Идеей побывать на Курильских островах меня заразил губернатор Сахалинской области Олег КОЖЕМЯКО. Посмотреть своими глазами, на что пошли миллиарды курильской программы и счастливы ли от такой финансовой благодати люди, проживающие на островах, было соблазнительно, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Я была на островах лет двадцать назад, и в воспоминаниях не только восторг от тамошних красот, но и застрявшее в сознании ощущение непредсказуемости: отправляясь в командировку на неделю, нужно было быть готовым к долгим ожиданиям летной погоды или хотя бы более-менее спокойного моря, позволяющего теплоходу загрузить пассажиров на рейде. Еще из прошлого: островное население, в основе которого было немало бывших вербованных на рыбоконсервные заводы, прагматиков, ехавших за тогда длинным рублем, и романтиков, представлялось дружной семьей, где подавляющее число ее членов было настроено, конечно же, на временное совместное проживание - до северной пенсии, до постройки квартиры на материке и так далее…





Высокооплачиваемые рабочие места, северные надбавки, хорошее снабжение - все, чем завлекало союзное правительство людей в отдаленные территории, работало. Как и работало, как часы, конвейерное производство - каждая вторая банка рыбных консервов в стране была курильская. В сезон население вырастало в разы, молодело от устремлявшихся сюда со всего союза студенческих отрядов. Вложившись в острова, государство всячески поддерживало статус-кво территории.

Сложившийся порядок вещей рухнул почти в одночасье по тому же сценарию, что и для всех отдаленных российских территорий, которые ну никак не могли вписаться в рыночные реформы. Только здесь, на островах, исход населения подстегнули еще и трагические события - мощнейшее землетрясение и вызванное им цунами в 1994 году. 9 баллов и 10-метровые волны принесли огромные разрушения на Шикотан, Кунашир и Итуруп. А главное, вселили в людей желание не испытывать больше судьбу. Население сократилось на треть. Многие российские регионы тогда безвозмездно предоставляли курильчанам квартиры, которые в итоге получили 1260 семей.

К началу 90-х относятся и всякие политические брожения. Правительство ГОРБАЧЕВА, а потом и ЕЛЬЦИНА в азарте реформирования советских основ государства чуть было не отдало Курилы. Наша слабость была на руку соседям, которые, помимо всего прочего, попытались взять в свои союзники и самих курильчан. Торг шел и на уровне населения, среди которого нашлись «оппозиционные» лидеры, заявлявшие: «Хотим жить как японцы! Готовы, вместе с островами, перейти под японский суверенитет».

Однако сказать, что Курилы остались за бортом федеральной политики, нельзя: в 1994 году была принята первая президентская федеральная целевая программа социально-экономического развития Курильских островов на период до 2000 года, которая потом была продлена до 2005 года. Правда, финансировалась она из рук вон плохо - на 18-20%. Денег у государства на выполнение деклараций просто не было. Острова обзавелись долгостроями, а учитывая, что после землетрясения многое нужно было строить с нуля, особой энергии перемен курильчане не почувствовали.

Но начало 2000-х было для островитян в определенном смысле рубежным. По большому счету, определились настоящие хозяева островов, те, кто не просто выжил, но и взял на себя роль деловых лидеров. Это и местные предприниматели, кто сегодня везет на острова продукты и все необходимое для жизни, включая бензин и дизтопливо. Это и крупные теперь рыбопромышленники, собравшие осколки советских рыбозаводов и в последние годы построившие здесь современные производства, каких и на материке пока нет.

Первые серьезные деньги - 1,6 млрд рублей - острова получили в 2006 году. Но устойчивый золотой дождь пошел над Курилами лишь с 2010 года. В ранге президента РФ острова посетил Дмитрий МЕДВЕДЕВ. Этот визит первого лица государства вызвал негодование восточных соседей, но для курильчан стал знаковым. Как признается начальник отдела культуры администрации Южно-Курильского муниципального округа Галина ГЛУШКОВА: «Как бабка пошептала. Он приехал и дал отмашку, все взяли под козырек. За очень короткое время было сделано максимум возможного. Хотя программа и существовала десятилетия, но на деле была просто декларацией. Все говорили: «Вы форпост России», - а финансирование было как у национальной окраины. Теперь, когда люди видят подтверждение высокого статуса Курильских островов, желающих уехать отсюда стало совсем немного».

