникальное в своем роде мероприятие как для участников, так и для жюри. Премия позволяет не только аккумулировать лучший PR-опыт регионов округа, но и на примере состава конкурсной комиссии является едва ли не единственной площадкой для коммуникации между ведущими специалистами российских городов. «Команде экспертов будет непросто. С каждым годом количество и качество проектов значительно растет, и в этой ситуации деятельность жюри действительно представляет собой кропотливую работу: надо внимательно изучить работы, проанализировать их и объективно и аргументированно оценить. Но от этого премия становится только интереснее», - считает Вячеслав Меркурьев.



Напомним, прием заявок на участие в конкурсе «Серебряный Лучник» - Дальний Восток завершится 27 декабря. Эта же дата является окончанием срока приема готовых описаний номинированных проектов. Таким образом, у всех желающих присоединиться к соискателям премии остается еще 2 недели для того, чтобы заполнить регистрационную форму на сайте www.luchnik-dv.ru и прислать свои работы в адрес оргкомитета luchnik@agt-dv.ru. Участие в конкурсе бесплатно, а количество заявленных проектов не ограничено.



Дополнительную информацию о порядке регистрации, требованию к оформлению проектов и прочие полезные сведения можно получить на сайте www.luchnik.ru в разделе «Региональные конкурсы» или на сайте www.luchnik-dv.ru.

ZRPRESS.Ru, Владивосток.