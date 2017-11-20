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Дальневосточный бизнес от давления будет защищать спецкомиссия
Террор со стороны армад контролеров поставил бизнес региона на грань выживания
Теперь инвестор, работающий на Дальнем Востоке, может по электронной почте обратиться в специально созданную рабочую группу по защите прав и законных интересов инвесторов на территории ДФО и пожаловаться на работу контрольно-надзорных ведомств, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр ГАЛУШКА и Генеральный прокурор России Юрий ЧАЙКА утвердили положение о межведомственной рабочей группе по защите прав и законных интересов инвесторов на территории Дальневосточного федерального округа.
Ранее об избыточности и излишнем обременительном контроле за предпринимателями на Дальнем Востоке на заседании Президиума Госсовета во Владивостоке говорил Президент страны Владимир ПУТИН.
«Мы говорим об этом чуть ли не постоянно, когда проверки бизнеса проводятся без необходимых оснований и разрешений», - подчеркнул глава государства.
Вопросы защиты прав инвесторов на Дальнем Востоке России также обсуждали на совместной коллегии Генеральной прокуратуры и Министерства РФ по развитию Дальнего Востока летом этого года в Хабаровске. Тогда же вице-премьер - полпред Президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий ТРУТНЕВ заявил, что, по данным опроса предпринимателей Дальнего Востока, основным барьером в осуществлении своей деятельности инвесторы называют давление со стороны контрольно-надзорных органов. Только в дальневосточном регионе за последние 2,5 года в отношении предпринимателей было проведено свыше 130 тысяч всевозможных проверок.
Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка считает, что излишнее внимание со стороны контрольно-надзорных органов напрямую повлияло на инвестиционный климат в регионах. Напомним, что в 2017 году только один дальневосточный регион - Хабаровский край - вошел в первую половину рейтинга оценки инвестиционного климата в регионах России, заняв 40-е место.
«Рейтинг показал, что ключевой негативный фактор инвестклимата на Дальнем Востоке - административное давление», - заявил глава Минвостокразвития. - Сегодня о таком давлении и чрезмерном внимании предприниматель может заявить в рабочую группу, написав обращение на электронный адрес businesspravo@investvostok.ru.
«Во всех субъектах контролирующими органами нарушаются специальные требования к проведению проверок юридических лиц, работающих в пределах территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток», – заявил Генеральный прокурор России Юрий Чайка.
Глава Минвостокразвития России также привел «антирейтинг» структур, негативно влияющих на развитие бизнеса на Дальнем Востоке, составленный на основе опроса предпринимателей. Лидирующие позиции в нем занимают Налоговая служба, Роспотребнадзор и Россельхознадзор.
Руководителями рабочей группы по защите прав дальневосточных предпринимателей стали первый заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Осипов и первый заместитель Генерального прокурора России Александр Буксман. В состав группы вошел генеральный директор Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леонид Петухов и руководитель Корпорации развития Дальнего Востока Денис Тихонов.
Евгений СИДОРОВ, Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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