Да чего теперь уезжать: если не считать сырой океанской погоды, плюсов жизни здесь гораздо больше, чем минусов. Главное, чтобы была работа.





Человек предполагает

В аэропорту Южно-Сахалинска у стойки регистрации местных авиалиний традиционный ажиотаж. Южнокурильский рейс накануне отменили по погоде: за сутки до этого шквальный ветер валил деревья и даже срывал непрочно закрепленные крыши. Но шансов улететь по расписанию много, сразу после регистрации вчерашнего рейса обещают начать оформление сегодняшнего, как только приземлится борт из Охи. Но на все, как говорится, воля божья. «Окно возможностей» может закрыться в любую минуту.

Семейная пара с задержанного рейса, опоздавшая на пять минут на регистрацию, оказалась, как говорится, у «занятого кресла». У женщины истерика… ее можно понять, она-то знает, как можно застрять в дороге не на одни сутки. Она уже подозревает сотрудников авиакомпании во всех смертных грехах (места отдали «блатным»?), апеллирует к губернатору и диктует кому-то текст, который срочно необходимо разместить на его сайте.

Дым прошлых «правил» перелета на острова начинает витать в воздухе… Хочется тоже куда-то бежать, суетиться, придвинуться заранее поближе к стойке регистрации… Успокаивает зам. главы администрации муниципального округа Константин БУТАКОВ, возвращающийся домой из командировки в областной центр: «Я уже третий раз за последние пару месяцев лечу, все будет нормально, погоду обещают хорошую - это главное».

Транспортная доступность островов в последние годы стала главным вопросом повестки дня курильской программы. На что потратились главным образом, так это на аэропорты и морские причалы. Практически заново построены аэропорты Буревестник на о. Итурупе и Менделеево на о. Кунашире. Причем с расчетом под прием в перспективе больших самолетов, типа «Боинг». Пробный полет уже был. Дооборудовать, дооснастить и… был бы спрос.

Сегодня на Кунашир летом пять рейсов, зимой - четыре.

На линии 50-местные Bombаrdie. И это уже не Ан-24. К новому году авиакомпания «Аврора» - монопольный воздушный перевозчик на острова - обещает закупить суда на 78 кресел, объясняет мне перспективы директор аэропорта Менделеево и председатель Южно-Курильской районной думы Сергей БОНДАРЕВ.

Он показывает недавно отстроенное главное здание аэровокзала, где не осталось никаких признаков заштатного аэропорта. Комфортный зал ожидания, багажное отделение - груз не надо теперь самому тащить из самолета, «получил сумочку на транспорте и вышел на площадь», поясняет Сергей Николаевич, отдавший воздушным воротам Кунашира не один десяток лет.

Аэропорт на Кунашире относится к классу горных: рядом высится действующий вулкан Менделеево. И это, конечно, накладывает свои ограничения. Но, насколько возможно, их стараются снимать, добавляя оборудование, помогающее экипажам при заходе на посадку.

Ну а всепогодных аэропортов, замечает он, и вовсе не бывает: «Вот Шереметьево и то время от времени останавливается из-за тумана, у нас же на Курилах если туман, то вообще в 50 метрах ничего не видно, никакое навигационное оборудование не спасет».

Директор аэропорта поясняет, что основной пассажиропоток летом, но все, кто заранее запасся билетом, если позволяет погода, летят без проблем, и уверяет, что, если будет надо, его коллектив готов принимать хоть несколько воздушных судов в день.

Воздушный транспорт на Курилах теперь успешно дополняет морской. Два пассажирских судна - «Игорь Фархутдинов» и «Поларис» - стоят на регулярных линиях и пользуются не меньшим спросом. Их уже не берут на «абордаж», как это было раньше. Ожидать подхода судна можно на современных морских вокзалах, а посадка происходит с удобного новенького причала.

Теплоходы «соединяют» между собой острова: Кунашир - Шикотан - Итуруп - дальше Корсаков и… новый рейс. Между Шикотаном и Кунаширом ходит муниципальный водный транспорт - местный плашкоут, который тоже старается придерживаться расписания, поскольку эти два острова входят в один район и их жителям важна связь с районным центром.

Положившись на такую основательно налаженную логистику и наслушавшись авторитетных мнений «все возможно», я и выстроила «наполеоновские» планы: Кунашир - Шикотан - Итуруп, и все за пять дней! При этом запаслась обратным билетом во Владивосток, который в силу минимального тарифа оказался невозвратным. Каким же очевидным был мой промах - отправляясь на Курильские острова, ни в коем случае не покупайте невозвратные билеты!

