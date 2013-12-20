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Прием заявок на участие в конкурсе "Серебряный Лучник" - Дальний Восток близится к завершению

20 Декабря 2013, 14:44 | Дальний Восток

Войти в число соискателей премии "Серебряный Лучник" можно до 27 декабря.

Старт заявочной кампании был дан 10 октября, и сегодня список претендентов на победу представлен участниками из Приморья, Магаданской и Еврейской автономной области, с Камчатки и Сахалина. Традиционную активность демонстрирует Приморский край, от которого зарегистрировано 22 проекта, сообщили ZRPRESS.Ru в Исполнительной дирекции региональной премии «Серебряный Лучник»- Дальний Восток.

Примечательно, что область применения работ, поступивших в адрес оргкомитета, различна, о чем свидетельствует  профессиональная принадлежность соискателей. Наряду со специалистами в области коммуникаций, среди претендентов на получение III региональной премии «Серебряный Лучник» - Дальний Восток – волонтеры, представители общественных объединений и деловых кругов, работники культуры, сферы образования и системы здравоохранения.

Уже через две недели все проекты, заявленные на конкурс, будут переданы на рассмотрение жюри. В течение месяца группа из 11 экспертов будет давать профессиональную оценку каждой работе, оценивая ее актуальность, новизну и эффективность. По результатам дистанционного голосования будет выбрана тройка лидеров в каждой из четырех номинаций премии, после чего финалистам предстоит пройти публичную защиту своих проектов. Открытые презентации состоятся во Владивостоке 7 февраля, и в этот же день, на торжественной церемонии закрытия конкурса, станут известны обладатели  III региональной премии «Серебряный Лучник» - Дальний Восток.

Стоит также отметить, что десять дальневосточных проектов получат возможность принять участие в федеральном конкурсе без регистрационного взноса, а один из них (по решению жюри) войдет в шорт-лист Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» и получит право на публичную защиту в Москве.

Дополнительную информацию о порядке регистрации, требованию к оформлению проектов и прочие полезные сведения можно получить на сайте www.luchnik.ru в разделе «Региональные конкурсы» или на сайте www.luchnik-dv.ru.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

 

 

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Теги: премия  Серебряный лучник 



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