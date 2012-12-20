Амурское пароходство получило BIC-код

ОАО «Амурское пароходство» (холдинг RFP Group) получило сертификат о присвоении индивидуального префикса «ARSU» для BIC-кода контейнеров.

Индивидуальный префикс является неотъемлемой частью BIC-кода и выдается собственнику контейнера в соответствии с международным стандартом ISO 6346 и Международной таможенной конвенцией. Его наличие на контейнере является обязательным, так как по нему определяются точное наименование и адрес владельца контейнера.

Префикс и код дают возможность оперативно идентифицировать собственника контейнера в процессе морской, железнодорожной и автомобильной перевозки грузов по всему миру. В период навигации «Амурское пароходство» осуществляет контейнерные перевозки по нескольким внутренним и международным маршрутам бассейна реки Амур, включая регулярные линии Хабаровск – Николаевск-на-Амуре, Советская Гавань – Охотск, Хабаровск – Тунцзян, Благовещенск — Хэйхэ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.