Мне пришлось возвращаться в Южно-Сахалинск с полдороги. На острова надвигался мощный шторм, с ветром, который срывает крыши и разрушает пирсы. Такие здесь не редкость, только за октябрь два таких шторма прошли по Сахалину и Курильским островам. Человек предполагает…





О самом насущном

У каждого свои представления о благоустроенности места, где живешь. Но есть базовые вещи. Асфальт - его просто не было раньше на Курилах. И хотя здесь по-прежнему в ходу поговорка: на островах без сапог, что в бане без полотенца, главной обувью для женщин стали туфельки. Просто на каблуках или на высокой шпильке - они так украшают ножку. Все главные дороги Южно-Курильска и уже большое количество дворовых проездов здесь закатаны в асфальт.

Вообще, дороги - особая тема курильской программы. Сегодня на всех населенных островах идет дорожное строительство. На Кунашире в асфальт одевается автодорога Южно-Курильск - Головнино, самая протяженная, связывающая районный центр с очень мало населенным пунктом (пока чуть больше 300 человек, не считая погранцов) - Головнино. Зато - каким перспективным. Вместе с главой района Василием СОЛОМКО едем по петляющей между сопок трассе: несколько километров отличного асфальта, потом гравийка, потом - рядом с аэропортом - еще несколько километров новенького асфальта. Есть чем гордиться главе района и о чем тревожиться: очень нужно успеть построить все запланированные дороги. Новая курильская программа принята, это обнадеживает, но времена какие непростые, с бюджетом страны вон что происходит… Только бы ничего не секвестировали по российской традиции.

Когда-то в Головнино находился рыбокомбинат. Потом много лет бухта представляла из себя настоящее кладбище ржавеющих кораблей. Недавно ее очистили, работу выполнили специалисты из ООО «Южно-Курильский рыбокомбинат» - самого крупного предприятия района. У рыбаков, построивших на Кунашире самый, пожалуй, современный рыбоперерабатывающий завод, далеко идущие планы. В районе Головнино они планируют заниматься развитием марикультуры.

Помимо дороги в отдаленном Головнино (находится в 50 км от Южно-Курильска) в последний год активно решают вопрос с надежным энергоснабжением. Здесь в прошлом году запустили два ветряка, которые работают в параллель с двумя новыми дизельными станциями. В программе - это строка «развитие источников нетрадиционной энергетики», специалисты говорят: «когенерации» - ветродизельная станция мощностью 740 кВт.

Василий Соломко говорит о сельскохозяйственных перспективах этого уголка Кунашира. Когда-то на рубеже «смены эпох» в Головнино успешно работал совхоз «Дальний», который кормил островитян всем своим - картошкой, овощами, молоком и мясом. От бывшего «кормильца» остались пастбища, повсеместно заросшие пахотные земли. Теперь в районе вынашивают план возродить свое сельхозпроизводство. Есть инвестиционный проект и перспективный предприниматель. В этом году не удалось получить поддержку (финансирование) проекта из областного бюджета. По словам Василия Дмитриевича, что-то там с цифрами неувязка вышла. Но от идеи отказываться никто не собирается. Сейчас нужно все лучше посчитать и вписаться в требования областного минсельхоза.

Государство и область вкладываются в острова и ждут инициативы от местных жителей.

Но возвращаясь к энергетике, основе основ жизнеобеспечения... Помимо головнинского изолированного узла (два маленьких поселка - здесь уже узел), где пытаются использовать нетрадиционные источники энергии, на Кунашире для обеспечения теплом, горячей водой и электроэнергией Южно-Курильска уже давно «эксплуатируют» подземную кочегарку вулкана Менделеево, который живописно смотрится с любой точки районного центра. Фумарольные поля и клубы пара в нескольких километрах от жилья не пугают местных жителей. Хотя сам вулкан, как рассказали мне в местном музее, может представлять серьезную опасность для поселка, поскольку он газового типа. При извержении не лава и пепел, а именно легко управляемые ветром газы могут угрожать Южно-Курильску.

Но, как бы то ни было, здесь действует и скоро будет заменена на новую геотермальная станция. Мне рассказывает о ней заместитель главы района Константин Бутаков, отвечающий за вопросы энергетики и ЖКХ. Константин Юрьевич очень доволен жизнью на острове и говорит, что благ цивилизации сегодня здесь побольше, чем в любой российской сельской местности. Сам он до переезда на Курилы жил в Амурской области и не увидел там особых преимуществ.

- Здесь установлена турбина 7,4 МВт, это в два раза больше той, что будет скоро выведена из эксплуатации, - показывает он мне стройплощадку на склоне вулкана и объясняет новую технологию. - Для работы станции уже подготовлено пять скважин, каждая - 2 км глубиной. Еще будут пробурены две наклонные скважины - 1,2 км. Защищенный запас пара до 32 лет.

Генеральным подрядчиком на стройке выступает компания «Дальэнергоинвест», которая взялась за строительство дорогостоящего объекта (1,4 млрд рублей) на условиях концессионного соглашения.

Новая бинарная электрическая установка Мутновской геотермальной станции позволит почти в два раза по сравнению с дизельной снизить себестоимость получаемой электроэнергии.









Рыба здесь вс е

Рыба - основа островной экономики. Была, есть и будет. Вряд ли добыча полезных ископаемых - золота или редких металлов, - о которой в последнее время все больше говорят, или туризм как бизнес в ближайшее время изменят ее лицо. Сегодня, обсуждая возможность создания на Курильских островах территории опережающего развития (ТОР), именно море и его дары берут за «якорь». Вопрос привлечения на острова новых инвесторов в эту отрасль не так прост: ресурс ограничен и он, как известно, уже поделен на несколько лет вперед. Компании, уже здесь работающие, за свои квоты держатся и в последние годы активно инвестируют в береговую переработку.

Досье «Дальневосточного капитала»: Рыбопромышленные предприятия округа имеют береговые перерабатывающие мощности, холодильники общим объемом более 8 тыс. тонн, морозильные камеры более 500 тонн/сутки, консервные линии 500 туб/сутки, икорное производство, рыбомучной цех. Кроме того, предприятия отрасли имеют более 30 рыбодобывающих и транспортных судов. Наиболее стабильно работают крупные предприятия: филиал «Крабозаводск» ЗАО «Курильский рыбак» и ООО «ПКФ «Южно-Курильский рыбокомбинат», которые обеспечивают основную занятость местного населения. Основные объекты промысла - сайра, тихоокеанский лосось, минтай, треска, морской еж.





Если заговорить на Кунашире с кем-то из местных на улице, то большая доля вероятности, что встретишь рыбака. Моим первым днем на острове было воскресенье. В поисках, где бы пообедать, познакомилась с двумя Игорями Михайловичами, которые просто не могли оставить приезжую голодать и взялись помочь мне найти работающее кафе. Увы - только вечерний ресторан: выходной, однако. Подбросив меня на своем видавшем виды «Сафарике» к одной двери, они терпеливо ждали, удачным ли будет мой заход. И везли к следующему заведению. А расстояние-то в лучшем случае сотня метров. Это было первое островное знакомство и первое ощущение другого человеческого общежития. Потом я много раз убеждалась, что добросердечные отношения здесь еще в ходу. Особый островной менталитет отнюдь не миф.

Мои новые знакомые оказались работниками рыболовецкой компании, которая добывает морского ежа и прямиком везет его на соседний берег в Японию (расстояние-то какие-то десятки миль, а то и меньше). На родной берег деликатесная продукция не попадает, да и нет здесь на нее особого спроса. Но все, как они утверждают, в этом бизнесе теперь цивилизованно. Браконьерство, которое имело место в этих краях еще несколько лет назад, сходит на нет. Да и работа водолазов (главным образом это владивостокцы) идет с соблюдением всех правил техники безопасности. Все отлажено, главное, чтобы инициатив не было типа «ежа на берег» или еще каких. Так я поняла моих собеседников.

Вообще, рыбная отрасль на островах пережила трудные времена, но восстановилась и продолжает развиваться. Типичная страница этой истории - ООО «Южно-Курильский рыбокомбинат». Предприятие возникло на руинах пережившего внешнее управление и окончательное банкротство с распродажей полуразрушенной «конкурсной массы». В 2001 году сюда пришли новые собственники, комбинат возглавил Константин КОРОБКОВ - не местный житель, сахалинец с морским образованием и опытом организации береговой рыбалки.

Как говорит Константин Викторович, «первая задумка была - просто выжить». Несколько лет рассчитывались с долгами, работали в минус, пытались привести в порядок земельные вопросы. Работали только на летней лососевой путине. Но самым ценным ресурсом предприятия были квоты. Постепенно приобретали флот, расширяли ассортимент, вовлекали в оборот новые виды биоресурсов, увеличивали сроки работы комбината. Сегодня предприятие работает круглогодично на разных видах рыбы, имеет более 10 судов различного назначения, в его управлении построенный по курильской программе причальный комплекс. А самое главное - в 2012 году запущен новейший по технологии и оборудованию рыбоперерабатывающий завод.

Им Константин Коробков особенно гордится. И надо признать - есть чем.

- У нас, если хотите, первый взрослый разряд по инновационным технологиям, - рассказывает он. - Мы сами спроектировали и построили завод, отвечающий всем нашим требованиям. Это не просто купленный проект без привязки к реалиям, это завод под наши объемы, он зонирован, позволяет одновременно работать на нескольких породах рыбы. Для переработки белой рыбы установлено оборудование немецкой марки Bogera, лососевая линия смонтирована по концепции японского завода NIKO. Это полностью автоматическая разделка рыбы: отделение головы, потрошение, замыв, выемка икры и переработка всего этого на оборудовании этой же фирмы. У нас в небытие ушла такая профессия, как рыбообработчик-шкерщица.

Завод, и правда, красавец. Если это слово, конечно, применимо к промышленному объекту. Здесь минимум людей, очень высокая производительность труда. Большую часть работы делают автоматы: лазерный луч отрезает головы и потрошит рыбу, электронный конвейер сам набирает партии по 10 кг. Задача человека - проконтролировать, исправить огрехи, которые может оставить машина. Завод может переработать, заморозить и сохранить в собственном новейшем холодильнике 150 тонн рыбопродукции в день.

Есть нюансы. Наиболее квалифицированные сотрудники, как правило, приезжие. «Лучше один классный механик-наладчик, привезенный на вахту на хороших условиях, чем 10 слабоуправляемых рыбообработчиков», - рассуждает генеральный директор «Южно-Курильского рыбокомбината». Он признает, что все сложнее среди местного населения найти специалистов на береговую обработку. Из 6,5 тыс. населения поселка на производственных объектах, в бизнесе занято не так много. Преимущественным работодателем здесь выступают государство и муниципальное образование.

- Только в последние год-два стали появляться молодые люди, которые интересуются производством и спрашивают: «Если поеду учиться, можно вернуться к вам на практику и потом остаться работать?» - признается Константин Викторович. - В основном же молодежь, окончив школу, тотально уезжает на материк или хотя бы в Южно-Сахалинск. При этом с некоторыми профессиями просто беда, днем с огнем не найдешь.

Однако, говорит он, надежда на то, что молодежь потянется к родному очагу, есть. Острова стремительно преображаются. На Кунашире теперь есть отличный дворец культуры, где в современном зале фильмы показывают «первым экраном», а на сцене может спокойно разместиться симфонический оркестр. Для любителей спорта - навороченный тренажерный зал, уже готовится площадка под строительство спортивного комплекса с бассейном. Налаживается транспортная связь с большой землей, строится много жилья.

И работа - будет. На бюджетный рубль бизнес должен вложить минимум 10 своих - так ставится вопрос при создании ТОР. И Курильские острова не должны здесь быть исключением.

- У нас есть планы развития. Мы понимаем, что нам нужно осваивать новые виды лова. В рыбалке есть цикличность. Сегодня мы находимся в преддверии восстановления популяции тихоокеанской сардины, иваси, скумбрии. Для этого промысла у нас пока нет ни флота, ни специалистов, но я уверен, что через два-три года будем ловить эту массовую рыбу, - рассуждает курильский рыбопромышленник. - Значит, нужно будет строить еще один холодильник, приобретать суда, появятся новые рабочие места и позарез будут нужны специалисты.

Собственно, с такими же мыслями сегодня живут и другие рыбные компании островов. И, наряду с вовлечением в экономический оборот массовых видов рыбы, строят планы по развитию марикультуры, возведению рыбоводных заводов, которые должны, по идее, поддержать подорванное стадо лососевых. Этот год продемонстрировал сахалинским рыбакам, кто в доме хозяин. Практически не пришла горбуша, значительно ниже планировавшихся были уловы кеты. Так что и охранять нерестилища, и заниматься искусственным воспроизведением рыбы - задачи одинаково актуальные на сегодняшний день.

«Южно-Курильский рыбокомбинат» приступает к строительству такого рыбоводного завода в районе оз. Лагунного, которое пришлось предварительно не один месяц вычищать от наследства воинской части, некогда стоявшей на его берегах. Надо сказать, что Сахалин уже несколько лет активно реализует программу поддержки рыборазводной деятельности. Здесь опять используется принцип государственно-частного партнерства: за бюджетные средства строится дорога, на частные - рыборазводный завод.

Красота вокруг

Кунашир - невероятно красивый остров. Не случайно так много желающих побывать здесь. Выступая на заседании правительства, где обсуждалась последняя курильская программа до 2025 года, сахалинский губернатор Олег Кожемяко особенно акцентировал внимание на здешних рекреационных возможностях. И о восходах над океанской гладью говорил, и о необыкновенной рыбалке, о горячих источниках. Здесь, и правда, господь щедро насыпал всего: действующие вулканы, горячие источники, необыкновенной формы скалы, в общем, экзотика и чистейшая экология.









Весь туристический сезон пока укладывается в два-три летних месяца. Именно в это время каждый второй сходящий на берег или приземлившийся в аэропорту Менделеево - гость с рюкзаком.

- С одной стороны, это хорошо, с другой - у курильчан возникают проблемы с билетами, которые заранее бронируют и выкупают турфирмы, - говорит глава муниципального образования Василий Соломко. - Живут такие туристы у нас в палатках по всему побережью. Ну и наши немногочисленные гостиницы, которые зимой практически простаивают, заполнены до отказа. Бывало, правительство едет, а мы не можем поселить.

Муниципальная власть пытается хоть как-то поучаствовать в теме развития туризма. Вот, по словам Василия Дмитриевича, заядлого охотника и рыбака, выделили немного денег для благоустройства пешеходной тропы по территории заповедника, построили видовую площадку. В остальном частный, громко скажем, бизнес (пара предпринимателей) сам занимается туристической инфраструктурой и принимает туристов, которых ему поставляют сахалинские турфирмы.

- Основная проблема: летом, когда больше пассажиропоток, должно летать и больше самолетов, - рассуждает Дмитрий СОКОВ, владелец гостиницы «Айсберг». - А главное - все должно быть прозрачно. В настоящий момент, к примеру, туристу нереально купить билет на самолет или теплоход по интернету. «Аврора» - единственный перевозчик, и у нее за билетами живая очередь и ажиотаж. Второе, нужно вкладывать деньги в развитие маршрутов. Сегодня их обслуживание идет со стороны частных лиц и никем не оплачивается. Мы берем лопаты и топоры и каждый год прорубаем тропы, - говорит как есть Дмитрий Соков.

Не сильно, скажем, большая пока экономика в туристической отрасли. Чтобы экологический туризм стал рентабельным, в этот бизнес нужно системно вкладывать деньги. А вот до этого руки у федерального центра и областного правительства вряд ли дойдут. Это дело все-таки бизнеса.

- Нельзя питать иллюзии, что, если у вас красивая природа, ее можно эксплуатировать не вложив ни рубля. Это абсурд, - рассуждает на тему туристического бизнеса рыбопромышленник Константин Коробков, - поэтому туризм мы отодвигаем в сторону. Перспектива островов - это все-таки более глубокая переработка биоресурсов.

…В разговорах с курильскими собеседниками я постоянно возвращаюсь к одному и тому же вопросу: государство вкладывает в острова миллиарды рублей, строит дороги, энергетику, жилье, социальные объекты - все это идет с большим опережением, чем создание рабочих мест; чем ответит бизнес? Насколько сами счастливые курильчане, смогут воспользоваться открывающимися возможностями? Кроме прагматичного крупного, но немногочисленного здесь бизнеса ответа на этот вопрос пока никто не дает. Какой она может быть, территория опережающего социально-экономического развития «Курильские острова»?

Досье «Дальневосточного капитала»: В течение 10 лет Курильские острова должны получить почти 70 млрд рублей инвестиций, из которых порядка 28 млрд рублей - из федерального и 32 млрд рублей из регионального бюджета Сахалинской области. К 2025 году население островов должно вырасти до 24 тыс. человек.

Лариса ЛАРИНА, Газета «Золотой Рог», Владивосток.